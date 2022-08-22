Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Враг пытался наступать на двух направлениях, но понес потери, - Синегубов

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, вчера около 21:00 из РСЗО был обстрелян Киевский район Харькова, повреждены частные дома. Ранение получил 35-летний мужчина.

"Кроме того, около 3:00 ночи из г. Белгород враг нанес 2 ракетных удара по Киевскому району. Поврежден инфраструктурный объект. Предварительно без потерь. Информация по разрушениям уточняется", - отмечает Синегубов.

Также сообщается, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Лозовского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов Харьковской области.

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В Лозовском районе из-за обстрелов горела трава и лесополосы.

В пгт Золочев Богодуховского района ранения получила 83-летняя женщина.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг использует против наших защитников ствольную и реактивную артиллерию, танки. Россияне пытались идти в наступление в направлениях Довгенькое - Дибровное, Бражковка - Новая Дмитровка, но под огнем наших защитников отступили с потерями", - резюмирует глава региона.