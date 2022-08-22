В ОК "Південь" подтверждают нанесение ВСУ удара по Антоновскому мосту: Напоминаем о своем дистанционном присутствии

Нанесение точного удара днем 22 августа по Антоновскому мосту в Херсоне официально подтвердило в Оперативном командовании "Південь".

ВСУ точно отработали по переправе и сделали ее непригодной для передвижения. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

Очевидцы сообщают о 8-10 "прилетах" по мосту.

"Антоновский мост - одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать, но понимая, что такую ​​конструкцию нельзя залатать ведерком бетона, а требует достаточно существенного ремонта и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии", - заявила она на брифинге.

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