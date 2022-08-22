В ОК "Південь" подтверждают нанесение ВСУ удара по Антоновскому мосту: Напоминаем о своем дистанционном присутствии
Нанесение точного удара днем 22 августа по Антоновскому мосту в Херсоне официально подтвердило в Оперативном командовании "Південь".
ВСУ точно отработали по переправе и сделали ее непригодной для передвижения. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.
Очевидцы сообщают о 8-10 "прилетах" по мосту.
"Антоновский мост - одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать, но понимая, что такую конструкцию нельзя залатать ведерком бетона, а требует достаточно существенного ремонта и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии", - заявила она на брифинге.
Топ комментарии
+9 Воьлодимир Омельянов
показать весь комментарий22.08.2022 15:11 Ответить Ссылка
+7 U A #508723
показать весь комментарий22.08.2022 15:02 Ответить Ссылка
+6 Anders Hepburn
показать весь комментарий22.08.2022 15:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
типаVo-Vо...
Утверждается, что во время удара ВСУ по мосту двигалась российская техника.
Жители Херсона утверждают, что в результате последнего удара ВСУ по Антоновскому мосту он буквально «разломался пополам», пишет «Новое время».
По неподтвержденным данным в момент удара по мосту двигались около 10 Камазов с боеприпасами, детонация которых и могла привести к указанным последствиям.
t.me/hueviyherson/24443
nv.ua/ukraine/events/posle-udara-vsu-antonovskiy-most-razvalilsya-na-dve-chasti-novosti-ukrainy-50264803.html