ЕС разместит миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране, - Боррель

ЕС намерен разместить миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране.

Об этом сообщил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в испанском городе Сантандер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Трансляцию пресс-конференции проводила Европейская внешнеполитическая служба.

"Миссия разместится не в Украине, а в соседней стране", - сказал он.

"Многие украинские солдаты уже проходят тренировки, - напомнил Боррель. - Польша, Чехия, Великобритания, Франция предоставляют сложное вооружение, с которым надо уметь обращаться, и для этого необходимы тренировки".

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