Воздушные Силы нанесли около десяти авиаударов по позициям рашистов и уничтожили 7 БПЛА, два "Калибра" и вертолет Ка-52
22 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты "Калибр" и вертолет Ка-52 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил совершила около десяти авиаударов по позициям рашистов.
"Нанесено огневое поражение по боевой бронированной технике, взводным и ротным опорным пунктам, позициям реактивных систем залпового огня, зенитным ракетным ракетным комплексам, живой силе и логистике врага", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+17 Oleksandr Pohribnyi
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+5 Марина Кравець
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+5 Hanka Panyanka
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Слава ЗСУ!
Тому і втрачають лише гвинтокрили.
тобто іранських 300 (якщо вони будуть) -на два місяці "роботи" наших зенітчиків... )
для начала треба уявляти що таке 300 ударних беспілотників
вони можуть полностю закрити наші хаймерси разом з
м777 і цезарями