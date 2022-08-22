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Новости Война
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ЕС разместит миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране, - Боррель

боррель

ЕС намерен разместить миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране.

Об этом сообщил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в испанском городе Сантандер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Трансляцию пресс-конференции проводила Европейская внешнеполитическая служба.

"Миссия разместится не в Украине, а в соседней стране", - сказал он.

"Многие украинские солдаты уже проходят тренировки, - напомнил Боррель. - Польша, Чехия, Великобритания, Франция предоставляют сложное вооружение, с которым надо уметь обращаться, и для этого необходимы тренировки".

Смотрите: ВСУ показали, как проходят учения украинских военных в Великобритании. ВИДЕО

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Цікаво, що буде рашка робити в такому випадку.
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22.08.2022 15:42 Ответить
Как обычно, попытается укусить себя за задницу. Атаковать страну НАТО у них кишка тонка.
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22.08.2022 15:45 Ответить
сосать как всегда, но очень возмущенно и громко
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22.08.2022 15:52 Ответить
Шантажувати далі газом та компроматом. На шольців це непогано діє
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22.08.2022 15:57 Ответить
кацапчеги заготовляють собачатину,щоб прогодувати 100 тисячну армію північнокорейців.Кімченобдроченців то ми зажаримо ,а от собачок жаль...
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22.08.2022 16:22 Ответить
я вас умоляю какие корейцы?такие же как и 40 к сирийцев? ,приеахло максимум 1 тысяча и тех порошили очень быстро,так и с этими чучхе будет.
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22.08.2022 16:42 Ответить
Бояця стати разам . У 1945 р. німця хором гасили -- Франція Англія США СССР -- ну и за це спасибі
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22.08.2022 16:10 Ответить
- "Ааа, боевики тренируются в Польше и Литве!"
- "Так вы же об этом ещё в 2014 говорили."
- "Ну, тогда мы врали..."
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22.08.2022 16:46 Ответить
 
 