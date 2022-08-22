Партизаны - коллаборантам: Ребята с Юга готовятся к 11 сентября. Мы знаем всех предателей, их ждет множество "подарков"
Украинские партизаны на временно занятых врагом территориях эффективно уничтожают оккупантов и их пособий, а всем коллаборантам обещают неизбежное возмездие.
Многие пособников врага уже получают свои "подарки" от сил сопротивления, а другие живут в постоянном страхе. Устранение предателей Сальдо, Гуры и других коллаборантов – результат работы украинских партизан и разведчиков, поддерживающих и координирующих силы сопротивления в тылу врага. Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на nashemisto.dp.ua.
Журналисты отмечают: партизаны смело и мастерски находят и преследуют сотрудничающих с оккупантами. В частности, сейчас акции украинских партизан на временно оккупированных территориях направлены против пособий, участвующих в подготовке фейковых "референдумов". Как известно, с помощью незаконных плебисцитов оккупанты хотят попытаться легализовать временный захват Херсонской и части Запорожской областей.
"Мы знаем всех предателей. Мы знаем всех, кто помогает россиянам, - рассказал журналистам издания The Times "Бунтарь", в прошлом - офицер военной разведки Украины, который обучает и возглавляет партизанские отряды по всей стране. - …Их ждет большой сюрприз и множество "подарков".
Впрочем, предателям "прилетает" не только из-за "референдума". Каждого, кто активно помогает врагу, ждет возмездие, отмечают бойцы сил сопротивления.
Партизаны уже провели ряд смелых акций против коллаборантов. Так, Владимир Сальдо, бывший нардеп от партии беглого экс-президента Януковича, после начала войны предал Украину и был назначен Кремлем "руководителем Херсонской области". Впрочем, недавно стал целью точного покушения. "Гауляйтер" был отравлен, сейчас Сальдо находится в больнице. Согласно заслуживающей доверия информации, устранение Сальдо - успешная акция украинских партизан и патриотов на временно оккупированной Херсонщине.
Еще один предатель – Виталий Гура, чиновник оккупационной "администрации" в Новой Каховке, был застрелен возле своей квартиры. Против других коллаборантов также проводятся партизанские акции. К примеру, их авто минируют или забрасывают гранатами. Уже после выхода публикации The Times стало известно о покушении на гауляйтера временно оккупированного Мариуполя Иващенко, взорванного прямо среди бела дня на входе в зоопарк: коллаборант пока не пострадал, но четкий и понятный "привет" получил.
Вызывающие акции украинских партизан, направляемых и поддерживаемых Главным управлением разведки Минобороны, четко показывают оккупантам: им не будет покоя на украинской земле, никаких перспектив у оккупации нет. А всех врагов и их пособников в Украине не ждет ничего хорошего, приводит Times высказывания одного из руководителей партизанских отрядов: "Наша цель - дать понять россиянам и их друзьям: кем бы вы ни были, куда бы вы ни пошли, пока вы находитесь на территории Украины – мы вас найдем. И убьем".
"Ребята с Юга готовятся к 11 сентября... Мы знаем всех предателей. Мы знаем всех, кто помогает россиянам. К этой дате их ждет большой сюрприз и множество подарков", цитирует издание "Бунтаря".
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А что до защиты от кацапов, то вы могли наглядно увидеть, что когда кацапы бегут, то они всех вас, предателей, до единого бросят. Притом сделают это не из соображений экономии средств, а именно идеологически презирая предателей-перебежчиков. В 1941-ом был секретный приказ при оставлении мест заключения расстрелять одну категорию лиц. Не воров и явных преступников, а именно актив, сотрудничающий с администрацией. И их расстреляли, тех, кто с радостью доносил на своих. Из соображений, что эти люди тут же предадут второй раз и перейдут на сторону гитлеровцев. Так и вас бросят свои же, скорее всего и пристрелят, чтобы не могли рассказать всякого. Тем более, что Путин уже готов сдать Херсон, Запорожье и Изюм в обмен на всю территорию донецкой и луганской области и признание Крыма. Нам это категорически не подходит, но вы должны понимать, что вас уже готовы сдать.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3884549.html Кремлядские пропагандоны уже ходят с охраной. Обоссались, гандоны? То ли ещё будет...
После того, как была взорвана фашистка Дугина, пропагандонша Симонян устроила истерику, требуя разбомбить Киев.
Сначала она требовала, чтобы Кремль ударил по украинским "центрам принятия решения", а потом призналась, что уже ходит с охраной.
https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html Про це в ефірі телеканала "FreeДом" повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html За його словами, під 11 вересня влада РФ хоче швиденько "підводити" фіктивне "приєднання" окупованих українських територій до Росії. Автор цієї ідеї - заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.
https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html "Він один з авторів анексії - саме Кірієнко запропонував Путіну анексію територій та підвести це під 11 вересня. Приєднати території - це особисте бажання Путіна. Він для цього живе на Землі. Головний пафос всіх цих псевдореферендумів - "відновлення великої країни", - наголосив Вадим Денисенко.