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Новости Война
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Мы не успокоимся, пока Украина не победит, – президент Еврокомиссии фон дер Ляйен

фон,дер,ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вспомнила о войне РФ против Украины в заявлении, посвященном Общеевропейскому дню памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, которое будет отмечаться 23 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"В 83-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа эта дата приобретает особое значение. В этом году Путин вернул в Европу ужасы войны вместе с напоминанием, что мир нельзя воспринимать как должное", – подчеркнула она.

По ее словам, к сожалению, болезненная память о прошлом нашла отклик в войне России против Украины, и сейчас "украинский народ отдает жизнь ради защиты ценностей, на которых построен наш Союз".

Фон дер Ляйен заверила, что сегодня Европа, как никогда, объединена против российской пропаганды, которая искажает историю и наказывает тех, кто ей противостоит.

"Этот день также напоминает нам, что Европа была построена для защиты мира, содействия демократии, верховенству права и обеспечения защиты универсальных прав и свобод. Мы будем продолжать объединенно отстаивать эти фундаментальные ценности и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока он не победит", – подытожила она.

Также смотрите: Первая охота литовского Байрактара на российских оккупантов в Украине. ВИДЕО

Общеевропейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов отмечается 23 августа с 2009 года.

Еврокомиссия (1474) Евросоюз (17341) Урсула фон дер Ляйен (554)


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Топ комментарии
+15
Урсула українка знаємо
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22.08.2022 16:37 Ответить
+13
Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн громадяни України теж і цілком підтримують цю ідею
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22.08.2022 16:43 Ответить
+6
Україна мусить перемогти !!!
бо в нас навіть коти бойові і розумніші за деяких ))))))
///
В Одесі кіт перетворив російський танк на туалет (відео)

http://www.facebook.com/watch/?v=5323534134396873 www.facebook.com/watch/?v=5323534134396873

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22.08.2022 16:55 Ответить
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Урсула українка знаємо
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22.08.2022 16:37 Ответить
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22.08.2022 17:19 Ответить
Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн громадяни України теж і цілком підтримують цю ідею
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22.08.2022 16:43 Ответить
Так,будуть продовжувати занепокоюватись до повної перемоги України...
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22.08.2022 16:51 Ответить
підтримуватимуть кожен дюйм?
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22.08.2022 16:52 Ответить
Україна мусить перемогти !!!
бо в нас навіть коти бойові і розумніші за деяких ))))))
///
В Одесі кіт перетворив російський танк на туалет (відео)

http://www.facebook.com/watch/?v=5323534134396873 www.facebook.com/watch/?v=5323534134396873

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22.08.2022 16:55 Ответить
Вспомнилось, как когда-то, в 90-е, некий проходимец рекламировал в одной из школ Киева частные компьютерные курсы для учеников. Начинал в стиле "Товарищи и братья по шахматам", а финальной частью речи стало "Мы не остановимся пока Ваши дети в совершенстве не овладеют компьютером". В итоге пропал через пару месяцев вместе со всей своей шарагой, попутно прихватив уплаченные за год деньги.
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22.08.2022 17:00 Ответить
«Щедрость обещаний королей лично им самим ничего не стоит»

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22.08.2022 17:04 Ответить
В березні 1938 року, німці окупували Австрію.
В червні 1941 року, було окуповано Грецію: останню Європейську країну, що чинила опір Німеччині та Італії.
Три роки "роботи"!
Якби гітлер напав на ******* європу, то зекономив би масу часу...
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22.08.2022 17:05 Ответить
"Фон дер Ляєн була проти поставок зброї для України, оскільки це може стати приводом для відкритих воєнних дій в Україні з боку Росії."
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22.08.2022 17:08 Ответить
Знайшов джерело,де вона це каже https://www.radiosvoboda.org/a/30058821.html

У мене до неї ніколи не було ілюзій,такая же жаба,як Меркель і Шольц.
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22.08.2022 20:31 Ответить
типу будете трошки більше стурбовані і трошки більше будете засуджувати?

та ваша допомога на словах нам дуже бл@ть допомагає.
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22.08.2022 17:12 Ответить
Не заспокоюйтесь.
А ще краще якщо будете денно і нощно допомогати зброєю та грошима.
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22.08.2022 17:14 Ответить
На словах то точно.
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22.08.2022 17:30 Ответить
Дякуемо, Урсула , Ви наше СОНЕЧКО!
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22.08.2022 17:34 Ответить
Точно?
Внизу по тексту побачите у статті:
https://www.radiosvoboda.org/a/30058821.html "Фон дер Ляєн була проти поставок зброї для України, оскільки це може стати приводом для відкритих воєнних дій в Україні з боку Росії."
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22.08.2022 20:38 Ответить
Скоро ще ЛізТрасс підтянеться )
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22.08.2022 17:37 Ответить
Нам, українцям, такий підхід до справ подобається!
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22.08.2022 17:51 Ответить
Для перемоги потрібні літаки, вертольоти, танки, ракети середньої дальності і артилерія. Як мінімум. Як мінімум десятки заводів мають запрацювати на повну потужність.
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22.08.2022 18:13 Ответить
госпожа УРСУЛА точно знает чем заканчивается хайль пукин --- это катастрофа для ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ и это должны понять все страны ЕС . ***** накачал в мозги рашабыдла то же что гитлер немцам --- нихуя не изменилось . только теперь ..спецоп ерация .. ***** жизненное пространство для ..русскоязычных.. ---- такой у ***** народец . а на БРАЙТОН - БИЧ захищать рюських слабо или в прибалтике где НАТО может дать по ***** . там ***** сто раз подумает . это падло уже мозги включило . ***** я в УКРАИНУ полезло . ****** невский недоделанный . но назад ходу нет . меркель подруга уже в отставке . остался микрон за 10 метровым столом
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22.08.2022 19:44 Ответить
Чтобы достигнуть победы над Ордой Евросоюз должен предоставлять Украине помощь вооружением, техникой и финансами минимум на 5 миллиардов евро каждый месяц.

Вот при такой ситуации ЕС сможет реально "успокоиться" в ожидании победы Украины.
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23.08.2022 03:32 Ответить
ми не заспокоїмося поки Україна не переможе (і будемо дуже-дуже хвилюватись!)LOL
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22.08.2022 21:55 Ответить
ЗеКодломойские чуваки давно победили український мудрий нарід....73%. ...
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22.08.2022 23:37 Ответить
Урсула гинеколог, нечего комментировать.
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23.08.2022 04:44 Ответить
Україна мусить підняти питання зняття кримінальної відповідальності за знешкодження російських терористів цивільними та військовими людьми по всьому світу!
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!
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23.08.2022 06:08 Ответить
 
 