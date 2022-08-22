В преддверии 24 февраля военное руководство Беларуси уверяло, что атаки на Украину с их территории не будет, - Данилов

Военное руководство Беларуси накануне 24 февраля уверяло, что атаки на Украину с их территории не последует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси. Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого (угрозы из Беларуси) не будет. На следующий день глава нашей пограничной службы общался со своим коллегой также на эту тему, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет", - говорится в сообщении.

При этом Данилов добавил, что военно-политическое руководство Украины не рассчитывало на такой масштабный удар: "Мы ожидали, что может быть донецкое, луганское направление. Как вариант – харьковское, но такой агрессии мы не ожидали".

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