Оккупанты помешаны на датах и символах: ГУР МО предупреждает об угрозе ракетных ударов 24 августа
Главное управление разведки Минобороны Украины призывает украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому вполне логично было бы быть настороже и готовыми к тому, что и День независимости будет атакован, Украина к этому готова.
То, что у России остается еще большое количество ракет – пусть и не высокоточных – это правда, беды они могут наделать еще много. Это не сломит ни дух, ни волю к сопротивлению… и ход войны. Но воздушная тревога – это серьезный сигнал, все его должны учитывать. Особенно 23 и 24 августа – это не просто слова, нужно быть особенно осторожными", - подчеркнул представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
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бо вони схиблені.
я бы им на границу унитазы вывез, пусть берут, не жалко братьям, только бы не лезли за поребрик
Примут в хвост и в гриву.
а тут наши могут на Независимость выпить, потеря бдительности и все такое
как тут не пульнуть?
водка - яд, водка - зло... и дальше по тексту