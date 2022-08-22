Угроза по направлению Беларуси только усиливается, РФ хочет использовать армию РБ как "пушечное мясо", - Бутусов
Россия пытается втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Это позволит РФ увеличить фронт боевых действий, однако не изменит баланса сил в пользу России.
Об этом в прямом эфире заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Не думаю, что Украина сейчас заинтересована в том, чтобы наносить удары по территории Беларуси. Думаю, мы все усилия должны сосредоточить на том, чтобы разгромить российские тылы на оккупированных территориях, в Крыму, на Донбассе. Поэтому руководство Украины не будет до последнего предпринимать какие-либо действия для ударов по белорусской земле. Но Беларусь является союзником России, Беларусь помогает России в этой войне, позволяет избивать со своей территории. Угроза наступления белорусской армии, какой бы слабой она ни выглядела, реальна. Беларусь может быть таким источником пополнения российской армии", - отметил он.
По словам Бутусова, вмешательство белорусской армии не изменит баланса сил в пользу России.
"Думаю, что все закончится очень большими потерями для Беларуси. Сам Лукашенко это тоже понимает. Сейчас ничего не будет по Беларуси. ... Всеми силами Россия пытается втянуть белорусскую армию в войну для того, чтобы увеличить фронт боевых действий и для того, чтобы бросить дополнительные наземные силы, поскольку пехоты в РФ не хватает. Им нужно свежее пушечное мясо. И они хотят, чтобы это было белорусское пушечное мясо, поэтому угроза по направлению Беларуси, к сожалению, только усиливается", - подытожил журналист.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просто так зручніше,це не ми винні,це лука з путлєром.
Надеюсь, что Польша включила свои дальние РЛС (которые никто бомбить не будет) и хорошо контролирует этот авианалет. Если увидим 50 ракет и 50 самолетов, то не надо пытаться сбивать ракеты, которые сбить сложно, надо сохранить ПВО на самолеты. По-крайней мере не ставить цель любой ценой отразить будущий ракетный удар, только при наличии хорошей разведки, что авианалета не будет, постараться сбить ракеты и тут же сменить позиции ПВО и радары тоже свернуть и перенести.
А наземный прорыв просто смешно. Сколько у них танков, 100 штук? Им на 50км за каждым деревом по ПТУРу будет, тем более скоро приедут джипы со стугной на крыше, мобильные очень. Очень удобно для защиты всей границы.
Вообще надо попросить НАТО поднять АВАКС в Польше. Пускай полетает двое суток с дозаправкой в воздухе и даёт разведку или может быть даже наводку.
АВАКС або РЛС і аерокосмічна розвідка НАТО/США працює для ЗСУ
https://www.unian.ua/war/viyskoviy-ekspert-mikola-sungurovskiy-potuzhniy-raketniy-udar-na-den-nezalezhnosti-mozhe-stati-chastinoyu-velikoji-nastupalnoji-kampaniji-rf-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11949696.html А те, що відбувається стягування ракетних сил... Тут можна припустити кілька варіантів. При цьому, варіант масованого удару на День незалежності України - не самостійний. Він може стати частиною великої наступальної кампанії. Не можна забувати, що в резерві у РФ знаходиться ще третій армійський корпус, який формується в Муліно. Ще є 40 добровольчих батальйонів, які формуються по всій Росії (вони, в основному, йдуть на схід, щоб хоч якось скувати наші сили). Але не думаю, що вони будуть ударним кулаком. А ось те угруповання, яке збирається в Білорусі, - воно може. Власне, те, що в Білорусь стягуються і ракети С-300 - це, думаю, прикриття. Це спроба показати, що готуються обстріли наземних цілей. Насправді ж готується велика наступальна операція, для якої необхідна посилена протиповітряна оборона. Тим більше, на тлі тієї інформації, що Україні передаються авіаційні засоби. Посилення угруповання в Білорусі є однією з ознак підготовлюваної наступальної операції.
Але це не обов'язково станеться.
Буквально днями Лукашенко сказав, що білоруси ні за що не братимуть участі в бойових діях проти України... але прозвучало це як "дзвіночок", що все-таки будуть.(с)
показати весь коментар
Звісно ж , нашому генштабу роботи додасться , але на півночі і заході , білорусів є кому зустріти вже зараз , і без допомоги наших військ , задіяних на півдні і сході .
**** це ж треба, вїбати наступ з півночі бо ******** якийсь дав слово охвіцера, за це Данілова і хто там щє повірив тре вїбати
тому й звучать не дуже впевнені запевнення "ми не збираємося нападать" бо рильце в аквафрешу...
Либо они перейдут на нашу сторону, что более вероятно, если мы их встретим жестко.
Либо начнут наглеть, если встретим мягко, сняв обувь, как они привыкли.
В любом случае, Киев сможет дать хороших 314здюлей шо беларусам, шо мокшанам, примазавшихся к славянам. На этот фронт силы лучше не разбазаривать, а отправить на Херсон.
Слава ЗСУ !!!