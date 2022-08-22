В преддверии 24 февраля военное руководство Беларуси уверяло, что атаки на Украину с их территории не будет, - Данилов
Военное руководство Беларуси накануне 24 февраля уверяло, что атаки на Украину с их территории не последует.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
"За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси. Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого (угрозы из Беларуси) не будет. На следующий день глава нашей пограничной службы общался со своим коллегой также на эту тему, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет", - говорится в сообщении.
При этом Данилов добавил, что военно-политическое руководство Украины не рассчитывало на такой масштабный удар: "Мы ожидали, что может быть донецкое, луганское направление. Как вариант – харьковское, но такой агрессии мы не ожидали".
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270915-porosenko-pro-vizit-lukasenka-ce-vizit-dobrogo-druga-ukraini.html Візит Президента Білорусі Олександра Лукашенка до Києва є візитом надійного партнера та доброго друга України.
Бо для них союзником був Лука (прикладом узурпації влади для ЗЄ він лишається і зараз), а не США.
весь світ очікував і попереджав,
а зенаволочь не очікувала!
Навіть допомагала неочікуваній агресії як могла
Ну а як же ж? ЗЄ ж особисто злив Лукє вагнерівську операцію і розраховував на взаємність...
Та вы ж рассказывали, что уже с октября были в курсе всего. Брешете как-то вразнобой.
как можно верить Лукашенко?
Потім наш прикордонник кинув послу білорашки "30 серебряників", коли той 24 чи 25 лютого звалював з України у свій бульбостан.
Згадувати про це у черговий, 21-й раз - це гнілі спроби зелених пояснити свої про@**** у підготовці до вторгнення.
Не бачу теми для обговорення...
Кривляться и выставлять Джонсона истеричным дурачком, пол-года, а потом один весело мычит что "про*бали", второй - "А я мог потерять 7млрд"("я" это Беня?), теперь вот - им оказывается "слово давали". Ну дали и взяли взад - докажи что давали. Весело резвились и по словам Девочки-котлетки, три дня искали добровольцев, а они все спрятались. А финны негодуют бо премьер(есса, или премьерчиня) танцевала после работы(у финнов например бомбоубежищ - хватит шоб еще принять Днепро-как-то там область и еще место будет кроме самих финнов). А тут - "они не думали" и "им дали слово". Вот как - я в домике, мне дали слово(что куча орков там на белорашке просто картофан помогают садить и сажать, зимой)
Нехай навіть так,нехай всі ті "поважні"партнери не вірили в наш народ.АЛЕ,Данілов,ви з Зелею теж не вірили в Україну і українців.Ви мовчали,ви жили,мов не збиралися воювати.А це набагато гірше за зараду Білорусі і переляканих "лідерів"Заходу.
Ви зрадили народ,який ви так і не узнали.
Коли у владі дебілоїди, та ще й зелені, то вірять не розвідці, а бульбі і мокші.
П.С. Тогда вы лохи, дебилы, предатели. Выбирайте.
А зараз і так все ясно.
ЗЄ навіть ***** ціну зради назвав - 7 мільярдів доларів.
Не багато, але копійчина до копійчини - так в Омані разом з Патрушевськими та вкраденими з Привату в українців же ж грошами щось вже буде.
Ще й звинуватила людей, що стояли в чергах до військоматів та штабів Теріторіальної Оборони, в боягузстві: мовляв, якби їх попередили, вони порозбігалися б!
А тепер, «ви казали що не нападете»!
Брехло картопляне!!!
Це називається злочинно недбалим ставленням до службових обов'язків!
по телефону поговорили і їх запевнили... агресор запевняв...
всьо харашо - ідіть квасьте шашлики...
як вже за"бав цей зелений Цирк
1. За несколько недель до войны Литва закрыла железку для Белараси по экспорту калия из порта Клайпеда. Это очень серьезный удар по экономике, так как ближайший другой порт под эту колею был в Усть-Луге под Санкт-Петербургом, который итак перегружен и новый терминал будет построен даже по их несбыточным планам через год как минимум.
Но за неделю до войны премьер-министр Головченко (ставленник Москвы) вдруг сообщает и сообщает открыто, что "Вопрос с транзитом калийных удобрений будет решен в течение месяца". Это заявление видели сотни тысяч людей и все подняли его на смех, ведь Литва жестко прикрыли свои терминалы, несмотря на большие убытки, а в России ничего и не строилось по сути. Посчитали их фантастическим бредом. Но для нас это был бы красный флажок о том, что именно здесь имелось в виду. А именно порты Одессы, Бердянска и Мариуполя с такой же шириной колеи до них.
2. Так называемое слово генерала и слово офицера. Огромное количество белорусов знает историю, когда 20 лет назад один человек взял заложников, которых затем отпустил под "слово офицера" от генерала милиции, что ему дадут беспрепятственно выехать в Россию, если он отпустит заложников. Это официально на камеры было сделано заявление, что даёт слово офицера. Преступника конечно же тут же задержали. Генерал (Наумов фамилия может быть) пояснил, что "слово офицера нужно держать перед порядочными гражданами (по его мнению порядочными). А перед всякой мразью слово держать нет необходимости". Это тоже общеизвестный факт. Более того, ставший нарицательным. Слово офицера уже последние 20 лет является прямым обманом. Это могли бы подтвердить тысячи беларусов в Украине, кто бежал от репрессий. Хоть одного бы пригласили в штаб для анализа информации, конечно изолируя все способы коммуникации после представления разведданных из США.
За розмінування, за " прямі дороги " я б не винуватив зеленського напряму. Хтось же йому давав ( або не давав) на підпис пропозиції про ці зрадницькі дії
ХТО ?
А як усьому голова в Державі він повинен бути передбачливим... не з глупим гонором ставитись до поважних і вищої бранзи в своїй справі( розвідці) людей , котрі для спасіння твоєї Країни перетнули океан , а з подякою і проханням ПОРАДИ !
Та ні... звичка ставитись до людей зверхньо взяла верх .
В результаті - десятки тисяч смертей,
За них треба буде відповідати
Україна переможе !
Слава Героям !
Знаючи місця дислокації ЗРК ( а їх знають !) попередити містян , про ОБОВ'ЯЗКОВЕ знищення отих 10-14 ЗРК з-400, три РЛС «Каста-2Е2» і «48Я6 Підльот», не менше двох СЗРК «Панцир»...
Тобто , Люди.. виїздіть звідти.. бо при наступному пуску з вашої території оці ворожі гнізда будуть вражені ,
Ми вас попередили
Ваша гнила влада обіцяла : не будмо дозволяти !...але ж зрадили слову .. то ж ми повинні відповідно реагувати на смерті НАШИХ громадян
Воїнам слава !