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Новости Агрессия России против Украины Война
11 161 90

В преддверии 24 февраля военное руководство Беларуси уверяло, что атаки на Украину с их территории не будет, - Данилов

білорусь

Военное руководство Беларуси накануне 24 февраля уверяло, что атаки на Украину с их территории не последует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси. Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого (угрозы из Беларуси) не будет. На следующий день глава нашей пограничной службы общался со своим коллегой также на эту тему, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет", - говорится в сообщении.

При этом Данилов добавил, что военно-политическое руководство Украины не рассчитывало на такой масштабный удар: "Мы ожидали, что может быть донецкое, луганское направление. Как вариант – харьковское, но такой агрессии мы не ожидали".

Читайте: Россия перемещает средства ПВО на территорию Беларуси, - Генштаб ВСУ

Беларусь (7937) Данилов Алексей (1066)


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Топ комментарии
+52
Як ви не очікували, коли американська розвідка надала детальний план наступу через Чорнобиль та Гостомель
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22.08.2022 09:19 Ответить
+42
Данілов відмазки ліпить за вказівкою дєрьмака. Як можна було вірити на слово в такій ситуації та ще й не очікувати нападу з півночі, коли біля українського кордону з білорусією кацапи роїлися місяцями? Це треба бути чи дебілом,чи зрадником.
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22.08.2022 09:23 Ответить
+38
А я вам сєчас пакажу, що рєзнікова розвели,як лоха.
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22.08.2022 09:18 Ответить
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А я вам сєчас пакажу, що рєзнікова розвели,як лоха.
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22.08.2022 09:18 Ответить
Не тільки Рєзнікова, але й самого Президента
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270915-porosenko-pro-vizit-lukasenka-ce-vizit-dobrogo-druga-ukraini.html Візит Президента Білорусі Олександра Лукашенка до Києва є візитом надійного партнера та доброго друга України.
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22.08.2022 09:24 Ответить
Зелупу нема чого розводити-воно розведеним народилося.
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22.08.2022 09:33 Ответить
Ви на синенькі буквачкі нажималі? Ну то й не треба
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22.08.2022 09:35 Ответить
https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-zaiavyl-chto-on-lychno-peredal-lukashenko-ynformatsyiu-o-vahnerovtsakh-247993.html ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОН ЛИЧНО ПЕРЕДАЛ ЛУКАШЕНКО ИНФОРМАЦИЮ О "ВАГНЕРОВЦАХ".
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22.08.2022 09:44 Ответить
Ну он же нє лох, штоб через ковото!
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22.08.2022 09:45 Ответить
"Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого (загрози з Білорусі) не буде" - *** буду, зуб даю!
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22.08.2022 09:19 Ответить
Данілов відмазки ліпить за вказівкою дєрьмака. Як можна було вірити на слово в такій ситуації та ще й не очікувати нападу з півночі, коли біля українського кордону з білорусією кацапи роїлися місяцями? Це треба бути чи дебілом,чи зрадником.
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22.08.2022 09:23 Ответить
Єто просто учения.
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22.08.2022 09:27 Ответить
А ким тоді є мудрий нарід, який обрав собі то всьо?
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22.08.2022 09:46 Ответить
Ну відповідь очевидна ж - ЗЄ живий, здоровий і навіть не схуднув, а його виборці йдуть пачками у сиру землю або тікають з рідних домівок.
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22.08.2022 09:52 Ответить
Напевне "вже немудрий нарід"! Принаймі та частина яка проголосувала за ''ЗЕ''
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22.08.2022 09:55 Ответить
Як ви не очікували, коли американська розвідка надала детальний план наступу через Чорнобиль та Гостомель
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22.08.2022 09:19 Ответить
А ЗЕлені все одно не очікували.

Бо для них союзником був Лука (прикладом узурпації влади для ЗЄ він лишається і зараз), а не США.
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22.08.2022 09:26 Ответить
Це точно. Американцям не повірив, а білорусам повірив.
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22.08.2022 09:46 Ответить
Они же никому не верили. Верили только Ермаку...
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22.08.2022 11:31 Ответить
Ну ти зрівняв. Якась американська розвідка і Лукашеску. Зеля ж не лох, щоб американцям вірити, він проти сина Байдена кримінальну справу замутив, а от Лукашеску вагнерівців здав. Все логічно.
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22.08.2022 11:36 Ответить
яке там керівництво, це опущені півники, котрі співають тільки під чужу дудку...
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22.08.2022 09:20 Ответить
Феноменальная профнепригодность вместе с откровенным предательством, что вылилось в тысячи жертв и катастрофические разрушения. Губительные последствия результатов выборов 2019 года.
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22.08.2022 09:46 Ответить
А був би "Сивочолий гетьман", ще б в лютому Минськ-з підмахнули...
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22.08.2022 12:23 Ответить
Очнись зелупа падалЬяковська, Оман -3 уже підмахнули, в результаті знищено пів України,захоплено 20%територій, 10 мільйонів біженців , сотні тисяч вбито, покалічено та згвалтовано. І твій й@баний боневтік сам зізнався що проміняв життя тисяч українців - на стабільний курс долара. То про який мінськ ти пишеш тут мерзенна п'ятирубльовка?
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22.08.2022 13:32 Ответить
Весь сегодняшний сброд во власти, даже ногтя "Сивочолого гетьмана" не стоит. А про "Минск" иди рассказывай своим братьям с отрицательным iq, чудо пернатое.
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22.08.2022 13:42 Ответить
Треба уточнити. Атаки з території Білорусії, чи атаки ЗС Білорусії. В любому випадку, довіряй, але провіряй.
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22.08.2022 09:21 Ответить
А яка різниця по наслідках?
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22.08.2022 09:52 Ответить
"такої агресії ми не очікували"
весь світ очікував і попереджав,
а зенаволочь не очікувала!
Навіть допомагала неочікуваній агресії як могла
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22.08.2022 09:22 Ответить
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22.08.2022 09:22 Ответить
В білоруській губернії всі офіцери вже звільнились після нападу . Лишились лише підараси.
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22.08.2022 09:22 Ответить
Во д"біл)) А Данілов хотів щоб вороги йому карту показали? Друзі пів року до 24 лютого безперервно попереджали що буде масшабний напад так само як і про те що Єрмак агент!
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22.08.2022 09:22 Ответить
А ЗЕлені дебіли, які 3 роки надрочували на Луку, свято в це вірили.

Ну а як же ж? ЗЄ ж особисто злив Лукє вагнерівську операцію і розраховував на взаємність...
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22.08.2022 09:23 Ответить
Я помню как Петька 5 лет надрачивал на Бульбофюрера и возил его в Киев свиданичали.
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22.08.2022 09:27 Ответить
Ну тоді розскажи, при кому і з чиєї вини сталася Буча, Ірпінь, захват ЧАЕС саме завдяки наступу з Білорусі.
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22.08.2022 09:29 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270915-porosenko-pro-vizit-lukasenka-ce-vizit-dobrogo-druga-ukraini.html Він (Лукашенко) ЗАВЖДИ готовий нас підтримати - сказав Президент

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22.08.2022 09:32 Ответить
При цьому Данілов додав, що військово-політичне керівництво України не розраховувало на такий масштабний удар: "Ми очікували, що може бути донецький, луганський напрямок. Як варіант - харківський, але такої агресії ми не очікували".

Та вы ж рассказывали, что уже с октября были в курсе всего. Брешете как-то вразнобой.
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22.08.2022 09:24 Ответить
В октябре были известны возможные планы. Они в них просто не поверили.
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22.08.2022 09:35 Ответить
Они их просто проигнорировали бо им так было выгодно.
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22.08.2022 09:38 Ответить
Тобто вони розписалися в своєму ідиотизмі? Що це за дитячі ігри "вірю-не вірю"? Ім докази і факти розвідки Європи тицяли в рило, а вони - не вірю?
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22.08.2022 12:35 Ответить
І що означає це повідомлення від секретаря РНБО? Що ми і далі не очікуємо нападу кацапів з території білорусі?
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22.08.2022 09:25 Ответить
А як же ! Лукашенко не винен навіть в смерті Шеремета. Це все зробили наші доброволці з дітячим лікарем.
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22.08.2022 14:28 Ответить
Оказывается,что подготовка к войне - это не только переодевание в форму,в еще и наличие способности думать,правда,Данілов?
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22.08.2022 09:25 Ответить
Данилов признаётся что ЗЕ команда лохи ?

как можно верить Лукашенко?
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22.08.2022 09:26 Ответить
Це вже всі знають, вже 20 разів про це говорили.
Потім наш прикордонник кинув послу білорашки "30 серебряників", коли той 24 чи 25 лютого звалював з України у свій бульбостан.
Згадувати про це у черговий, 21-й раз - це гнілі спроби зелених пояснити свої про@**** у підготовці до вторгнення.
Не бачу теми для обговорення...
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22.08.2022 09:27 Ответить
Вибач, але в купі з брехнею про початок вторгнення, розмінуванням ЗЄвладою Чонгара та трирічним саботажем озброєння ЗСУ це тягне навіть не на злочинну бездіяльність, а на держзраду.
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22.08.2022 09:33 Ответить
Добавте до Чонгару ще розформування бригади, яка мала прикривати Київ з півночі і Гостомель. Ваші суміви щодо зради ще не зникли ?
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22.08.2022 11:41 Ответить
это иначе называется помимо того что вы таки лохи.
Кривляться и выставлять Джонсона истеричным дурачком, пол-года, а потом один весело мычит что "про*бали", второй - "А я мог потерять 7млрд"("я" это Беня?), теперь вот - им оказывается "слово давали". Ну дали и взяли взад - докажи что давали. Весело резвились и по словам Девочки-котлетки, три дня искали добровольцев, а они все спрятались. А финны негодуют бо премьер(есса, или премьерчиня) танцевала после работы(у финнов например бомбоубежищ - хватит шоб еще принять Днепро-как-то там область и еще место будет кроме самих финнов). А тут - "они не думали" и "им дали слово". Вот как - я в домике, мне дали слово(что куча орков там на белорашке просто картофан помогают садить и сажать, зимой)
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22.08.2022 09:30 Ответить
А вы лохи и поверили? Вы хотели чтобы враг вас перед атакой предупредил? Что то не припомню в истории где враг предупреждает противника что будет нападать. мало того, некоторые до сих пор хотят переговоров с рашистами и думают что ***** хочет мира.
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22.08.2022 09:30 Ответить
Російськи війска почали проходити Чонгар о 01.30, але влада це тримала в секреті до 05.00, коли бомбити почали.
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22.08.2022 14:32 Ответить
Звідки Лукашенко міг знати, коли навіть солдати мордора дізнались прямо перед нападом. Бо трималось в жорсткому секреті.
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22.08.2022 09:31 Ответить
Жалюгідні виправдання.Тут написали лише частину інтерв'ю Данілова.В повній версії є про те,що Захід не вірив в український народ,не збирався підтримувати нас,був впевнений в повному знищенні України."П'ять,шість днів для повного знищення керівництва країни,а потім концтабори,фільтраційні табори-і ви припините своє існування,як країна"-цитата Денісова.
Нехай навіть так,нехай всі ті "поважні"партнери не вірили в наш народ.АЛЕ,Данілов,ви з Зелею теж не вірили в Україну і українців.Ви мовчали,ви жили,мов не збиралися воювати.А це набагато гірше за зараду Білорусі і переляканих "лідерів"Заходу.
Ви зрадили народ,який ви так і не узнали.
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22.08.2022 09:33 Ответить
Мало того, що вони не вірили в народ, вони заздалегідь покірно змирились з поразкою і, щоб зберегти свої дупи, очевидно вирішили стати корисними рашистам. Як наслідок розмінований Чонгар, розформована бригада оборони Києва з півночі і Гостомеля, не виділені кошти з бюджету на ЗСУ і т. д.
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22.08.2022 11:56 Ответить
Ви дебіли ще взяли б чесне слово з *****, і хто після всього сумнівається що зеЛох і його команда з послідовниками не дебіли?
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22.08.2022 09:36 Ответить
Все дуже просто.
Коли у владі дебілоїди, та ще й зелені, то вірять не розвідці, а бульбі і мокші.
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22.08.2022 09:37 Ответить
Ну 7 мільярдів доларів, на які ЗЄ розміняв жертв Бучі, Ірпеня, Бородянки, Маріуполя, вони порахували досить вправно.
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22.08.2022 09:40 Ответить
Бульбофюрер як той флюгер, куди вітер туди і він. Треба просто не звертати уваги на те, що віч чеше.
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22.08.2022 09:42 Ответить
і зелені недоумки повірили
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22.08.2022 09:45 Ответить
Байдену веры не было - пиндос. А вот своему. Бацьке, всегда пожалуйста.
П.С. Тогда вы лохи, дебилы, предатели. Выбирайте.
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22.08.2022 09:46 Ответить
А вы такие, ну раз сам министр обороны РБ сказал, то точно не будет нападения, можно не готовиться...
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22.08.2022 09:49 Ответить
Данілов це в суді потім розкаже, коли разом з ЗЄ, Єрмаком, Бакановим, Будановим, Арахамією та дрібними шахраями з СН буде відповідати за свої злочини.

А зараз і так все ясно.
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22.08.2022 09:49 Ответить
Данілов про ціну зради України і її народу знає досить добре і зрада військово-політичного керівництва України була проплачена рашистом задовго до початку війни .Не вірили в напад .про який їм вказувало США, але вірили в брехню білоруських прорашистських холуїв про ненапад.
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22.08.2022 09:51 Ответить
про ціну зради України

ЗЄ навіть ***** ціну зради назвав - 7 мільярдів доларів.

Не багато, але копійчина до копійчини - так в Омані разом з Патрушевськими та вкраденими з Привату в українців же ж грошами щось вже буде.
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22.08.2022 09:57 Ответить
Цікаво, США не повірили, а білорусам зразу повірили.
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22.08.2022 09:51 Ответить
Цими заявами вони самі підписують собі некомпетентність і невідповідність постам
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22.08.2022 09:52 Ответить
Ну а наївні ідіоти звичайно вірили ...
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22.08.2022 09:52 Ответить
Сабж так поверил, что вывез сыновей за границу. А теперь мелет дичь
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22.08.2022 09:55 Ответить
Зелена мавпа, на днях авторитетно заявила, що знала за рік про плани кацапів.
Ще й звинуватила людей, що стояли в чергах до військоматів та штабів Теріторіальної Оборони, в боягузстві: мовляв, якби їх попередили, вони порозбігалися б!
А тепер, «ви казали що не нападете»!
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22.08.2022 09:55 Ответить
детский сад..."честь офицера, даю слово", начиная с того что там нет ни совести ни чести и заканчивая тем что если лукашенку садят на кукан как хотят, то его министра и подавно. Что там этот чел решает? Ни-че-го. Сказочные дятлы.
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22.08.2022 09:58 Ответить
А ті бомбочки що летять з бульбашії з 24 лютого це що "подарунки від Санти"?
Брехло картопляне!!!
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22.08.2022 09:58 Ответить
індик теж думав
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22.08.2022 09:59 Ответить
А може таки знали але боялися паніки серед народу, шашликами убаюкували?
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22.08.2022 10:00 Ответить
Що треба мати в голові, щоб не вірити американцям та британцям, але вірити бульбашам?
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22.08.2022 10:06 Ответить
Так и лавров (грустная лошадь) сказал, что они на Украину не нападали. Ему тоже можна верить.
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22.08.2022 10:07 Ответить
А ти, дурнику, й повірив?
Це називається злочинно недбалим ставленням до службових обов'язків!
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22.08.2022 10:08 Ответить
Тобто коли США вам говорили про напад ви не вірили, а от кацапам вірили як мамі рідній...
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22.08.2022 10:15 Ответить
і навіщо та розвідка, ге?
по телефону поговорили і їх запевнили... агресор запевняв...
всьо харашо - ідіть квасьте шашлики...
як вже за"бав цей зелений Цирк
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22.08.2022 10:22 Ответить
ГУР МО України показував в листопаді 2022 року план нападу на Україну з усіх боків. Тоді з нього сміялись: "путін нападьот ! путін нападьот !". Буданов про напад говорив з осені 2021 р.
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22.08.2022 10:34 Ответить
Да всё уже ясно, вы своим братушкам кацапам и бульбашам на слово верили, и пофиг что американская разведка вам данные давала, ну да это же ваши торговые партнёры а бабло не пахнет. А теперь оправдываетесь вместе с нелохом, а вас сук судить надо за тысячи жертв
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22.08.2022 10:34 Ответить
После таких заявлений, Данилов должен проявить политическую волю, о которой постоянно болтает! Зайти в ближайший сортир и там удавиться на радость народу !
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22.08.2022 10:37 Ответить
Это феноменальный уровень просчета, который даже идиот не смог бы совершить. Исключительно предатель.

1. За несколько недель до войны Литва закрыла железку для Белараси по экспорту калия из порта Клайпеда. Это очень серьезный удар по экономике, так как ближайший другой порт под эту колею был в Усть-Луге под Санкт-Петербургом, который итак перегружен и новый терминал будет построен даже по их несбыточным планам через год как минимум.

Но за неделю до войны премьер-министр Головченко (ставленник Москвы) вдруг сообщает и сообщает открыто, что "Вопрос с транзитом калийных удобрений будет решен в течение месяца". Это заявление видели сотни тысяч людей и все подняли его на смех, ведь Литва жестко прикрыли свои терминалы, несмотря на большие убытки, а в России ничего и не строилось по сути. Посчитали их фантастическим бредом. Но для нас это был бы красный флажок о том, что именно здесь имелось в виду. А именно порты Одессы, Бердянска и Мариуполя с такой же шириной колеи до них.

2. Так называемое слово генерала и слово офицера. Огромное количество белорусов знает историю, когда 20 лет назад один человек взял заложников, которых затем отпустил под "слово офицера" от генерала милиции, что ему дадут беспрепятственно выехать в Россию, если он отпустит заложников. Это официально на камеры было сделано заявление, что даёт слово офицера. Преступника конечно же тут же задержали. Генерал (Наумов фамилия может быть) пояснил, что "слово офицера нужно держать перед порядочными гражданами (по его мнению порядочными). А перед всякой мразью слово держать нет необходимости". Это тоже общеизвестный факт. Более того, ставший нарицательным. Слово офицера уже последние 20 лет является прямым обманом. Это могли бы подтвердить тысячи беларусов в Украине, кто бежал от репрессий. Хоть одного бы пригласили в штаб для анализа информации, конечно изолируя все способы коммуникации после представления разведданных из США.
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22.08.2022 11:46 Ответить
підвів лука дружбана з ОПпи, ну і хто лох?
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22.08.2022 11:51 Ответить
Гнилым драникам веры нет.
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22.08.2022 12:01 Ответить
усе оте "...мы не знали, мы не верили.. нам не показали ..- шмарклі.. соплі .. Короче -хєрня ,

За розмінування, за " прямі дороги " я б не винуватив зеленського напряму. Хтось же йому давав ( або не давав) на підпис пропозиції про ці зрадницькі дії

ХТО ?

А як усьому голова в Державі він повинен бути передбачливим... не з глупим гонором ставитись до поважних і вищої бранзи в своїй справі( розвідці) людей , котрі для спасіння твоєї Країни перетнули океан , а з подякою і проханням ПОРАДИ !

Та ні... звичка ставитись до людей зверхньо взяла верх .

В результаті - десятки тисяч смертей,

За них треба буде відповідати

Україна переможе !

Слава Героям !
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22.08.2022 12:53 Ответить
а за білорусь.. то я би зробив так :

Знаючи місця дислокації ЗРК ( а їх знають !) попередити містян , про ОБОВ'ЯЗКОВЕ знищення отих 10-14 ЗРК з-400, три РЛС «Каста-2Е2» і «48Я6 Підльот», не менше двох СЗРК «Панцир»...

Тобто , Люди.. виїздіть звідти.. бо при наступному пуску з вашої території оці ворожі гнізда будуть вражені ,

Ми вас попередили

Ваша гнила влада обіцяла : не будмо дозволяти !...але ж зрадили слову .. то ж ми повинні відповідно реагувати на смерті НАШИХ громадян

Воїнам слава !
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22.08.2022 13:03 Ответить
Вірити Лукашеску це як вірити повії, що ти у неї перший.
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22.08.2022 13:04 Ответить
Ну тоді постає логічне питання: "А нахіба нам такий міністр оборони і секретар РНБО, які не вірять в розвіддані найкращих розвідок світу, а вірять фантазіям про всеосяжне розведення і словам найвеличнішого окуліста який весь час хоче кудись заглянути?".
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22.08.2022 13:19 Ответить
Верить трусливому и лживому таракану или бункерной кремлевской крысе - себя не уважать, наоборот нужно прислушиваться к их дезе, чтоб быть готовыми к их подлостям и пакастям!
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22.08.2022 13:41 Ответить
Напередодні 24 лютого Данілов переконував украінців, що атаки з боку Білорусі не буде. Які цілі він при цьому наслідував невідомо.
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22.08.2022 14:11 Ответить
Так і ви теж, українцям, зовсім інше до 24.02 говорили...
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22.08.2022 15:26 Ответить
 
 