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Новости Война
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Воздушные Силы нанесли около десяти авиаударов по позициям рашистов и уничтожили 7 БПЛА, два "Калибра" и вертолет Ка-52

повітряні,сили

22 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты "Калибр" и вертолет Ка-52 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил совершила около десяти авиаударов по позициям рашистов.

"Нанесено огневое поражение по боевой бронированной технике, взводным и ротным опорным пунктам, позициям реактивных систем залпового огня, зенитным ракетным ракетным комплексам, живой силе и логистике врага", - говорится в сообщении.

Читайте: ВСУ демонстрируют очень хорошие навыки в использовании "Байрактаров", - гендиректор Baykar

армия РФ (19885) беспилотник (3847) ракеты (3634) вертолёт (1111) Воздушные силы (2471)


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Топ комментарии
+17
Більше ударів по ворогам хороших і різних!
Слава ЗСУ!
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22.08.2022 10:43 Ответить
+5
на день Незалежності треба більше таких салютів!
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22.08.2022 10:53 Ответить
+5
це ж чудово! дай нам боже, щоб так було декілька разів на день....
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22.08.2022 10:54 Ответить
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Більше ударів по ворогам хороших і різних!
Слава ЗСУ!
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22.08.2022 10:43 Ответить
Використовують лише штурмову авіацію, або запускають ракети ще над рашкою, одразу тікаючи, щоб на ппо не нарватися.
Тому і втрачають лише гвинтокрили.
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22.08.2022 10:45 Ответить
вони і літаки купами втрачають, ЗСУ їх на аеродромах базування лупашить.
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22.08.2022 11:01 Ответить
на день Незалежності треба більше таких салютів!
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22.08.2022 10:53 Ответить
це ж чудово! дай нам боже, щоб так було декілька разів на день....
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22.08.2022 10:54 Ответить
тобто іранських 300 (якщо вони будуть) -на два місяці "роботи" наших зенітчиків... )
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22.08.2022 10:57 Ответить
1000,якщо вони будуть. Це перва партія. Проблема полягає в тому, що дані цих апаратів майже ніхто не знає
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22.08.2022 11:00 Ответить
Потому,как это походу фуфел,с рабочим ПВО толку мало от них
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22.08.2022 14:13 Ответить
К 52 це добре 💥💥💥👍👍👍
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22.08.2022 11:10 Ответить


тобто іранських 300 (якщо вони будуть) -на два місяці "роботи" наших зенітчиків... )

для начала треба уявляти що таке 300 ударних беспілотників
вони можуть полностю закрити наші хаймерси разом з
м777 і цезарями
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22.08.2022 11:51 Ответить
немного успокою,эта херня на радаре видна очень далеко,главное достаток в ПВО.Сложнее намного сбить маленькие беспилотники с малой отражающей поверхностью.Давайте без паники.
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22.08.2022 14:07 Ответить
Израиль вообще на *** вертел эти беспилотники,главное меньше зрад
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22.08.2022 14:09 Ответить
А есть ли инфа?США нам Шрайков подкинули?ПВО рахи в последнее время стало выпиливаться регулярно
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22.08.2022 14:15 Ответить
 
 