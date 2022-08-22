Имущество "4 канала" депутата-предателя Ковалева передано в Госагентство Украины по вопросам кино

Имущество ООО "ТРК "Интеррадио" - украинского информационно развлекательного телеканала "4 канал", принадлежавшего депутату-изменнику Алексею Ковалеву, передано АРМА в распоряжение Государственного агентства Украины по кино.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Таким образом, процедура конфискации актива и передачи его на нужды государства юридически завершена.



"Окончательная передача актива и имущества предателя в распоряжение государства является важным свидетельством неотвратимости наказания за государственную измену и событие, еще на шаг приближающее Украину к Победе", - говорится в сообщении Государственного агентства.

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Как сообщалось ранее, в апреле 2022 года работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам. В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора - "правительстве Херсонской области".

Напомним, суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн гривен. Депутат объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается.