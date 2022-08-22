СБУ разоблачила агентурную группу российского ГРУ, корректировавшую ракетные удары по Запорожью

В результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализована агентурная группа главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ), которая собирала данные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины на юге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Как отмечается, организатором агентурной группы является жительница временно оккупированного Мелитополя, завербованная российской спецслужбой для проведения взрывной деятельности.

По данным следствия, ее муж входит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте.

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Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен был осуществлять внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и производить фотофиксацию объектов.

Получившуюся от родственника информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу.