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Новости Война
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ВСУ демонстрируют очень хорошие навыки в использовании "Байрактаров", - гендиректор Baykar

байрактар

В компании Baykar Makina высоко оценили навыки украинских защитников по применению беспилотников Bayraktar TB2.

Об этом заявил гендиректор компании Baykar Makina Халюк Байрактар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"До войны мы тренировали украинских операторов, поэтому они умело используют беспилотники. Я слежу за их работой из новостей и вижу их эффективность. Конечно, в зависимости от отзывов с поля боя происходит усовершенствование. Вы постоянно должны улучшать их. И из-за динамики на поле боя и из-за среды, где они работают, эта работа никогда не прекращается. Отмечу, что ваши операторы делают все возможное и демонстрируют очень хорошие навыки использования беспилотников", - отметил он.

По словам Байрактара, после начала масштабных боевых действий в Украине, на европейском континенте повысилась осведомленность относительно турецких дронов.

"Раньше беспилотники считались эффективной технологией в так называемых "асимметричных войнах", когда силы не равны. Сейчас Украина сталкивается с такой мощной агрессией в рамках традиционного понятия войны. И эти технологии показали, что в таких случаях страны нуждаются в защите себя с высокими технологиями" , - подчеркнул гендиректор компании.

"Мы как производители и как друзья Украины очень гордимся, что "Байрактар ТВ-2" стал одним из ваших символов. Мы действительно пытались технически поддерживать украинцев, помогать вашим военным выжимать из этих систем как можно больше, чтобы они были эффективными в бою", - добавил Халюк Байрактор.

Читайте: Владелец "Baykar" создал компанию по производству БПЛА в Украине, - посол Боднар

беспилотник (3847) Байрактар (141)


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Топ комментарии
+11
кримські татари кажуть, що Ердоган ненавидить путлера і використовує його ситуативно.
а аналітики кажуть, що для Туреччини торгівля з ЄС і США важливіша за торгівлю з кацапстаном.
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22.08.2022 11:03 Ответить
+9
За киримли не засохне!

В них криві ножі напоготові ще з 14-го року.
Роздали б тоді їм зброю і Крим був би вільний - вони за свою Батьківщину горло перегризуть
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22.08.2022 11:12 Ответить
+7
Шо ты мелешь, больное? Где ты увидел "начало деокупации"? Зеленского переслушал или Арестовича?
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22.08.2022 11:27 Ответить
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Кнут и пряники от пэрдогана. Вкусняшки Украине, стратегическую поддержку - путлеру.
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22.08.2022 10:54 Ответить
кримські татари кажуть, що Ердоган ненавидить путлера і використовує його ситуативно.
а аналітики кажуть, що для Туреччини торгівля з ЄС і США важливіша за торгівлю з кацапстаном.
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22.08.2022 11:03 Ответить
Крымские татары обещали восстание в Крыму при начале деокуппации и создание национальных боевых соединений! Наверное ждут окончания туристического сезона?
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22.08.2022 11:05 Ответить
За киримли не засохне!

В них криві ножі напоготові ще з 14-го року.
Роздали б тоді їм зброю і Крим був би вільний - вони за свою Батьківщину горло перегризуть
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22.08.2022 11:12 Ответить
що не засохне, то зогниє...

я вашого оптимізму щодо киримлів геть не поділяю.
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22.08.2022 13:03 Ответить
Шо ты мелешь, больное? Где ты увидел "начало деокупации"? Зеленского переслушал или Арестовича?
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22.08.2022 11:27 Ответить
Ердоган просто на розпродажі кацапії
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22.08.2022 11:05 Ответить
Він вже придивився до рашиської частини "тюркського світу"
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22.08.2022 11:17 Ответить
Сам разработчик удивился - "а что так можно было ?! Херасе мы вещь сделали" ))))
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22.08.2022 10:57 Ответить
Только что то давно не было видео работы Байрактаров на фронтах
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22.08.2022 11:02 Ответить
от да. чула, що було навіть розпорядження якесь не показувати ці відео. але може й байрактари не дуже літають зараз, бо рашисти їх можуть збивати.
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22.08.2022 11:04 Ответить
Їх не видно, а вони є.
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22.08.2022 12:01 Ответить
чмут казав, їх зараз переважно використовують для розвідки, а не для ударів
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22.08.2022 12:02 Ответить
Дякуємо Халюк ага!

Ви робите найкращі "пташки" у світі!
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22.08.2022 11:09 Ответить
История с байрактарами очень удачная пиар компания Турции. Если трезво посмотреть, что они дают русским и что продают Украине, то будет ясна вся картина. Турции нафиг не нужна единая и сильная Украина, которая в черноморском регионе займет место Турции, а поражение Путина, больно ударит и по всем диктатурам региона, в том числе эрдогановской. Турки испокон веков являются великими дипломатами. Остерегайтесь троянских коней от диктаторов.
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22.08.2022 11:10 Ответить
Кацапе ! Ти хоч час від часу зад витирай та штани натягуй! А то нам вже набридло твій голий зад на форумі роздивляться!
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22.08.2022 11:13 Ответить
Воно ж не розуміє, що Baykar Makina є 100% приватною СІМЕЙНОЮ компанією і не так то й вони залежать від якогось Реджепіка. Та й факт, що молодший брат Халюка, якого звати Сельджук, є зятем Реджепа говорить про незалежність фірми від султана.
На експортну політику фірми більше впливають поставщики комплектуючих з країн НАТО. Як, наприклад, канадська фірма, яка продає Байкару оптико-електронний блок.
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22.08.2022 11:26 Ответить
Є величезний тюркський світ.
Сьогодні половина його належить рашці, а на решта є зоною її впливу

Туреччина прагне стати "протектором" тюрків всього світу
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22.08.2022 11:15 Ответить
Якути, які від Туреччини чорт знає де живуть, є тюрками по мові, хоч мають вигляд наближений більше до монголів, ніж, наприклад, до туркменів.
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22.08.2022 11:29 Ответить
Потрібні дрони - камікадзе! Багато!
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22.08.2022 11:20 Ответить
Цікаво, чи знають на фірмі Байкар про пісню "Байрактар"?
https://www.youtube.com/watch?v=RA1Q_yP3j7Y
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22.08.2022 11:34 Ответить
Во время Карабахской войны, азербайджанцы почти ежедневно выкладывали видео эффективной работы Байрактаров. Именно это подниимает боевой дух и граждан и ВСУ, а не словесный понос Зеленского, Арестовича и прочих мастеров ***********-развлекательного жанра.
Но таких видео нет. Поэтому слова гендиректора Байрактара не более, чем дипломатический прогиб продавца перед ключевым покупателем.
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22.08.2022 11:34 Ответить
гадаю, там справа в ціні ***********.
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22.08.2022 13:09 Ответить
Наша війна найкраща реклама БАЙРАКТАРАМ та ХАЙМЕРСАМ,хто у світі купуватиме російський металобрухт?
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22.08.2022 12:14 Ответить
 
 