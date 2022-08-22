Воздушные Силы нанесли около десяти авиаударов по позициям рашистов и уничтожили 7 БПЛА, два "Калибра" и вертолет Ка-52

22 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты "Калибр" и вертолет Ка-52 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил совершила около десяти авиаударов по позициям рашистов.

"Нанесено огневое поражение по боевой бронированной технике, взводным и ротным опорным пунктам, позициям реактивных систем залпового огня, зенитным ракетным ракетным комплексам, живой силе и логистике врага", - говорится в сообщении.

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