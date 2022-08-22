Мы не успокоимся, пока Украина не победит, – президент Еврокомиссии фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вспомнила о войне РФ против Украины в заявлении, посвященном Общеевропейскому дню памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, которое будет отмечаться 23 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"В 83-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа эта дата приобретает особое значение. В этом году Путин вернул в Европу ужасы войны вместе с напоминанием, что мир нельзя воспринимать как должное", – подчеркнула она.
По ее словам, к сожалению, болезненная память о прошлом нашла отклик в войне России против Украины, и сейчас "украинский народ отдает жизнь ради защиты ценностей, на которых построен наш Союз".
Фон дер Ляйен заверила, что сегодня Европа, как никогда, объединена против российской пропаганды, которая искажает историю и наказывает тех, кто ей противостоит.
"Этот день также напоминает нам, что Европа была построена для защиты мира, содействия демократии, верховенству права и обеспечения защиты универсальных прав и свобод. Мы будем продолжать объединенно отстаивать эти фундаментальные ценности и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока он не победит", – подытожила она.
Общеевропейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов отмечается 23 августа с 2009 года.
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бо в нас навіть коти бойові і розумніші за деяких ))))))
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В Одесі кіт перетворив російський танк на туалет (відео)
http://www.facebook.com/watch/?v=5323534134396873 www.facebook.com/watch/?v=5323534134396873
В червні 1941 року, було окуповано Грецію: останню Європейську країну, що чинила опір Німеччині та Італії.
Три роки "роботи"!
Якби гітлер напав на ******* європу, то зекономив би масу часу...
У мене до неї ніколи не було ілюзій,такая же жаба,як Меркель і Шольц.
та ваша допомога на словах нам дуже бл@ть допомагає.
А ще краще якщо будете денно і нощно допомогати зброєю та грошима.
Внизу по тексту побачите у статті:
https://www.radiosvoboda.org/a/30058821.html "Фон дер Ляєн була проти поставок зброї для України, оскільки це може стати приводом для відкритих воєнних дій в Україні з боку Росії."
Вот при такой ситуации ЕС сможет реально "успокоиться" в ожидании победы Украины.
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!