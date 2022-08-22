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Новости Помощь Украине
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На годовщину советской оккупации чехи передали для ВСУ около 1 млн долл., – посольство

чехія

К годовщине советской оккупации Чехословакии в 1968 году чехи перевели в поддержку Вооруженных сил Украины около 1 миллиона долларов.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Чехии состоялся "спонтанный флешмоб", в ходе которого местные жители перечислили в пользу украинской армии по 1968 крон.

"Участие в акции приняло более 14 тысяч человек, которые перечислили на благотворительный счет посольства 24,2 миллиона чешских крон, что примерно равняется 1 миллиону долларов США", - сообщили в посольстве.

Акцию инициировали адвокат Петр Немец и инициатива "Оружие Украине". Всем, кто делал пожертвование в 1968 крон, дарили футболку со "святым HIMARS".

"Чехи и словаки, которые сами пережили опыт оккупации в 1968 году, прекрасно отдают себе отчет в сегодняшней трагедии украинского народа, противостоящего российской агрессии. С поддержкой наших ближайших друзей, к которым бесспорно принадлежит и Чешская Республика, Украина сможет отразить нападение государства-агрессора и защитить свое право на жизнь в свободе и демократии", – говорится в комментарии временного поверенного в делах Украины в Чехии Виталия Усатого.

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В общей сложности, по данным посольства, чехи перечислили более 1,2 миллиарда чешских крон в пользу украинской армии с начала российского вторжения.

помощь (7905) Чехия (1745)


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Ми Вам дуже вдячні в цей нелегкий для нас час, Ви справжні друзі.
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22.08.2022 18:03 Ответить
Подяка! Чехи зі словаками і сто років тому були єдині хто поставляв зброю і амуніцію військам ЗУНР. Щоправда, в обмін на Карпатську нафту
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22.08.2022 18:06 Ответить
Подяка чехам ! Росія постійно вела війни і звичайно десь вигравала і десь програвала . Першу світову програла російсько-японську програла кримську війну програла. І хто каже що Росія непереможна? І цю війну в Україні повинна програти а народ України повинен обєднатися
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22.08.2022 18:07 Ответить
дякуємо... пам"ятаємо Історію і віримо в майбутнє...
без национальной памяти людей... может вылезть интернациональный долг от саветскойармии...
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22.08.2022 18:07 Ответить
Щиро дякуємо Чехії за її підтримку та допомогу.
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22.08.2022 18:10 Ответить
чехи добре знають і пам'ятають, що таке русняві "братушки" на танках в їхніх хатах "як в своїх".
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22.08.2022 18:14 Ответить
Мені роз повідав знайомий який був там. Танкіст. Казав виїхали на якийсь майдан і щоб зорієнтуватись командир висунув голову з люка і снайпер вліпив кулю прямо в зірочку.
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22.08.2022 18:37 Ответить
Та припиніть вже називати російську окупацію радянською.
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22.08.2022 19:17 Ответить
Сподіваюсь, зібрані чеськими друзями України кошти передали волонтерам, а не нашим державним структурам.
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22.08.2022 20:34 Ответить
 
 