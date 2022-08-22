ВСУ демонстрируют очень хорошие навыки в использовании "Байрактаров", - гендиректор Baykar

В компании Baykar Makina высоко оценили навыки украинских защитников по применению беспилотников Bayraktar TB2.

Об этом заявил гендиректор компании Baykar Makina Халюк Байрактар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"До войны мы тренировали украинских операторов, поэтому они умело используют беспилотники. Я слежу за их работой из новостей и вижу их эффективность. Конечно, в зависимости от отзывов с поля боя происходит усовершенствование. Вы постоянно должны улучшать их. И из-за динамики на поле боя и из-за среды, где они работают, эта работа никогда не прекращается. Отмечу, что ваши операторы делают все возможное и демонстрируют очень хорошие навыки использования беспилотников", - отметил он.

По словам Байрактара, после начала масштабных боевых действий в Украине, на европейском континенте повысилась осведомленность относительно турецких дронов.

"Раньше беспилотники считались эффективной технологией в так называемых "асимметричных войнах", когда силы не равны. Сейчас Украина сталкивается с такой мощной агрессией в рамках традиционного понятия войны. И эти технологии показали, что в таких случаях страны нуждаются в защите себя с высокими технологиями" , - подчеркнул гендиректор компании.

"Мы как производители и как друзья Украины очень гордимся, что "Байрактар ТВ-2" стал одним из ваших символов. Мы действительно пытались технически поддерживать украинцев, помогать вашим военным выжимать из этих систем как можно больше, чтобы они были эффективными в бою", - добавил Халюк Байрактор.

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