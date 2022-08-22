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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45,4 тыс. человек, 234 самолета, 198 вертолетов, 1 919 танков и 4 230 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 августа потери личного состава противника составляют около 45 400 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.08 ориентировочно:

личного состава - около 45400 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1919 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 4230 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1032 (+4) ед,

РСЗО - 266 (+0) ед,

средства ПВО - 145 (+4) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 198 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 815 (+9),

крылатые ракеты - 194 (+4),

корабли /катера  - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3149 (+6) ед,

специальная техника - 99 (+0).

Читайте: На Краматорском и Бахмутском направлениях продолжаются бои, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45,4 тыс. человек, 234 самолета, 198 вертолетов, 1 919 танков и 4 230 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6571) ликвидация (3764) уничтожение (7383) техника (1760) потери (4464)


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Топ комментарии
+7
Це вже у кацапів починається певний дефіцит пакетів для 200-х.
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22.08.2022 09:30 Ответить
+6
Пакети для мусора підійдуть.
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22.08.2022 09:49 Ответить
+5
Часики тикают, танчики мчатся к юбилею
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22.08.2022 09:28 Ответить
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Часики тикают, танчики мчатся к юбилею
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22.08.2022 09:28 Ответить
Це вже у кацапів починається певний дефіцит пакетів для 200-х.
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22.08.2022 09:30 Ответить
Пакети для мусора підійдуть.
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22.08.2022 09:49 Ответить
Якщо знати,що усе в кацапії перевели на виготовлення зброї,Китай і Іран технології передать,то ці втрати орки поволі повернуть. На Україну працює НАТО, але також потрібно час для виготовлення зброї. Але момент сьогодні надати рішучу відсіч ворогу,а немає чим. Дякуємо США і упс Німеччині за самі великі, дорогі і безцінні надходження. Тримайтесь це ваша основна стратегія
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22.08.2022 09:49 Ответить
А за що Німеччині дякувати? Країна з найбільшою економікою Європи передала озброєння менше ніж маленькі країни Прибалтики, але найбільше критикує санкції
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22.08.2022 10:34 Ответить
Країни Балтії. Не розмовляйте кацапським наративами
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22.08.2022 10:39 Ответить
А вони нам щось винні? Шукайте зброю під асфальтом.
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22.08.2022 10:47 Ответить
ППО це добре.
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22.08.2022 10:08 Ответить
останнім часом добре родять безпілотники.
видно нашим якісь файні штуковини таки підкинули...
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22.08.2022 10:35 Ответить
хоча, он авіаціє вихваляється, шо 7 безпілотників збила...
якщо ми гарно прорідили їхнє ППО і наші літаки стали значно частіше літати, то пілоти могли тапком...
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22.08.2022 14:01 Ответить
 
 