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Новости Война
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Партизаны - коллаборантам: Ребята с Юга готовятся к 11 сентября. Мы знаем всех предателей, их ждет множество "подарков"

партизани

Украинские партизаны на временно занятых врагом территориях эффективно уничтожают оккупантов и их пособий, а всем коллаборантам обещают неизбежное возмездие.

Многие пособников врага уже получают свои "подарки" от сил сопротивления, а другие живут в постоянном страхе. Устранение предателей Сальдо, Гуры и других коллаборантов – результат работы украинских партизан и разведчиков, поддерживающих и координирующих силы сопротивления в тылу врага. Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на nashemisto.dp.ua.

Журналисты отмечают: партизаны смело и мастерски находят и преследуют сотрудничающих с оккупантами. В частности, сейчас акции украинских партизан на временно оккупированных территориях направлены против пособий, участвующих в подготовке фейковых "референдумов". Как известно, с помощью незаконных плебисцитов оккупанты хотят попытаться легализовать временный захват Херсонской и части Запорожской областей.

"Мы знаем всех предателей. Мы знаем всех, кто помогает россиянам, - рассказал журналистам издания The Times "Бунтарь", в прошлом - офицер военной разведки Украины, который обучает и возглавляет партизанские отряды по всей стране. - …Их ждет большой сюрприз и множество "подарков".

Впрочем, предателям "прилетает" не только из-за "референдума". Каждого, кто активно помогает врагу, ждет возмездие, отмечают бойцы сил сопротивления.

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Партизаны уже провели ряд смелых акций против коллаборантов. Так, Владимир Сальдо, бывший нардеп от партии беглого экс-президента Януковича, после начала войны предал Украину и был назначен Кремлем "руководителем Херсонской области". Впрочем, недавно стал целью точного покушения. "Гауляйтер" был отравлен, сейчас Сальдо находится в больнице. Согласно заслуживающей доверия информации, устранение Сальдо - успешная акция украинских партизан и патриотов на временно оккупированной Херсонщине.

Еще один предатель – Виталий Гура, чиновник оккупационной "администрации" в Новой Каховке, был застрелен возле своей квартиры. Против других коллаборантов также проводятся партизанские акции. К примеру, их авто минируют или забрасывают гранатами. Уже после выхода публикации The Times стало известно о покушении на гауляйтера временно оккупированного Мариуполя Иващенко, взорванного прямо среди бела дня на входе в зоопарк: коллаборант пока не пострадал, но четкий и понятный "привет" получил.

Вызывающие акции украинских партизан, направляемых и поддерживаемых Главным управлением разведки Минобороны, четко показывают оккупантам: им не будет покоя на украинской земле, никаких перспектив у оккупации нет. А всех врагов и их пособников в Украине не ждет ничего хорошего, приводит Times высказывания одного из руководителей партизанских отрядов: "Наша цель - дать понять россиянам и их друзьям: кем бы вы ни были, куда бы вы ни пошли, пока вы находитесь на территории Украины – мы вас найдем. И убьем".

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"Ребята с Юга готовятся к 11 сентября... Мы знаем всех предателей. Мы знаем всех, кто помогает россиянам. К этой дате их ждет большой сюрприз и множество подарков", цитирует издание "Бунтаря".

Сальдо Владимир (69) Запорожская область (3249) партизаны (181) Херсонская область (4951)


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Топ комментарии
+21
Когось підірвуть, когось застрелять, когось почикають ножичком, а хтось зависне на гілляці.
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22.08.2022 12:06 Ответить
+15
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22.08.2022 12:22 Ответить
+12
Дуже влучно:

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22.08.2022 12:27 Ответить
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Когось підірвуть, когось застрелять, когось почикають ножичком, а хтось зависне на гілляці.
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22.08.2022 12:06 Ответить
Когось утоплять )
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22.08.2022 12:13 Ответить
Гілляка - це було б гарно! Хай знимають, паскуди.
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22.08.2022 13:32 Ответить
За сотрудничество с кацапами каждому будет от 20 лет тюрьмы только за сам факт сотрудничества. Без срока давности. В любое время найдем и отправим в тюрьму. При угрозе жизни конечно нужно выполнить, что от вас требуется, жизнь ваша важнее, сохраняйте ее любой ценой, говорите и делайте все что нужно. Но только однократно и затем принимать меры по диверсионной борьбе или эвакуации. Это хорошо различимо, когда предатель перешел на службу или когда заставили кого-то на камеру оговорить кого-то. Первый предатель, второй нет.

А что до защиты от кацапов, то вы могли наглядно увидеть, что когда кацапы бегут, то они всех вас, предателей, до единого бросят. Притом сделают это не из соображений экономии средств, а именно идеологически презирая предателей-перебежчиков. В 1941-ом был секретный приказ при оставлении мест заключения расстрелять одну категорию лиц. Не воров и явных преступников, а именно актив, сотрудничающий с администрацией. И их расстреляли, тех, кто с радостью доносил на своих. Из соображений, что эти люди тут же предадут второй раз и перейдут на сторону гитлеровцев. Так и вас бросят свои же, скорее всего и пристрелят, чтобы не могли рассказать всякого. Тем более, что Путин уже готов сдать Херсон, Запорожье и Изюм в обмен на всю территорию донецкой и луганской области и признание Крыма. Нам это категорически не подходит, но вы должны понимать, что вас уже готовы сдать.
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22.08.2022 12:12 Ответить
Нехай бояться! Як їхні "колеги" на московії:

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3884549.html Кремлядские пропагандоны уже ходят с охраной. Обоссались, гандоны? То ли ещё будет...
После того, как была взорвана фашистка Дугина, пропагандонша Симонян устроила истерику, требуя разбомбить Киев.
Сначала она требовала, чтобы Кремль ударил по украинским "центрам принятия решения", а потом призналась, что уже ходит с охраной.


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22.08.2022 12:17 Ответить
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22.08.2022 12:22 Ответить
Парень два часа бежал к мячику.....
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22.08.2022 12:34 Ответить
Да, кстати, мячик из списка вычеркиваем......
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22.08.2022 12:37 Ответить
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22.08.2022 13:33 Ответить
Дуже влучно:

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22.08.2022 12:27 Ответить
Браво! Суд Лінча самий справедливий суд у Світі. Вішати треба сволоту!
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22.08.2022 12:43 Ответить
а причому тут 11 вересня ?
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22.08.2022 12:50 Ответить
https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html В Росії 11 вересня відбудуться регіональні вибори, які покажуть, чи згодне російське суспільство з діями очільника Кремля.

https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html Про це в ефірі телеканала "FreeДом" повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html За його словами, під 11 вересня влада РФ хоче швиденько "підводити" фіктивне "приєднання" окупованих українських територій до Росії. Автор цієї ідеї - заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html "Він один з авторів анексії - саме Кірієнко запропонував Путіну анексію територій та підвести це під 11 вересня. Приєднати території - це особисте бажання Путіна. Він для цього живе на Землі. Головний пафос всіх цих псевдореферендумів - "відновлення великої країни", - наголосив Вадим Денисенко.
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22.08.2022 12:59 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.08.2022 12:55 Ответить
Маскаляку на гілляку!
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22.08.2022 13:01 Ответить
тобто я так розумію що де-окупації найближчим часом не планується. ну доволі очікувано, нажаль
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22.08.2022 13:05 Ответить
Мешканці Мелітополя "святкують" день прапора расєї.
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22.08.2022 13:16 Ответить
всех сепаров и коллаборантов давно нужно было начать уничтожать
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22.08.2022 14:01 Ответить
Українським Партизанам \ розвідникам \ спецпризначенцям - РЕСПЕКТ !!!
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22.08.2022 14:57 Ответить
 
 