Удар по общежитию в Харькове: поисковые работы завершены, количество жертв возросло до 19, - прокуратура

Спасатели сегодня закончили поисковые работы в разрушенной 17 августа вследствие обстрела трехэтажки в Салтовском районе Харькова, общее число погибших составляет 19 человек.

Об этом Укринформу сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня поисковые работы завершены. Спасатели добрались до подвального помещения и осмотрели его. За последние два дня тела не найдены, поэтому общее число жертв - 19. Найдены все, кого разыскивали родственники. Среди погибших – 10 мужчин, 8 женщин, пол еще одной жертвы пока не установлен из-за значительных повреждений тела", - отметил он.

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Как сообщалось, 17 августа около 21:30 российская ракета "Искандер" попала в трехэтажный жилой дом по ул. Ахиезеров в Салтовском районе Харькова, в результате чего здание было полностью разрушено и произошел масштабный пожар. По данным ОВА, разрушенная трехэтажка – бывшее общежитие для слабослышащих людей, а сейчас просто жилое здание. 8 из 19 жертв остаются неопознанными.