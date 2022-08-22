Водительское и техпаспорт из Дії будут отображаться в польском приложении mObywatel

Теперь украинцы смогут добавить цифровое водительское удостоверение и техпаспорт из Дії в польское аналоговое приложение mObywatel и использовать цифровые документы на уровне с бумажными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

По словам Государственного секретаря по цифровизации Польши Януша Цешинского, техническая составляющая цифрового обмена уже готова. Совместный запуск услуги планируется до конца года.

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"Кроссгосударственный шеринг документ — это не только следующий шаг в развитии цифровых отношений между Украиной и Польшей, но и первый в мире кейс, когда две страны проводят обмен документами в государственных приложениях", - отмечает министерство.

В свою очередь Михаил Федоров добавляет: "Поддержка Польши колоссальная. С начала полномасштабной войны миллионы украинцев в Польше пользуются цифровым видом Diia.pl в приложении mObywatel. В конце июля Diia.pl получила официальный статус цифрового вида на жительство. Теперь имеем кроссгосударственный шеринг документов. Впереди - еще больше общих проектов".