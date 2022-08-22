Угроза по направлению Беларуси только усиливается, РФ хочет использовать армию РБ как "пушечное мясо", - Бутусов

Россия пытается втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Это позволит РФ увеличить фронт боевых действий, однако не изменит баланса сил в пользу России.

Об этом в прямом эфире заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Не думаю, что Украина сейчас заинтересована в том, чтобы наносить удары по территории Беларуси. Думаю, мы все усилия должны сосредоточить на том, чтобы разгромить российские тылы на оккупированных территориях, в Крыму, на Донбассе. Поэтому руководство Украины не будет до последнего предпринимать какие-либо действия для ударов по белорусской земле. Но Беларусь является союзником России, Беларусь помогает России в этой войне, позволяет избивать со своей территории. Угроза наступления белорусской армии, какой бы слабой она ни выглядела, реальна. Беларусь может быть таким источником пополнения российской армии", - отметил он.

По словам Бутусова, вмешательство белорусской армии не изменит баланса сил в пользу России.

"Думаю, что все закончится очень большими потерями для Беларуси. Сам Лукашенко это тоже понимает. Сейчас ничего не будет по Беларуси. ... Всеми силами Россия пытается втянуть белорусскую армию в войну для того, чтобы увеличить фронт боевых действий и для того, чтобы бросить дополнительные наземные силы, поскольку пехоты в РФ не хватает. Им нужно свежее пушечное мясо. И они хотят, чтобы это было белорусское пушечное мясо, поэтому угроза по направлению Беларуси, к сожалению, только усиливается", - подытожил журналист.