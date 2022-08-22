Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45,4 тыс. человек, 234 самолета, 198 вертолетов, 1 919 танков и 4 230 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 августа потери личного состава противника составляют около 45 400 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.08 ориентировочно:
личного состава - около 45400 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1919 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 4230 (+6) ед,
артиллерийских систем - 1032 (+4) ед,
РСЗО - 266 (+0) ед,
средства ПВО - 145 (+4) ед,
самолетов - 234 (+0) ед,
вертолетов - 198 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 815 (+9),
крылатые ракеты - 194 (+4),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3149 (+6) ед,
специальная техника - 99 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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видно нашим якісь файні штуковини таки підкинули...
якщо ми гарно прорідили їхнє ППО і наші літаки стали значно частіше літати, то пілоти могли тапком...