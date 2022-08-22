В День Независимости Николаев не будут закрывать, однако жителям рекомендуют работать дистанционно, - ОВА

Военные не видят перспективы скорого продвижения российских оккупантов в сторону Николаева.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Город мы закрывать не будем на 23-24 августа. Однако прошу всех быть максимально аккуратными. Также готовим распоряжение, где рекомендуем всем работать дистанционно в эти дни. Мы не проводим никаких мероприятий, прошу не собираться в большие коллективы в эти дни. Используйте этот время для отдыха с умом", - отметил Ким.

В то же время, подчеркнул глава ОВА, военные не видят перспективы скорого продвижения врага в сторону Николаева.

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