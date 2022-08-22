Жена оккупанта о настроениях в тылу: "Чем больше узнаем, тем больше слышим, что нам п#зда будет", - перехват ГУР. АУДIО
Жена рассказывает русскому оккупанту о настроениях в тылу.
Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Чем больше узнаем, тем больше слышим, что нам п#зда будет. У нас тут недавно Гулево били и били Свердликово. Ребят перестреляли и то ли на Курск, то ли на Москву отправили раненых. А это сказали 23 или 24 на нас готовится. И помимо сказали, что в Донецке и Луганске стоят какие-то базы огромнейшие с этой вот нефтью или что там за приблуда есть. И если по ним попадет сказали, это п#зда будет всей Украине и всей России нах#й. То есть к чему готовиться непонятно, люди боятся, уже боятся и спать ложиться", - рассказала женщина.
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+42 Перехватчик
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+34 Garry Grant
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+19 vvv sss #531916
показать весь комментарий22.08.2022 17:48 Ответить Ссылка
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сильнеболее голодный. Мусорные баки на рабсее превращаются в рождественский подарок. Говно к говну, оспердулитей в рефрижераторы, русские корабли на йух, путлера в Гаагу.
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