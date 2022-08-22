ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины
ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства дочери одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.
Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, заявили в ФСБ. Исполнительница убийства Дугиной - гражданка Украины Наталья Вовк, сбежавшая после преступления в Эстонию", - пишет издание.
Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.
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Це машина по знищенню неугодних,інакомислячих,а іноді приносять в жертву своїх придворних лизоблюдів.
...Тю! Та про що це я? Хай тепер у лихих парфумів рогаті голови болять: чим та як ту-во вар'ятку лікувати.
Мог и дочь на закланье преподнести.
І по-друге. А чому тоді Вовк не скоїла замах на путлера?
Читаючи про те, як фсб швидко розкрило це діло можна тільки одне сказати: фсб цими заявами насрало собі на голову і відверто зізнало свою нікчемність. Браво.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/22/7364308/
https://t.me/rusbrief BRIEF
BRIEF
Независимая: Следствие пока не распространяется о возможных заказчиках и мотивах преступления в деле Дугиной. Убийство может усилить недовольство российскими властями политических и общественных кругов, упрекающих их в недостаточной решительности.
Характер покушения на Дугину носит скорее харатер бандитской разборки, а не диверсионной операции,- эксперты-криминалисты.
https://t.me/rusbrief/53321
https://t.me/rusbrief/53321
Проблеми з фантазією?
все по комуно-кацапсько-більшовицькій копірці
кацапи самі овечку знищили і самі призначили ліквідаторів
але все рівно на одну мерзенну істоту менше
кацапи не скидайте темп там ще дугін соловьйов сімонян скабєєва попов да і ківу можете "перевести" в сакральні жертви українських спецслужб
тільки по секрету для вас!
(фб)
-"Навальный отравился самогоном",
-"это был сахар-песок в мешках, а не взрывчатка в подвале российского дома",
-"Мы поймали более 400 шпионов в текущем году" (при этом КГБ СССР ловил не более 2-3 в год в удачном случае).
Они несут столько ахинеи, что ракрытие убийства ими скорее похоже на их же спецоперацию.
Около месяца назад Александр Дугин имел очный разговор со своим хорошим знакомым генералом ФСБ и это разговор был предусмотрено генералом записан. Во время общения Дугин сокрушается о "неправильном пути" который выбрало российское руководство в проведении специальной военной операции, о недостаточных мерах, об отсутствии решимости у Путина "вести настоящую, большую войну до полного разгрома врага" и т.д. Дугин начал с того, что идеология без готовности автора идти на большие жертвы, лишь утопия. Дугин сказал, что много думал о том почему так, что удерживает Путина от "решительных действий " и как это можно исправить. Далее, Александр рассказал случай, который произошёл с ним во время прогулки: прогуливаясь по улицам в размышлениях, как помочь президенту "спасти страну от падения в бездну" и дать импульс Путину переосмыслить ситуацию и сподвигнуть его к решительным действиям. Дугин увидел черно-белого котенка, который сидел у кого-то во дворе на заборе и при виде Александра направился по забору к нему махнув лапой "испарился", а пройдя ещё буквально сто пятьдесят метров он увидел очень похожего котенка, только мертвого. И тогда, по мнению Дугина, он понял, что это "знак судьбы". Он никчёмный человек, если не готов пожертвовать ради торжества своих идей самым дорогим, что у него есть.
Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, чем вызвал непонимание у собеседника. Но Александр говорил довольно ярко и убедительно. Это он лично сказал генералу о том, что у Путина тоже дочери, и смерть его (Дугина) дочери от рук "западных спецслужб", он воспримет как личную трагедию и горе, и в этот момент наступит перелом в его создании, якобы Путин должен понять, что враг видит слабость, что враг ни перед чем не остановится и следующими могут быть дочери президента, поэтому врага надо уничтожать на поле боя и вырвать победу. Запись разговора была передана напрямую секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву, после чего к нему вызвали вышеупомянутого генерала. Спустя несколько дней состоялся ещё один разговор генерала с Дугиным, который уже записывали сотрудники ФСБ, и в этом разговоре Дугин без сомнений подтвердил свое предложение и решимость.
Генерал предложил Александру сделать подлог, организовать якобы убийство дочери Дугина, а в реальности вывести Дарью, подложив обезображенный до неузнаваемости труп посторонней женщины, но Дугин решительно отмел это предложение сказав, что если вскроется правда это будет катастрофа для всех. В последствии с Александром связывались ещё минимум два раза и он подтверждал решимость. Покушение готовилось силами ФСБ и заняло две недели. Дата была выбрана не случайно и это событие уже действительно преподнесли Путину как месть "западных кураторов Навального за его неудавшееся отравление", что конечно полный бред, но на президента подействовало и довольно впечатляюще. Сам Дугин не знал ни деталей покушения, ни сроков, для него это был своеобразный "сюрприз". Какие последствия будут у этого громкого убийства увидим уже в ближайшее время. Вот только подобные жертвы обычно напрасны, эмпатия президента Дугиным сильно переоценена.
Самонаїбнись, одічалойе, бо ніц чим тут-во дихтіти.