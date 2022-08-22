ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины

ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства дочери одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.

Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, заявили в ФСБ. Исполнительница убийства Дугиной - гражданка Украины Наталья Вовк, сбежавшая после преступления в Эстонию", - пишет издание.

Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.

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