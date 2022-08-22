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Имущество "4 канала" депутата-предателя Ковалева передано в Госагентство Украины по вопросам кино

олексій,ковальов

Имущество ООО "ТРК "Интеррадио" - украинского информационно развлекательного телеканала "4 канал", принадлежавшего депутату-изменнику Алексею Ковалеву, передано АРМА в распоряжение Государственного агентства Украины по кино.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Таким образом, процедура конфискации актива и передачи его на нужды государства юридически завершена.

"Окончательная передача актива и имущества предателя в распоряжение государства является важным свидетельством неотвратимости наказания за государственную измену и событие, еще на шаг приближающее Украину к Победе", - говорится в сообщении Государственного агентства.

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Как сообщалось ранее, в апреле 2022 года работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам. В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора - "правительстве Херсонской области".

Напомним, суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн гривен. Депутат объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается.

телевидение (900) государственная измена (1582) Ковалев Алексей (29)


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Топ комментарии
+4
Ткаченко в ожидании нервно потирает вспотевшие ладони!
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22.08.2022 14:43 Ответить
+4
А хто віджав проукраїнський 4 канал,та віддав його зраднику ковальову?🤔
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22.08.2022 14:46 Ответить
+3
"номінально" канал остаточно в мохнатих ручонках Єрмака та Агрохімії, спочатку хавалися за Ковальовим, Держкіно має свій телеканал ? Ну просто кіно. Правда, приміщення кіностудії ще не забрали. А якже ТК Дом, Гетьманчиков сам не справиться. По моєму просто обєднають бюджетні кошти
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22.08.2022 14:48 Ответить
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Ткаченко в ожидании нервно потирает вспотевшие ладони!
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22.08.2022 14:43 Ответить
А хто віджав проукраїнський 4 канал,та віддав його зраднику ковальову?🤔
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22.08.2022 14:46 Ответить
"номінально" канал остаточно в мохнатих ручонках Єрмака та Агрохімії, спочатку хавалися за Ковальовим, Держкіно має свій телеканал ? Ну просто кіно. Правда, приміщення кіностудії ще не забрали. А якже ТК Дом, Гетьманчиков сам не справиться. По моєму просто обєднають бюджетні кошти
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22.08.2022 14:48 Ответить
Мега Медіа індустрія зельоного переплюнуне всю олігархошколоту дозеленого періоду.
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22.08.2022 14:53 Ответить
кино и домино ! 1ХБет !
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22.08.2022 15:02 Ответить
тоталізатор пора перейменувати ЗЕБаБА. В нас президент двуликий. А простіше ЗЕ (зеленський,ермак) БаБа (бабаков,баум).
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22.08.2022 17:05 Ответить
Кін Сутулевич:
Просто цифри.

121- Слуги народа. Офіційна цифра посібників окупантів та зрадників України

0- ЄС . Офіційна цифра зрадників України з Европейської Солідарності.
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243 - з ЕС добровольці різних формувань України.

0 - з СН.
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22.08.2022 16:08 Ответить
а чо так скромненько не написано, від якої партії був це зрадник? а він був від Слуги народу! і там таких багато!
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22.08.2022 16:23 Ответить
вгадайте з якої він партії? так точно, слуга урода (каламойші)
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22.08.2022 17:22 Ответить
Теперь будут рекламировать вислюка и дерьмака.
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22.08.2022 17:35 Ответить
 
 