Минобороны Германии отвергло призыв депутатов увеличить поставки оружия Украине: "Путин может воспользоваться любой слабостью"

Депутаты заявляли, что Германия должна срочно предоставить больше оружия, даже если это будет в ущерб Бундесверу.

Федеральное министерство обороны Германии отвергло призыв коалиционных политиков поставить Украине больше оружия и в случае необходимости пойти на ослабление своих вооруженных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Представитель министерства в Берлине заявил, что ввиду угрозы, которую представляет Россия при президенте Владимире Путине, Бундесвер не может рисковать.

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"Мы должны быть готовы к тому, что Путин может воспользоваться любой слабостью и даже временной брешью в обороноспособности НАТО", — предупредил он.

Как сообщалось, ранее депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) в статье для Spiegel озвучили мнение, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере.