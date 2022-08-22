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Новости Война
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В ОК "Південь" подтверждают нанесение ВСУ удара по Антоновскому мосту: Напоминаем о своем дистанционном присутствии

міст,антонівський

Нанесение точного удара днем 22 августа по Антоновскому мосту в Херсоне официально подтвердило в Оперативном командовании "Південь".

ВСУ точно отработали по переправе и сделали ее непригодной для передвижения. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

Очевидцы сообщают о 8-10 "прилетах" по мосту.

"Антоновский мост - одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать, но понимая, что такую ​​конструкцию нельзя залатать ведерком бетона, а требует достаточно существенного ремонта и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии", - заявила она на брифинге.

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мост (1034) обстрел (28205) Херсон (2918)


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Топ комментарии
+9
А як би той міст і ще чотири мости були підірвані в перший день війни, можливо не був би окупований Херсон і не обстрілювався Миколаїв ,але хтось дав наказ не підривати.
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22.08.2022 15:11 Ответить
+7
ЗСУ
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22.08.2022 15:02 Ответить
+6
Антоновского моста «больше нет», утверждают очевидцы.
Утверждается, что во время удара ВСУ по мосту двигалась российская техника.
Жители Херсона утверждают, что в результате последнего удара ВСУ по Антоновскому мосту он буквально «разломался пополам», пишет «Новое время».
По неподтвержденным данным в момент удара по мосту двигались около 10 Камазов с боеприпасами, детонация которых и могла привести к указанным последствиям.
t.me/hueviyherson/24443
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22.08.2022 15:09 Ответить
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Кажуть шо міст всьо.
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22.08.2022 15:01 Ответить
Что бы реально хотя бы один пролет был все, то туда несколько Атакмс запустить нужно. У нас их пока что нет
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22.08.2022 15:02 Ответить
По сумме ударов за всё время там уже несколько этих самых Атакмс и есть.
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22.08.2022 15:05 Ответить
Кацапы немного латать успевают. А так три больших ракеты и уже не оособо подлатаешь. Идеальный вариант это по опорам бить но это очень сложно
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22.08.2022 15:07 Ответить
ты эксперд типа Vo-Vо...
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22.08.2022 16:10 Ответить
Втомився????? ну і добре!!! наступний кримський.... зачекався уже!
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22.08.2022 15:03 Ответить
Антоновского моста «больше нет», утверждают очевидцы.
Утверждается, что во время удара ВСУ по мосту двигалась российская техника.
Жители Херсона утверждают, что в результате последнего удара ВСУ по Антоновскому мосту он буквально «разломался пополам», пишет «Новое время».
По неподтвержденным данным в момент удара по мосту двигались около 10 Камазов с боеприпасами, детонация которых и могла привести к указанным последствиям.
t.me/hueviyherson/24443
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22.08.2022 15:09 Ответить
«Тупо пополам»: местные жители утверждают, что Антоновского моста «больше нет».
nv.ua/ukraine/events/posle-udara-vsu-antonovskiy-most-razvalilsya-na-dve-chasti-novosti-ukrainy-50264803.html
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22.08.2022 15:12 Ответить
Читал об этом, но нужно подождать отчета Генштаба. Если там бк ехал и в него попали, то да там могло быть джостаточно много взрывчатки что бы мост все
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22.08.2022 15:13 Ответить
Це так не працює.
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22.08.2022 15:19 Ответить
Вроде нет. Попадания были. Но фотки есть, что пролеты на месте. Хотя в пабликах пишут, что рухнул. Также нет подтверждения что в это время там двигалась колонна. Не радуемся раньше времени. Сейчас очень много лживой инфы. В данный момент мост закрыт.
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22.08.2022 15:43 Ответить
Давайте теперь по крымскому
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22.08.2022 15:01 Ответить
ЗСУ
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22.08.2022 15:02 Ответить
А як би той міст і ще чотири мости були підірвані в перший день війни, можливо не був би окупований Херсон і не обстрілювався Миколаїв ,але хтось дав наказ не підривати.
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22.08.2022 15:11 Ответить
Не хтось. а зе. доведено.
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22.08.2022 15:41 Ответить
Отмучился.....
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22.08.2022 15:42 Ответить
Не надовго. Нам ще доведеться його відновлювати.
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22.08.2022 16:06 Ответить
 
 