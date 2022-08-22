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Новости Война
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Угроза по направлению Беларуси только усиливается, РФ хочет использовать армию РБ как "пушечное мясо", - Бутусов

білорусь

Россия пытается втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Это позволит РФ увеличить фронт боевых действий, однако не изменит баланса сил в пользу России.

Об этом в прямом эфире заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Не думаю, что Украина сейчас заинтересована в том, чтобы наносить удары по территории Беларуси. Думаю, мы все усилия должны сосредоточить на том, чтобы разгромить российские тылы на оккупированных территориях, в Крыму, на Донбассе. Поэтому руководство Украины не будет до последнего предпринимать какие-либо действия для ударов по белорусской земле. Но Беларусь является союзником России, Беларусь помогает России в этой войне, позволяет избивать со своей территории. Угроза наступления белорусской армии, какой бы слабой она ни выглядела, реальна. Беларусь может быть таким источником пополнения российской армии", - отметил он.

По словам Бутусова, вмешательство белорусской армии не изменит баланса сил в пользу России.

"Думаю, что все закончится очень большими потерями для Беларуси. Сам Лукашенко это тоже понимает. Сейчас ничего не будет по Беларуси. ... Всеми силами Россия пытается втянуть белорусскую армию в войну для того, чтобы увеличить фронт боевых действий и для того, чтобы бросить дополнительные наземные силы, поскольку пехоты в РФ не хватает. Им нужно свежее пушечное мясо. И они хотят, чтобы это было белорусское пушечное мясо, поэтому угроза по направлению Беларуси, к сожалению, только усиливается", - подытожил журналист.

Беларусь (7937) россия (96420) Бутусов Юрий (4390)


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Топ комментарии
+29
Білорусія і так вже втягнута у війну.
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22.08.2022 12:09 Ответить
+25
ну що ж, це їх вибір, ми приймемо, розберемо на запчастини, а вони вже самі будуть складати в мішки..., на превеликий жаль білоруси не зрозуміли, що просто махати квітами на узбіччі не підходить щоб зупинити війну...
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22.08.2022 12:17 Ответить
+22
Ну если беларусы такое стадо безропотное позволяющее ботоксному помыкать собой, то что с них взять?
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22.08.2022 12:10 Ответить
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Білорусія і так вже втягнута у війну.
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22.08.2022 12:09 Ответить
зачем гнать пургу там уже в три ряда фортификация рвы препятствия там и так только по дорогам и тропкам проползти буквально можно было между болот и деревьев а сейчас... минные поля ловушки один песок чего стоит для марш броска.. 1 км в 3 часа...
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22.08.2022 12:10 Ответить
Ну если беларусы такое стадо безропотное позволяющее ботоксному помыкать собой, то что с них взять?
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22.08.2022 12:10 Ответить
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22.08.2022 12:18 Ответить
"ПiхваРеволюшен"..
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22.08.2022 15:43 Ответить
Та не стадо вони.Скуповувати на стихійних базарах ніхто їх не примушував.
Просто так зручніше,це не ми винні,це лука з путлєром.
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22.08.2022 15:53 Ответить
Путин *****!
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22.08.2022 12:12 Ответить
Якщо Лукашенко зі своїми пропутінськими підарусами почне війну з нами , то впевнений Україна допоможе справжнім білорусам в визволенні їхньої країни.
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22.08.2022 12:17 Ответить
ну що ж, це їх вибір, ми приймемо, розберемо на запчастини, а вони вже самі будуть складати в мішки..., на превеликий жаль білоруси не зрозуміли, що просто махати квітами на узбіччі не підходить щоб зупинити війну...
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22.08.2022 12:17 Ответить
ІУДИ інакше не назвеш цих людішек,забули 41 роки а жаль...
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22.08.2022 12:18 Ответить
У них есть только один реальный способ действительно нанести нам тяжелый ущерб: запустить десятки ракет, выбить на них ресурсы ПВО (особенно если стрелять по 2 пвошных ракеты на одну цель). Затем со всех сторон одновременно залететь мигами и сушками с противорлсными ракетами, если радары неосмотрительно будет все включены одновременно, что якобы типично для ракетного удара. Затем, после уничтожения радаров, они по развед-информации (в том числе и от Ермака) попытаются уничтожить ПВО и взлетки аэродромов. У них есть на это ресурсы, впритык, но есть.

Надеюсь, что Польша включила свои дальние РЛС (которые никто бомбить не будет) и хорошо контролирует этот авианалет. Если увидим 50 ракет и 50 самолетов, то не надо пытаться сбивать ракеты, которые сбить сложно, надо сохранить ПВО на самолеты. По-крайней мере не ставить цель любой ценой отразить будущий ракетный удар, только при наличии хорошей разведки, что авианалета не будет, постараться сбить ракеты и тут же сменить позиции ПВО и радары тоже свернуть и перенести.

А наземный прорыв просто смешно. Сколько у них танков, 100 штук? Им на 50км за каждым деревом по ПТУРу будет, тем более скоро приедут джипы со стугной на крыше, мобильные очень. Очень удобно для защиты всей границы.

Вообще надо попросить НАТО поднять АВАКС в Польше. Пускай полетает двое суток с дозаправкой в воздухе и даёт разведку или может быть даже наводку.
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22.08.2022 12:20 Ответить
...чувак, почему ты до сих пор не НГШ ЗСУ?
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22.08.2022 12:36 Ответить
мабудь все так і робиться як ви радите
АВАКС або РЛС і аерокосмічна розвідка НАТО/США працює для ЗСУ
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22.08.2022 15:43 Ответить
нужно расхреначить кацапские аэродромы и пусковые установки ракет в Белоруси. а воевать с белорусами не обязательно
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22.08.2022 12:20 Ответить
Вони з нами будуть воювати, а ми з ними не будемо....?
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22.08.2022 17:14 Ответить
Читала думку військового експерта Миколи Сунгуровського стосовно білорашки.Не знаю,наскільки він компетентний,але з логічної точки зору його слова мають сенс.
https://www.unian.ua/war/viyskoviy-ekspert-mikola-sungurovskiy-potuzhniy-raketniy-udar-na-den-nezalezhnosti-mozhe-stati-chastinoyu-velikoji-nastupalnoji-kampaniji-rf-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11949696.html А те, що відбувається стягування ракетних сил... Тут можна припустити кілька варіантів. При цьому, варіант масованого удару на День незалежності України - не самостійний. Він може стати частиною великої наступальної кампанії. Не можна забувати, що в резерві у РФ знаходиться ще третій армійський корпус, який формується в Муліно. Ще є 40 добровольчих батальйонів, які формуються по всій Росії (вони, в основному, йдуть на схід, щоб хоч якось скувати наші сили). Але не думаю, що вони будуть ударним кулаком. А ось те угруповання, яке збирається в Білорусі, - воно може. Власне, те, що в Білорусь стягуються і ракети С-300 - це, думаю, прикриття. Це спроба показати, що готуються обстріли наземних цілей. Насправді ж готується велика наступальна операція, для якої необхідна посилена протиповітряна оборона. Тим більше, на тлі тієї інформації, що Україні передаються авіаційні засоби. Посилення угруповання в Білорусі є однією з ознак підготовлюваної наступальної операції.

Але це не обов'язково станеться.

Буквально днями Лукашенко сказав, що білоруси ні за що не братимуть участі в бойових діях проти України... але прозвучало це як "дзвіночок", що все-таки будуть.(с)

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22.08.2022 12:25 Ответить
Згоден . Баланс не зміниться . Відтягнути наші сили з півдня і сходу , кацапам однаково не вдасться . .
Звісно ж , нашому генштабу роботи додасться , але на півночі і заході , білорусів є кому зустріти вже зараз , і без допомоги наших військ , задіяних на півдні і сході .
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22.08.2022 12:25 Ответить
На півночі 100% є кому зустріти кацапську і бульбашську наволоч і настругати горілих дерунів під соусом з мокшанських виродків
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22.08.2022 12:30 Ответить
Зелі і Данілову білоруси знову дадуть слово піонера шо ненападуть тоді можна не готуватись

**** це ж треба, вїбати наступ з півночі бо ******** якийсь дав слово охвіцера, за це Данілова і хто там щє повірив тре вїбати
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22.08.2022 12:25 Ответить
вся балаканина не вартує і копійки...бо бєлорашка вже в цій війні, з першого залпу (аеродроми, обслуга, залізниця, склади, арсенали, медицина, та й просто харчі, казарми....) скільки разів обстрілювали саме з білорашки?
тому й звучать не дуже впевнені запевнення "ми не збираємося нападать" бо рильце в аквафрешу...
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22.08.2022 12:26 Ответить
значить пусть они стреляют у убивают людей, а мы будем на это смотерть?
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22.08.2022 12:38 Ответить
Ну так по логіці "Бо Лука нападе" - так. Не будуть нічого робити на території Бєларусії, щоб "не спровокувати".
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22.08.2022 12:48 Ответить
почему НАТО в ПОЛЬШЕ не поставить свои ПВО и ПРО дального действия чтобы хоть какуюто часть украины защитить.... одеть в украинскую форму и говорить что это украинцы стреляют и используют територию польши так как рашка использует беларусь?.....да и самих украинцев думаю уже достаточно чтобы уже научится использовать натовские системы про и пво
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22.08.2022 12:45 Ответить
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22.08.2022 15:44 Ответить
Щоб поставити всі системи ППО потрібен час,зараз у системи ППО є дірки та й по висотах все не закрито.Раз,два, не вийде,потрібна і заміна і поставка нових.Давайте стару викинем і будем без ППО.
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22.08.2022 16:53 Ответить
Щоб не було різних інсинуацій на цю тему, можу стверджувати, що армія Білорусі не потрібна для наступальних дій. У неї інше і не менш важливе завдання - контроль території після вдалого наступу кацапів! Це було вже випробувано в Славутичі з прапорами Білорусі на шевронах
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22.08.2022 12:45 Ответить
Бульбаші-нікчемна, підла нація запроданців!
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22.08.2022 12:59 Ответить
Будем вбивати !
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22.08.2022 13:11 Ответить
Ясно. Не на часі. Але можуть спрацювати застарілі склади з просроченим неліквідом. Там їх багато серед заростів чорники. Прийдуть збирачі, кинуть недопалок і вуаля.
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22.08.2022 13:17 Ответить
Лукашеску добре розуміє, що як тільки його армія туди сунеться, то моментально певні особи з алергією до бульби переріжуть всю логістику цьому угрупуванню.
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22.08.2022 13:17 Ответить
так белорусы святые хорошие такие
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22.08.2022 13:46 Ответить
Пора командующим вспомнить про такое понятие как упреждающий удар и не пугать людей каждый день про удар со стороны белабруси,де факто они уже воюют против нас.
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22.08.2022 15:11 Ответить
дані ГУР підтверджують що приблизно 15000 бяларусов готові воювати
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22.08.2022 15:45 Ответить
Те що Бутусов пише щодо Білорусі - це, як на мене, приклад переваги тактичного мислення над стратегічним. Білорусь - не росія, ресурс міцності у лукашенка в рази менший ніж у путіна. Ми давно мали б почати говорити з білорусами напряму, попереджаючи що удари з території їхньої країни призведуть до акцій відплати з нашого боку і що відповідальність за це несе лукашенко і його прихильники. І нанести такі удари врешті-решт. Нам вигідно дестабілізувати Білорусь. Ми таким чином вирішимо тактичну задачу зі зменшення кількості обстрілів з території РБ та стратегічну - загострення всередині РБ, що цілком ймовірно призведе до падіння режиму лукашенка. А падіння лукашенка - це величезний привіт путіну! Це якраз може мати виражений ефект доміно. Навіть якщо увесь цей розрахунок помилковий, то тактичні задачи ми вирішимо, послабивши частини, що тероризують нас з півночі. Єдина причина з якої не варто це робити - це наші слабкі оборонні рубежі на цьому напрямку (і то - не факт), але якби це було так - їх би вже давно атакували. лукашенко має боятися прямого зіткнення набагато більше ніж ми. Я навіть не певен що Білорусь увійде у війну після наших ударів, тому що йому це геть не вигідно. Треба бути більш нахабними та проактивними, а не реактивним, якими ми є усі 30 років. Ми постійно відповідаємо на звинувачення з боку рф з наших внутрішніх питань, замість того щоб самім звинувачувати уряд рф у питаннях їх внутрішньої політики. Таких питань безліч - права людини, права в'язнів, права національних та сексуальних меншин, екологічні питання, мовні тощо. Хтось колись чув щоб відповідні українськи урядовці піднімали таки питання? Ми постійно захищаємось, що є неправильним. Ми маємо долати нашу провінційність та мислити стратегічно, а не тактично.
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22.08.2022 15:56 Ответить
І найкращим моментом для удару по противнику на території РБ, як на мене, був час, коли російські війська почали відступати з під Києва. Це мало б надзвичайний моральний та політичний ефект. Але мені невідомо нічого про тогочасні наші можливості щодо такого удару.
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22.08.2022 16:01 Ответить
С беларусами не все понятно. Тут рулетка.
Либо они перейдут на нашу сторону, что более вероятно, если мы их встретим жестко.
Либо начнут наглеть, если встретим мягко, сняв обувь, как они привыкли.
В любом случае, Киев сможет дать хороших 314здюлей шо беларусам, шо мокшанам, примазавшихся к славянам. На этот фронт силы лучше не разбазаривать, а отправить на Херсон.
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22.08.2022 16:46 Ответить
Кордон на замку. Наші зустрінуть білоруських ****** хвеєрверком.

Слава ЗСУ !!!
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22.08.2022 16:54 Ответить
Назвати литвинів білорусами це те ж саме, що назвати українців малоросами.
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22.08.2022 17:19 Ответить
У КАРТОПЛЯНОГО ФЮРЕРА ЛУКАШЕНКА НЕМАЕ ЗОВСИМ НИЯКОГО ВАРИАНТУ ЗЛИЗТИ З ГАЧКА ***** . ЩО НАКАЖЕ ***** ТЕ ЛУКАШЕНКО БУДЕ ПИД КОЗИРЬОК РОБИТИ --- ТАКОИ НЕЗАЛЕЖНОИ ДЕРЖАВИ БЕЛАРУСЬ НЕ ИСНУЕ . НАМ ПОТРИБНО ******* ПО ВИЙСЬКАМ ***** В БЕЛАРУСИ ПОКИ ВОНИ БЬЮТЬ ПО УКРАИНИ ЗВИДТИЛЯ . ЯКЕ МОЖЕ БУТИ ***** . ЩО БУДЕ ЩЕ ГИРШЕ . ЯКБИ МОЖНА БУЛО ТОГО УЙОБКА ЛУКАШЕНКА ПРОВЕЗТИ ПО ХАРКОВУ . БУЧИ . ИРПИНЮ . ГОСТОМЕЛЮ . МАРИУПОЛЮ . ЩОБ ОТА ТВАРИНА ПАДЛЮКА ПОБАЧИЛА НА ВЛАСНИ ОЧИ ****** ..СРУСКИЙ МИР.. ФАШИЗМ ПОВЕРНУВСЯ В ЕВРОПУ . И ЦЮ СТРАШНУ ЗАРАЗУ ВИДЧУЛИ ПРИБАЛТИ . ПОЛЬЩА . ЧЕХИЯ ТА СЛОВАЧЧИНА . ФИНЛЯНДИЯ ТА ШВЕЦИЯ --- СЬОГОДНИ ***** -- ЦЕ АДОЛЬФ ГИТЛЕР В 1939 РОЦИ КОЛИ НАПАДОМ НА ПОЛЬЩУ ПОЧАЛАСЯ ДРУГА СВИТОВА ВИЙНА . АЛЕ В 1939 Р. НЕ БУЛО В ЕВРОПИ АТОМНИХ СТАНЦИЙ --- ТО МАБУТЬ ТЕ ЩО ТВОРИТЬ ***** НА ЗАЕС . ЦЕ ВЖЕ ТРЕТЯ СВИТОВА ПОЧАЛАСЯ . ЕВРОПА НА ВОЛОСКУ ВИД ЯДЕРНОИ КАТАСТРОФИ В СТО РАЗИВ БИЛЬШЕ ЧЕРНОБИЛЯ
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22.08.2022 17:51 Ответить
 
 