Жена оккупанта о настроениях в тылу: "Чем больше узнаем, тем больше слышим, что нам п#зда будет", - перехват ГУР. АУДIО

Жена рассказывает русскому оккупанту о настроениях в тылу.

Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Чем больше узнаем, тем больше слышим, что нам п#зда будет. У нас тут недавно Гулево били и били Свердликово. Ребят перестреляли и то ли на Курск, то ли на Москву отправили раненых. А это сказали 23 или 24 на нас готовится. И помимо сказали, что в Донецке и Луганске стоят какие-то базы огромнейшие с этой вот нефтью или что там за приблуда есть. И если по ним попадет сказали, это п#зда будет всей Украине и всей России нах#й. То есть к чему готовиться непонятно, люди боятся, уже боятся и спать ложиться", - рассказала женщина.

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