ЕС разместит миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране, - Боррель
ЕС намерен разместить миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране.
Об этом сообщил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в испанском городе Сантандер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Трансляцию пресс-конференции проводила Европейская внешнеполитическая служба.
"Миссия разместится не в Украине, а в соседней стране", - сказал он.
"Многие украинские солдаты уже проходят тренировки, - напомнил Боррель. - Польша, Чехия, Великобритания, Франция предоставляют сложное вооружение, с которым надо уметь обращаться, и для этого необходимы тренировки".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- "Так вы же об этом ещё в 2014 говорили."
- "Ну, тогда мы врали..."