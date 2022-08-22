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Новости Война
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Оккупанты помешаны на датах и символах: ГУР МО предупреждает об угрозе ракетных ударов 24 августа

путін

Главное управление разведки Минобороны Украины призывает украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и ​​символах, поэтому вполне логично было бы быть настороже и готовыми к тому, что и День независимости будет атакован, Украина к этому готова.

То, что у России остается еще большое количество ракет – пусть и не высокоточных – это правда, беды они могут наделать еще много. Это не сломит ни дух, ни волю к сопротивлению… и ход войны. Но воздушная тревога – это серьезный сигнал, все его должны учитывать. Особенно 23 и 24 августа – это не просто слова, нужно быть особенно осторожными", - подчеркнул представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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Автор: 

разведка (4205)


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Топ комментарии
+16
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22.08.2022 18:41 Ответить
+6
і на унітазах схиблені і на пралках схиблені - та вони на вьому схиблені,
бо вони схиблені.
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22.08.2022 18:37 Ответить
+3
В ответ должно сразу полететь по Белгороду, Курску, Ватостополю и по всему, по чему достанем.
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22.08.2022 18:56 Ответить
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і на унітазах схиблені і на пралках схиблені - та вони на вьому схиблені,
бо вони схиблені.
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22.08.2022 18:37 Ответить
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22.08.2022 18:41 Ответить
саме так повинен виглядати кацапу "визволителю".
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22.08.2022 18:45 Ответить
*монумент
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22.08.2022 18:46 Ответить
не паймуть... азия-с...
я бы им на границу унитазы вывез, пусть берут, не жалко братьям, только бы не лезли за поребрик
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22.08.2022 23:45 Ответить
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22.08.2022 18:42 Ответить
Як би разом з вікнами мозги вїх пвилетали!!!
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22.08.2022 21:36 Ответить
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22.08.2022 18:44 Ответить
Я вже писав що 24 серпня для ***** сакральна дата. В 14 році рашисти в ніч на 24 серпня перетнули кордон на Бамбасі, 24 серпня влаштували хімічну атаку на Кримі і кримчани тікали на материк. А захоплення Криму ***** почало на Благовіщення.
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22.08.2022 18:46 Ответить
Што єто било?
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22.08.2022 19:05 Ответить
Здається ГУР МО теж схиблені на датах і символах.....
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22.08.2022 18:47 Ответить
Усі повинні зрозуміти,що кацап і людина це абсолютно різні речі.
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22.08.2022 18:48 Ответить
Ну, если они чувствительны к датам - пусть готовятся.
Примут в хвост и в гриву.
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22.08.2022 18:55 Ответить
В ответ должно сразу полететь по Белгороду, Курску, Ватостополю и по всему, по чему достанем.
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22.08.2022 18:56 Ответить
Кацапи, ховайтеся 24 де можете. Вам пізда.
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22.08.2022 18:59 Ответить
щось новеньке чи хтось у лісі здох, ця влада нас попереджає про напад рашистів. а як же шашлики, день перемоги?
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22.08.2022 19:36 Ответить
Гурмо зберегло тільки назву. Там заправляють Кирюша із своїм радником Гогі. Правда, статус Кирюші значно зріс, він заправляє всіма розвідками при Єрмаку. А щодо символізму у військових справах, то тут всі диктатори "грішать". Гітлер теж почав війну з СРСР 22 червня, саме цей день Наполеон починав війну. Царь теж почав війну після 23 лютого, фейкового дня утворення армії орків. Символісти завжди погано закінчують
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22.08.2022 20:04 Ответить
та нет, все проще; http://www.Bible-For-You.org/Propovedn/narodna-vijna-2022.php начали с похмелья после 23 февраля - день са
а тут наши могут на Независимость выпить, потеря бдительности и все такое
как тут не пульнуть?
водка - яд, водка - зло... и дальше по тексту
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22.08.2022 23:41 Ответить
 
 