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Новости Война
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Российская агрессия против Украины привела к увеличению инфляции в мире с 4,9% до 9,5%, - МВФ. ИНФОГРАФИКА

інфляція

Полномасштабная война, которую Российская Федерация развязала против Украины 24 февраля, существенно повлияла на мировую экономику, замедлив темпы ее роста и ускорив инфляционные процессы.

Отмечается, в частности, что из-за войны в Украине прогнозные показатели годовой инфляции, по мнению экспертов Международного валютного фонда, выросли с 4,9% до 9,5% для экономик развивающихся стран и с 2,3% до 6,6%. – для экономик развитых стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Прогнозные показатели роста мировой экономики в 2022 году под влиянием российско-украинской войны сократились с 4,9 до 3,2%.

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Стоимость природного газа на хабе TTF также значительно выросла после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, достигнув рекордной отметки в 257,4 евро за МВт-ч, что эквивалентно 2 439,8 евро за 1 тыс. кубометров газа.

Российская агрессия против Украины привела к увеличению инфляции в мире с 4,9% до 9,5%, - МВФ 01

О значительном влиянии российско-украинской войны на мировую экономику свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которая зафиксировала значительный скачок индексов потребительских цен во всех основных товарных группах в первые месяцы российского вторжения в Украину.

инфляция (829) МВФ (3335) ООН (4208) россия (96442)


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прикро що мвф не пише про кількість жертв кацапської агресії
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22.08.2022 17:56 Ответить
Значить треба всім зібратись і знищити мордор раз і назавжди.Забагато воно собі дозволяє
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22.08.2022 18:47 Ответить
....Вартість природного газу на хабі TTF також значно зросла після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, сягнувши рекордної позначки в 257,4 євро за МВт-год, що еквівалентно 2439,8 євро за 1 тис. кубометрів газу....

То вже у минулому, зараз 2885 євро, а упродовж дня перевалювала за 3000.
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22.08.2022 19:42 Ответить
більше це поширювати в інших країнах,
хай всі будуть «вдячні» москалям
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22.08.2022 20:50 Ответить
 
 