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Новости Война
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Жена оккупанта о настроениях в тылу: "Чем больше узнаем, тем больше слышим, что нам п#зда будет", - перехват ГУР. АУДIО

Жена рассказывает русскому оккупанту о настроениях в тылу.

Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Чем больше узнаем, тем больше слышим, что нам п#зда будет. У нас тут недавно Гулево били и били Свердликово. Ребят перестреляли и то ли на Курск, то ли на Москву отправили раненых. А это сказали 23 или 24 на нас готовится. И помимо сказали, что в Донецке и Луганске стоят какие-то базы огромнейшие с этой вот нефтью или что там за приблуда есть. И если по ним попадет сказали, это п#зда будет всей Украине и всей России нах#й. То есть к чему готовиться непонятно, люди боятся, уже боятся и спать ложиться", - рассказала женщина.

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разведка (4205) Донбасс (26958) перехват (347)


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Топ комментарии
+42
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22.08.2022 17:42 Ответить
+34
Да пох уже на всё. Главное чтобы засрашка была аннигилирована. Не может существовать такое абсолютное зло. Это против законов Вселенной.
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22.08.2022 17:38 Ответить
+19
Вона вам тварюки по любому буде за те що ви на нашій землі накоїли
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22.08.2022 17:48 Ответить
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Да пох уже на всё. Главное чтобы засрашка была аннигилирована. Не может существовать такое абсолютное зло. Это против законов Вселенной.
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22.08.2022 17:38 Ответить
рашка больше похожа не на "абсолютное зло", а на "абсолютное дебильйо"
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22.08.2022 17:43 Ответить
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22.08.2022 17:42 Ответить
Ето святая русь?
Богоспасаємоє отєчєство?
Трєтій Рим?
Самий чітаємий народ?
Височайшая духовітость?
Град на холмє для всєго чєловєчества?
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22.08.2022 18:44 Ответить
Возле Донецка и Луганска огромные базы с бавовной!
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22.08.2022 17:45 Ответить
А там курят? Есть что курить?
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22.08.2022 17:50 Ответить
Мабуть є, а от фірмова запальничка від ЗСУ - HIMARS.
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22.08.2022 18:03 Ответить
а ящо знайдуть?
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22.08.2022 18:53 Ответить
Вона вам тварюки по любому буде за те що ви на нашій землі накоїли
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22.08.2022 17:48 Ответить
Дружина окупанта про настрої в тилу: "Чем больше узнаем, тем больше слышим, что нам п#зда будет", - кацапи в п#зде існували існують і очевидно будуть існувати а ще є таке місце як дупа і кацапи про це повинні пам"ятати
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22.08.2022 17:54 Ответить
Так эти два места находятся рядышком. Что характерно: рабссияне всей своей шоблой там и сидят, ругаясь друг с другом где теплее и сытнее. Ну что же, победит сильне более голодный. Мусорные баки на рабсее превращаются в рождественский подарок. Говно к говну, оспердулитей в рефрижераторы, русские корабли на йух, путлера в Гаагу.
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22.08.2022 18:05 Ответить
Не "пі.да", а "палавой орган бабушкі"...
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22.08.2022 18:08 Ответить
Обісц..лись, це добре, але пора вже починати ср..тись ...
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22.08.2022 18:09 Ответить
Бійтесь свинособаки... ми йдемо по ваші душі...
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22.08.2022 18:13 Ответить
Можете навіть не сумніватись!
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22.08.2022 18:16 Ответить
Вона меє рацію - їм таки 3,14зда...)))
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22.08.2022 18:29 Ответить
Какой-то набор слов. Свердликово и Гуево - это на границе с Сумской областью. Значит, наши отвечают там?
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22.08.2022 18:34 Ответить
Які ще у орків дєті?
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22.08.2022 18:42 Ответить
орколята)
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22.08.2022 19:15 Ответить
Танунах!!!
""
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22.08.2022 19:22 Ответить
Ой як стрілив, царя вцілив, а царицю в потилицю .. пізда вам, кацапи )
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22.08.2022 18:42 Ответить
І знову "перехоплення" доблесних наших спецслужб. А не можуть вони перехопити і доставити в Україну вбивць наших військових, тих, хто обстрілює Миколаїів, Нікополь, Дніпропетровську область? А не можуть перехопити їх, як по їх "перехопленнях" дебільних ватажків і привезти на суд в Гаагу?
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22.08.2022 20:04 Ответить
Сволота проклята!😡
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22.08.2022 22:04 Ответить
Бійтесь, суки
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22.08.2022 22:36 Ответить
 
 