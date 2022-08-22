На годовщину советской оккупации чехи передали для ВСУ около 1 млн долл., – посольство

К годовщине советской оккупации Чехословакии в 1968 году чехи перевели в поддержку Вооруженных сил Украины около 1 миллиона долларов.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Чехии состоялся "спонтанный флешмоб", в ходе которого местные жители перечислили в пользу украинской армии по 1968 крон.

"Участие в акции приняло более 14 тысяч человек, которые перечислили на благотворительный счет посольства 24,2 миллиона чешских крон, что примерно равняется 1 миллиону долларов США", - сообщили в посольстве.

Акцию инициировали адвокат Петр Немец и инициатива "Оружие Украине". Всем, кто делал пожертвование в 1968 крон, дарили футболку со "святым HIMARS".

"Чехи и словаки, которые сами пережили опыт оккупации в 1968 году, прекрасно отдают себе отчет в сегодняшней трагедии украинского народа, противостоящего российской агрессии. С поддержкой наших ближайших друзей, к которым бесспорно принадлежит и Чешская Республика, Украина сможет отразить нападение государства-агрессора и защитить свое право на жизнь в свободе и демократии", – говорится в комментарии временного поверенного в делах Украины в Чехии Виталия Усатого.

Также смотрите: Первая охота литовского Байрактара на российских оккупантов в Украине. ВИДЕО

В общей сложности, по данным посольства, чехи перечислили более 1,2 миллиарда чешских крон в пользу украинской армии с начала российского вторжения.