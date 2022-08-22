Российская агрессия против Украины привела к увеличению инфляции в мире с 4,9% до 9,5%, - МВФ. ИНФОГРАФИКА

Полномасштабная война, которую Российская Федерация развязала против Украины 24 февраля, существенно повлияла на мировую экономику, замедлив темпы ее роста и ускорив инфляционные процессы.

Отмечается, в частности, что из-за войны в Украине прогнозные показатели годовой инфляции, по мнению экспертов Международного валютного фонда, выросли с 4,9% до 9,5% для экономик развивающихся стран и с 2,3% до 6,6%. – для экономик развитых стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Прогнозные показатели роста мировой экономики в 2022 году под влиянием российско-украинской войны сократились с 4,9 до 3,2%.

Также смотрите: В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стоимость природного газа на хабе TTF также значительно выросла после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, достигнув рекордной отметки в 257,4 евро за МВт-ч, что эквивалентно 2 439,8 евро за 1 тыс. кубометров газа.

О значительном влиянии российско-украинской войны на мировую экономику свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которая зафиксировала значительный скачок индексов потребительских цен во всех основных товарных группах в первые месяцы российского вторжения в Украину.