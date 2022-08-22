Минобороны Германии отвергло призыв депутатов увеличить поставки оружия Украине: "Путин может воспользоваться любой слабостью"
Депутаты заявляли, что Германия должна срочно предоставить больше оружия, даже если это будет в ущерб Бундесверу.
Федеральное министерство обороны Германии отвергло призыв коалиционных политиков поставить Украине больше оружия и в случае необходимости пойти на ослабление своих вооруженных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Представитель министерства в Берлине заявил, что ввиду угрозы, которую представляет Россия при президенте Владимире Путине, Бундесвер не может рисковать.
"Мы должны быть готовы к тому, что Путин может воспользоваться любой слабостью и даже временной брешью в обороноспособности НАТО", — предупредил он.
Как сообщалось, ранее депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) в статье для Spiegel озвучили мнение, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере.
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"німці думають по-іншому, вони просто виконують ... свої закони"
Виконують, Ви нічого не переплутали?
ФРН на оборону вже десятиліттями виділяє меньше мінімуму встановленного країнами НАТО,
а це забов'язання прописано в їх законодавстві.
У десятку країн НАТО з найбільшими витратами на оборону ввійшли:
США - $811,140 млрд;Велика Британія - $72,765 млрд;Німеччина - $64,785 млрд;Франція - $58,729 млрд;Італія - $29,763 млрд;Канада - $26,523 млрд;Іспанія - $14,875 млрд;Нідерланди - $14,378 млрд;
А скільки на оборону виділив Зеленський з 2019 і по початок активних дій 23.08.2022 року? І звертаю Вашу увагу, що Німеччина не воює, в неї немає війни і вона а НАТО, а Україна у війні!!!
"Німеччина - $64,785 млрд"
Ваши циферки ні про що.
Вивчайте краще тему, країни НАТО повинні витрачати на оборону не меньше 2% від свого ВВП,
у ФРН найбільше значення за багато-багато років по даним https://ru.wikipedia.org/wiki/SIPRI SIPRI в 2021 - 1,3%,
одне з найменьших значень серед стран НАТО і найменьше серед країн НАТО, які входять до "Великої сімки", тобто найбільш економічно розвинутих.
Так що своє ж законодавство та міжнародні угоди ФРН по фінансуванню оборони не виконує.
Доречі, в свій час Меркель це публічно визнала.
Найбільше на свої збройні сили витрачають США - 801 млрд доларів за 2021 рік. За останнє десятиліття військові витрати США становили 39% світових витрат. Росія замикає п'ятірку світових лідерів із витрат на оборону - у 2021 році вона витратила на ВС 65,9 млрд доларів, а Німеччина $64,785 млрд". А якість зброї, яку випускає Засрашка і Німеччина навіть і порівнювати не варто. Німеччина має запаси і вона їх не витрачала, коли Засрашка кожного року десь воює і витрачає тисячами тон свого металу.
Ви ж писали:
"німці думають по-іншому, вони просто виконують ... свої закони"
Я Вам довів, що не виконують.
"Навіщо їм витрачати більше на оборону, якщо їм цього достатньо? "
1) Не достатньо, що ми і спостерігаємо.
2) Тому, що витрати в 2% від ВВП зафіксовані в законодавстві.
А що вони виробляють багато чого та якісного, то зовсім інша тема.
Чи аби посперичатися?
Доречі, кинте дурну звичку перемикати увагу на іншу тему на кшталт -
"Чи це ми лідери пор виготовленню автомобілів ",
"Чи Угорщина являється потужнішою за Німеччину для НАТО?",
"Засрашка і Німеччина навіть і порівнювати не варто",
бо таке дуже характерно саме для тупих тролів.
горит хата сейчас у нас, а не немцев! тушить надо нам, а вам пластинку заело
Абсолютно порожня фанерна коробка...
Это исполнение. Типа, Путин, который уже полгода усерается на дальней окраине Украины, пройдёт её, Польшу и навалится на Германию? Истинная причина этих хитрожопых манёвров в другом.
Що скажете, занепокоєні і стурбовані лицеміри?
Адже Україна просить не флот і не ядерну зброю.
Північний потік збудовано, а гроші як то кажуть, не пахнуть, ну а Україна десь далеко.
Головне, якомога менше показувати на тв сцени війни: достатньо пари заяв шольца про "підтримку" України і все зразу налагодиться.
Мммдаааа....
То не воїни,а купа сміття.Кого ви,німці,утримуєте на свої податки?Вам ТАКЕ міноборони для чого?
бо злодії поб'ють сусіда і прийдуть до мене,
чим ці німці думають, шо вони мелють?
перша економіка в європі допомогла менше ніж польша