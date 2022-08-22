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ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины

дугіна

ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства дочери одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.

Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, заявили в ФСБ. Исполнительница убийства Дугиной - гражданка Украины Наталья Вовк, сбежавшая после преступления в Эстонию", - пишет издание.

Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФСБ задержала трех москвичей, переводивших деньги в украинский фонд "Повернися живим". ВИДЕО

Дугин Александр (46) россия (96420) ФСБ (1944)


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Топ комментарии
+39
Особенно ничуть не паливно в Москве пасти жертву на машине с номерами Украины, Казахстана и *днр*. Водитель наверное был в шароварах и держал в руке флаг Правого сектора
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22.08.2022 14:37 Ответить
+33
Сказочники.
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22.08.2022 14:26 Ответить
+29
Дебилы, ***…
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22.08.2022 14:26 Ответить
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Не успела сдохнуть...а уже знают кто...Шерлок Холмс и Пинкернтон отдыхают...
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22.08.2022 15:03 Ответить
Виноват режим Зеленского и его заокеанские хозяева!
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22.08.2022 15:04 Ответить
У чому, Мариночко?
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22.08.2022 16:46 Ответить
Когда застрелили Влада Листьева...Ельцин разогнал всю полицию Мацковии... оперативно и быстро...
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22.08.2022 15:05 Ответить
НКВД нікуди не зникло,воно продовжує свою чорну справу не тільки в оркостані,але й на окупованих територіях.
Це машина по знищенню неугодних,інакомислячих,а іноді приносять в жертву своїх придворних лизоблюдів.
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22.08.2022 15:05 Ответить
Уж очень всё напоминает взрывы домов в москве для разжигания ненависти к Чечне, а в этом случае к Украине. Надеются, что сейчас все побегут в армейку рф записываться.
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22.08.2022 15:07 Ответить
Зовсім швах на Лаптістані з патріотичним мобконтингентом? Намагаються дугінців мобілізувати? Так це безнадійно, ті клюють тільки на великі купюри.
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22.08.2022 15:09 Ответить
С 1991 года на Мацковии убито свыше тысячи журналистов от Камчатки до Кенигберга...Когда то Саша Сотник называл всех ...кого когда и где валили...Сейчас Саша находится кажись в Словакии...
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22.08.2022 15:10 Ответить
Теперь мы эстонобандеровцы?
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22.08.2022 15:10 Ответить
Так
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22.08.2022 15:58 Ответить
громадянка України Наталія Вовк uzhe v detstve ljubila podrivnuju dejateljnostj - foto podzhog detskovo sadika(semeinij aljbom)

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22.08.2022 15:11 Ответить
Понятия не имел до убийства, кто она такая. Посмотрев пару видео, выяснилось, что это абсолютно больная на голову *****, которую нужно не убивать, а принудительно лечить...
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22.08.2022 15:11 Ответить
Касаба, только могила вылечит...
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22.08.2022 15:55 Ответить
Три рази на день клізмою Есмарка. Пожиттєво.
...Тю! Та про що це я? Хай тепер у лихих парфумів рогаті голови болять: чим та як ту-во вар'ятку лікувати.
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23.08.2022 04:01 Ответить
Дугин ещё то империалист, что ради идеи
Мог и дочь на закланье преподнести.
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22.08.2022 15:12 Ответить
Дугин и кремль за..л,он давно уже не в фаворе.
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22.08.2022 15:16 Ответить
Вовк. Що,опять?
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22.08.2022 15:15 Ответить
Если ето правда, то порицание вам украинские специ, такую красавицу как можно было. а в москве говорят что её отец-подлець заказал, правдачоли? так и думал, во гандонища.
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22.08.2022 15:17 Ответить
яка нафік "красавіца", потвора та й годі
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22.08.2022 15:23 Ответить
Горячий горец, что же ты её раньше не пригрел, не увёл подальше от дурных дел? Себя порицай или беги, пока она тёплая, тонкий ценитель красоты. И прекращай думать, - это не та часть тела которой тебе суждено работать.
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22.08.2022 16:31 Ответить
Палишся, кацапа. Нєфіг тута чьокать.
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23.08.2022 04:03 Ответить
вони думають що це цяцьки-пецьки
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22.08.2022 15:17 Ответить
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22.08.2022 15:17 Ответить
Убийство этой рашистки это постанова ФСБ
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22.08.2022 15:17 Ответить
Козломордые,вам самим не противно от своей болезни. А стыд то какой, в таком тылу, прямо как ваша ПВО в Крыму.
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22.08.2022 15:21 Ответить
FSB kacapstana ejio i zavalyla.
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22.08.2022 15:22 Ответить
фсб самі спланували вбивство,самі і розкрили його по гарячих слідах.
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22.08.2022 15:23 Ответить
Так, більш важливо цю мочалку знищити, ніж якогось там суркова, гіркіна, бєзлєра, біглого овоча і решту біглих ригів-зрадників, захарку прілєпіна, погодіна (вбивцю Степана Чубенка), плотву і так далі і тому подібних (більш-менш відомих ворогів України аніж доця якогось дугіна)
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22.08.2022 15:23 Ответить
Ага!!! А в 93 дома чеченцы взрывали!! Жгите дальше!!
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22.08.2022 15:28 Ответить
в 99
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22.08.2022 15:42 Ответить
Пусть ******** тогда объяснят почему путин до сих пор жив, при таких возможностях украинских спецслужб???
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22.08.2022 15:30 Ответить
Тоесть украиские спецслужбы могут насрать в штаны путину, а убить его не могут, так чтоли?
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22.08.2022 15:32 Ответить
Уточнено: Польськомовна українка канадського походження з паспортом США втікла через Литву і Латвію до Естонії, по дорозі вигукували, що Курили - це Японія.
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22.08.2022 15:32 Ответить
И уехала к эстонским фашистам на мини-кучере...
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22.08.2022 15:33 Ответить
Если и так то хто ******* что шмара подохла, ********* симоньян, *********, помета приготовиться, может в подворотне этим ******** кто нить перо в глаз засунет
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22.08.2022 15:36 Ответить
Ось на фіга ця кацапська дебілка потрібна СБУ? Кацапі просто дурні
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22.08.2022 15:38 Ответить
Наверняка эту смешную "версию" придумал сам это Дугин - он же писатель та философ
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22.08.2022 15:38 Ответить
Мама і доця приїхали до москви на кремлівські зірки на шпилях подивитись...Легендарний комісар Мегре говорив так:"Бідних не вбивають".Перефразуючи його слова до нашої ситуації - другорядних непотребів у політиці не чіпають.
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22.08.2022 15:39 Ответить
Да какое там расследование - ФСБ сама и завалила, а теперь следы заметает
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22.08.2022 15:52 Ответить
фсб встановила, що Вовк приїхала до мацквы з номерами днр, по мацкве їздила з номерами казахстану, а виїзджала до Естоніі з українськіми номерами. Це як? Якщо за неї так уважно стежило суперьске фсб із самого в'їзду до рашистскої *********, то як вона могла міняти непомітно номери на авто? Це по-перше

І по-друге. А чому тоді Вовк не скоїла замах на путлера?
Читаючи про те, як фсб швидко розкрило це діло можна тільки одне сказати: фсб цими заявами насрало собі на голову і відверто зізнало свою нікчемність. Браво.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/22/7364308/
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22.08.2022 15:53 Ответить
.Опаньки ,, а що за півдня сталося ? Зранку ж , в кацапських "тєлєгах" писали зовсім інше .

https://t.me/rusbrief BRIEF

BRIEF

Независимая: Следствие пока не распространяется о возможных заказчиках и мотивах преступления в деле Дугиной. Убийство может усилить недовольство российскими властями политических и общественных кругов, упрекающих их в недостаточной решительности.

Характер покушения на Дугину носит скорее харатер бандитской разборки, а не диверсионной операции,- эксперты-криминалисты.
https://t.me/rusbrief/53321

https://t.me/rusbrief/53321
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22.08.2022 15:55 Ответить
быстрые, Коломбы бл....
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22.08.2022 15:59 Ответить
ну и пошла она на х....й. вслед за кораблем
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22.08.2022 16:07 Ответить
два дивано бункерні ослойоби Корчинський та Арестович в траурі вбили доньку їх наставника та спільника Дугіна
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22.08.2022 16:18 Ответить
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22.08.2022 16:19 Ответить
Так почекайте!!! Пан Пономарьов заявив,що цю диверсію вчинили російські сили супротиву карлику і його посібникам.
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22.08.2022 16:22 Ответить
А чого "Вовк", а не "Бандеренко", чи навіть "Русофобенко"?
Проблеми з фантазією?
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22.08.2022 16:25 Ответить
Так то ж клепку мати треба. У зайвохромосомних з тим біда: моск вони висрали ще за котрогось із царів.
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23.08.2022 04:06 Ответить
немає чому дивуватись
все по комуно-кацапсько-більшовицькій копірці
кацапи самі овечку знищили і самі призначили ліквідаторів
але все рівно на одну мерзенну істоту менше
кацапи не скидайте темп там ще дугін соловьйов сімонян скабєєва попов да і ківу можете "перевести" в сакральні жертви українських спецслужб
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22.08.2022 16:27 Ответить
професіонали з фсб таки знайшли секретний план ліквідації отієї 30-річної тітки-пропагандонки в примосков'ї.
тільки по секрету для вас!

(фб)
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22.08.2022 16:30 Ответить
файно що "виконавиця" встигла втекти
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22.08.2022 16:31 Ответить
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22.08.2022 16:31 Ответить
Фсб рф:
-"Навальный отравился самогоном",
-"это был сахар-песок в мешках, а не взрывчатка в подвале российского дома",
-"Мы поймали более 400 шпионов в текущем году" (при этом КГБ СССР ловил не более 2-3 в год в удачном случае).

Они несут столько ахинеи, что ракрытие убийства ими скорее похоже на их же спецоперацию.
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22.08.2022 16:32 Ответить
Дорогие подписчики и гости канала! Вечером 20 августа погибла Дарья Дугина дочь идеолога "русского фашизма" Александра Дугина. Мы располагаем информацией, с подробностями о гибели Дарьи, подлинность которой не вызывает у нас никаких сомнений. Более того, уверены, что у многих из тех, кто знает лично Александра Дугина наш материал только подтвердит предположения.

Около месяца назад Александр Дугин имел очный разговор со своим хорошим знакомым генералом ФСБ и это разговор был предусмотрено генералом записан. Во время общения Дугин сокрушается о "неправильном пути" который выбрало российское руководство в проведении специальной военной операции, о недостаточных мерах, об отсутствии решимости у Путина "вести настоящую, большую войну до полного разгрома врага" и т.д. Дугин начал с того, что идеология без готовности автора идти на большие жертвы, лишь утопия. Дугин сказал, что много думал о том почему так, что удерживает Путина от "решительных действий " и как это можно исправить. Далее, Александр рассказал случай, который произошёл с ним во время прогулки: прогуливаясь по улицам в размышлениях, как помочь президенту "спасти страну от падения в бездну" и дать импульс Путину переосмыслить ситуацию и сподвигнуть его к решительным действиям. Дугин увидел черно-белого котенка, который сидел у кого-то во дворе на заборе и при виде Александра направился по забору к нему махнув лапой "испарился", а пройдя ещё буквально сто пятьдесят метров он увидел очень похожего котенка, только мертвого. И тогда, по мнению Дугина, он понял, что это "знак судьбы". Он никчёмный человек, если не готов пожертвовать ради торжества своих идей самым дорогим, что у него есть.

Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, чем вызвал непонимание у собеседника. Но Александр говорил довольно ярко и убедительно. Это он лично сказал генералу о том, что у Путина тоже дочери, и смерть его (Дугина) дочери от рук "западных спецслужб", он воспримет как личную трагедию и горе, и в этот момент наступит перелом в его создании, якобы Путин должен понять, что враг видит слабость, что враг ни перед чем не остановится и следующими могут быть дочери президента, поэтому врага надо уничтожать на поле боя и вырвать победу. Запись разговора была передана напрямую секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву, после чего к нему вызвали вышеупомянутого генерала. Спустя несколько дней состоялся ещё один разговор генерала с Дугиным, который уже записывали сотрудники ФСБ, и в этом разговоре Дугин без сомнений подтвердил свое предложение и решимость.

Генерал предложил Александру сделать подлог, организовать якобы убийство дочери Дугина, а в реальности вывести Дарью, подложив обезображенный до неузнаваемости труп посторонней женщины, но Дугин решительно отмел это предложение сказав, что если вскроется правда это будет катастрофа для всех. В последствии с Александром связывались ещё минимум два раза и он подтверждал решимость. Покушение готовилось силами ФСБ и заняло две недели. Дата была выбрана не случайно и это событие уже действительно преподнесли Путину как месть "западных кураторов Навального за его неудавшееся отравление", что конечно полный бред, но на президента подействовало и довольно впечатляюще. Сам Дугин не знал ни деталей покушения, ни сроков, для него это был своеобразный "сюрприз". Какие последствия будут у этого громкого убийства увидим уже в ближайшее время. Вот только подобные жертвы обычно напрасны, эмпатия президента Дугиным сильно переоценена.
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22.08.2022 16:46 Ответить
Таки, что то в этом есть... Взрыв с горением авто. Действительно большой вопрос чей там труп найдут.
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22.08.2022 17:31 Ответить
Убийство Дугиной = взрыву домов. ФСБ убивает своих. Девченку жаль, хотя найдет только обгорелый труп, так что как знать...
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22.08.2022 16:49 Ответить
*****! Зкріпно засмерділо щямі, лаптямі та боярою.
Самонаїбнись, одічалойе, бо ніц чим тут-во дихтіти.
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23.08.2022 04:13 Ответить
як каже один поц - спецоперация ідет по заранее намеченому плану
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22.08.2022 17:08 Ответить
А шо. У нас довгі руки. Достануть до кожної свинособаки.
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22.08.2022 17:08 Ответить
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22.08.2022 17:12 Ответить
Сотника уважаю, единственный кстати нормальный россиянин которого я знаю
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22.08.2022 19:38 Ответить
Та и sосите большой и толстый )))
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22.08.2022 17:27 Ответить
Ой! Какая неувязочка... Недавно писали, что на границе рашки и Эстонии километровые пробки на выезд из рашки. Наверно по визитке Яроша без очереди выехала.
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22.08.2022 17:33 Ответить
Смерть маскалям.
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22.08.2022 17:56 Ответить
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