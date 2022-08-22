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Новости
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СБУ разоблачила агентурную группу российского ГРУ, корректировавшую ракетные удары по Запорожью

сбу

В результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализована агентурная группа главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ), которая собирала данные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины на юге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Как отмечается, организатором агентурной группы является жительница временно оккупированного Мелитополя, завербованная российской спецслужбой для проведения взрывной деятельности.

По данным следствия, ее муж входит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте.

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Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен был осуществлять внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и производить фотофиксацию объектов.

Получившуюся от родственника информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу.

Запорожье (2695) ракеты (3634) СБУ (20120) вербовка (269)


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там и своих предателей хватает, а еще и донбасских и луганских завозят и ордиловцев
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22.08.2022 14:55 Ответить
Еще можно понять (но не оправдать) орков, которые с нами воюют. Но местные - ведь они наводят огонь на себя и своих соседей
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22.08.2022 15:05 Ответить
СБУ-черговий респект...
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22.08.2022 15:07 Ответить
Респект?Ок!Тільки виявленням цих покидьків треба було займатись ще роки три - чотири назад а не тоді,коли вони вже запрацювали.Але як кажуть:"Краще пізніше ніж ніколи."Хто зараз в СБУ займається прорашистськими вчителями та викладачами?НІХТО.А потім будуть доповідати,що затримали якусь вчительку історіі,яка розповідали про війну "розпочату Україною".
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22.08.2022 16:21 Ответить
Размозжить этим собакам прикладами бошки и прилюдно повесть, чтобы другие предатели знали что будет с ними в будущем..
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22.08.2022 15:19 Ответить
Коли з ними цяцькаються а не розстрілюють на місці то менше їх ніколи не стане, це ж орки. А війна, принаймі з нашого боку, це війна на виживання в буквальному сенсі. У нас військовий стан з усіма витікаючими, тому має бути виданий відповідний наказ який має виконуватися негайно.
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22.08.2022 16:26 Ответить
Там тих хто виключно працює за бабло, немає. Всі "носителі скрепов". Стовідсотково, це потомки уроженців з Верхньої,Середньої і Нижньої Волги та її притоків. Післявоєнна, образно говорячи, експансія лаптеноїдів і андрофагів.
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22.08.2022 17:00 Ответить
Поставить к стенке и расстрелять!
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22.08.2022 18:54 Ответить
 
 