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Новости Помощь Украине
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Минобороны Германии отвергло призыв депутатов увеличить поставки оружия Украине: "Путин может воспользоваться любой слабостью"

німеччина,гепард

Депутаты заявляли, что Германия должна срочно предоставить больше оружия, даже если это будет в ущерб Бундесверу.

Федеральное министерство обороны Германии отвергло призыв коалиционных политиков поставить Украине больше оружия и в случае необходимости пойти на ослабление своих вооруженных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Представитель министерства в Берлине заявил, что ввиду угрозы, которую представляет Россия при президенте Владимире Путине, Бундесвер не может рисковать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы либо помогаем Украине оружием, либо оставляем на произвол судьбы миллионы людей, - глава МИД Германии Бербок

"Мы должны быть готовы к тому, что Путин может воспользоваться любой слабостью и даже временной брешью в обороноспособности НАТО", — предупредил он.

Как сообщалось, ранее депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) в статье для Spiegel озвучили мнение, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере.

Германия (7099) оружие (10287)


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Топ комментарии
+43
Ви сцикуни, якщо на вас кацапи нападуть, капітулюєте за тиждень!
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22.08.2022 18:47 Ответить
+39
Він вже давно користується вашою слабкість , дибіли !
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22.08.2022 18:50 Ответить
+33
За 3 дня.
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22.08.2022 18:49 Ответить
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Ви сцикуни, якщо на вас кацапи нападуть, капітулюєте за тиждень!
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22.08.2022 18:47 Ответить
За 3 дня.
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22.08.2022 18:49 Ответить
За 72 години.
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22.08.2022 19:17 Ответить
У каждого правительства прежде всего ответственность перед своими гражданами. Кто выбрал клована? Где эти уставшие от войны ублюдки? Кто обещал закончить войну и отводил наши войска зимой на не неподготовленные рубежи обороны? Немцы??? Или небритый мальчик-шоумен, называвший Украину проституткой???
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22.08.2022 19:35 Ответить
Як гарно перекинули наші про@оби на німців. Та хай Володя зі своєю командою "какая рахница" в дупу цілують німців за ту допомогу, яку вони нам дали. Ті хто пише бруд на німців запитайте у себе, а чому вони мають укріплювати нашу оборону? В них є своя армія і забезпечення своєї армії. Що можна було дати - вони дали. А де наша зброя? Чому не запитуєте у мастера дорожної асфальтної бригади, який всі бюджетні гроші і в тому числі і на оборонні, закатав в асфальт?
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22.08.2022 19:41 Ответить
Та їм спочатку треба братів-поляків захопити щоб на німців напасти. А поки для них нема небезпеки на самих кордонах, легко гратися в економіку і "деескалацію"
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22.08.2022 19:53 Ответить
Бачите, німці думають по-іншому, вони просто виконують свою Конституцію і свої закони в яких передбачено кількість військ і їх забезпечення. А якби ще вони свої танки, гармати, ракети в асфальт, то в кого ми мали просити зброю, каски, бронежилети?
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22.08.2022 19:59 Ответить


"німці думають по-іншому, вони просто виконують ... свої закони"

Виконують, Ви нічого не переплутали?
ФРН на оборону вже десятиліттями виділяє меньше мінімуму встановленного країнами НАТО,
а це забов'язання прописано в їх законодавстві.
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22.08.2022 21:56 Ответить
звичайно я нічого не переплутав. Як показала практика чи сьогоднішні події в Німеччині є аналоги високоточної зброї, яку мають в США і її достатньо для захисту країни, навіть є надлишки, які вони направили нам. Є статистика виділення Німеччиною і іншими країнами-членами НАТО на обопрону

У десятку країн НАТО з найбільшими витратами на оборону ввійшли:

США - $811,140 млрд;Велика Британія - $72,765 млрд;Німеччина - $64,785 млрд;Франція - $58,729 млрд;Італія - $29,763 млрд;Канада - $26,523 млрд;Іспанія - $14,875 млрд;Нідерланди - $14,378 млрд;
А скільки на оборону виділив Зеленський з 2019 і по початок активних дій 23.08.2022 року? І звертаю Вашу увагу, що Німеччина не воює, в неї немає війни і вона а НАТО, а Україна у війні!!!
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22.08.2022 22:29 Ответить


"Німеччина - $64,785 млрд"

Ваши циферки ні про що.

Вивчайте краще тему, країни НАТО повинні витрачати на оборону не меньше 2% від свого ВВП,
у ФРН найбільше значення за багато-багато років по даним https://ru.wikipedia.org/wiki/SIPRI SIPRI в 2021 - 1,3%,
одне з найменьших значень серед стран НАТО і найменьше серед країн НАТО, які входять до "Великої сімки", тобто найбільш економічно розвинутих.

Так що своє ж законодавство та міжнародні угоди ФРН по фінансуванню оборони не виконує.
Доречі, в свій час Меркель це публічно визнала.
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23.08.2022 00:35 Ответить
Звичайно німці знають, що роблять. Чи це ми лідери пор виготовленню автомобілів БМВ, Мерседес,Фольксваген, МАН та інших, як легкових так і грузових? Навіщо їм витрачати більше на оборону, якщо їм цього достатньо? Чи Угорщина являється потужнішою за Німеччину для НАТО?
Найбільше на свої збройні сили витрачають США - 801 млрд доларів за 2021 рік. За останнє десятиліття військові витрати США становили 39% світових витрат. Росія замикає п'ятірку світових лідерів із витрат на оборону - у 2021 році вона витратила на ВС 65,9 млрд доларів, а Німеччина $64,785 млрд". А якість зброї, яку випускає Засрашка і Німеччина навіть і порівнювати не варто. Німеччина має запаси і вона їх не витрачала, коли Засрашка кожного року десь воює і витрачає тисячами тон свого металу.
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23.08.2022 07:01 Ответить


Ви ж писали:
"німці думають по-іншому, вони просто виконують ... свої закони"
Я Вам довів, що не виконують.

"Навіщо їм витрачати більше на оборону, якщо їм цього достатньо? "
1) Не достатньо, що ми і спостерігаємо.
2) Тому, що витрати в 2% від ВВП зафіксовані в законодавстві.

А що вони виробляють багато чого та якісного, то зовсім інша тема.
Чи аби посперичатися?
Доречі, кинте дурну звичку перемикати увагу на іншу тему на кшталт -
"Чи це ми лідери пор виготовленню автомобілів ",
"Чи Угорщина являється потужнішою за Німеччину для НАТО?",
"Засрашка і Німеччина навіть і порівнювати не варто",
бо таке дуже характерно саме для тупих тролів.
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23.08.2022 10:16 Ответить
Не нападуть. Європа пуйлу не потрібна. Йому потрібен постсовковий простір, цього буде достатньо, щоб розширити сфери власного впливу на Євразійському континенті. І контроль над Чорним морем. Плюс, в Західній Європі немає "ісконно русскіх зємєль і русскоязичного насєлєнія".
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22.08.2022 20:07 Ответить
Не зарікайтесь. Апєтіт пріходіт во врємя єди.
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22.08.2022 20:10 Ответить
Ну стільки він точно не проживе
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23.08.2022 07:59 Ответить
Покидьки... Ті німці хто блокує постачання зброї. Просто покидьки
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22.08.2022 18:49 Ответить
А хто заморозив закупку патронів, снарядів,амуніції, випуск ракетних комплексів в Україні і ракет під час війни герої?
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22.08.2022 19:42 Ответить
Дочекєтесь, ферштеєєри шрьодера-меркель:
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22.08.2022 19:57 Ответить
Під@ри, на них розраховувати не можна.
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22.08.2022 18:49 Ответить
Він вже давно користується вашою слабкість , дибіли !
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22.08.2022 18:50 Ответить
Вище двом написав, не важко і Вам написати. Так, пуйло користується наповну ресурсами Німеччини, збуваючи їм газ і нафту. Так, він купив їх с потрахами ще при попередніх канцлерах. А ми цього не знали? Звичайно знали. А як ми готувалися до війни, бо напали на нас, а не на німців? А ми відпочивали в Оманах, Буковелях, Трускавцях, садили мільярдний ліс, готувалися до закупки пенсіонерам смартфонів і будували дороги від Криму до Запоріжжя, до Миколаєва і від Чорнобиля до Києва. А навіщо? А щоб ворог миттєво пройшов і захопив нас. А ще ми всі сили і всі підрозділи направили на дискредитацію 5-го Президента і його команди. Ніхто не виявляв реальних ворогів, вони тут навіть не ховалися. Сфальшували справи на генералів Павловського і Марченко, на Ріфа, Кузьменко, Дугарь, а не на Ковальтова, який перейшов до ворога, не на Шуфрича, Рабіновича та інших патріотів росії. А чому не будували ракетні комплекси, проекти яких залишив "Барига" і навіть гроші на ці проекти? Питання риторичне, але на нього є дві відповіді, або домомагали ворогу, або реально тупі. На мій погляд допомагали ворогу здати країну. Просто не потрібно щось вигадувати, дії про це кажуть - розмінування Чонгара, відведення військ, не закупка зброї і *********** для армії, не випуск ракет і ракетних комплексів, не створення тероборони, посадка в тюрму патріотів і постійна брехня народу, що все під контролем.
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22.08.2022 19:52 Ответить
Господи, сколько можно это все перемалывать?!
горит хата сейчас у нас, а не немцев! тушить надо нам, а вам пластинку заело
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23.08.2022 00:42 Ответить
Тупі відмазки, вони не віддають навіть вже списану бронетехніку
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22.08.2022 18:51 Ответить
Таки да, почнеться штурм фанерного Рейхстагу.
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22.08.2022 18:52 Ответить
Кацапи, навіть не розуміючи цього, показали цим фанерним рейхстагом всю суть німецького політикуму!
Абсолютно порожня фанерна коробка...
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22.08.2022 18:55 Ответить
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22.08.2022 21:41 Ответить
передаючи зброю Україні німці ослаблюють кацапію наскільки, що про напад на Німеччину в кремля і думки не буде... але німчура, демілітаризована й денаціфікована після 2 Світової, в стані гроги до сих пір і вийти з неї поки не в змозі...
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22.08.2022 18:52 Ответить
Представник міністерства в Берліні заявив, що зважаючи на загрозу, яку представляє Росія при президенті Володимирі Путіні, Бундесвер не може ризикувати.

Это исполнение. Типа, Путин, который уже полгода усерается на дальней окраине Украины, пройдёт её, Польшу и навалится на Германию? Истинная причина этих хитрожопых манёвров в другом.
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22.08.2022 18:53 Ответить
У нас більше 50 партнерів, то вже давно всі разом зламали б рашці хребта.
Що скажете, занепокоєні і стурбовані лицеміри?
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22.08.2022 18:56 Ответить
Сцикуни і пдрси.
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22.08.2022 18:58 Ответить
Чергова дуже тупа відмазка серливих та брехливих німців...
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22.08.2022 18:59 Ответить
Дас ист нихуа не фантастишь, херры!
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22.08.2022 18:59 Ответить
Німецьке міністерство оборони,походу взагалі пупі довбо..би,або саботажники-зрадники.Бо наші ближчі сусіди мислять інакше,краще зупинити орду там за дніпром і не нашими людьми- ніж зупиняти в себе у варшаві чи таліні!!!
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22.08.2022 19:01 Ответить
Ну, треба було глибше "O, ja-ja, das ist fantastisch!".
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22.08.2022 19:04 Ответить
********* так будущий ***** вложился жирными нулевыми в жирную смазку будущих европолитиков, а германии так особенно.
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22.08.2022 19:05 Ответить
у вас есть США, лицемеры
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22.08.2022 19:05 Ответить
та вже послати нахер цих дибілів, затрахали вже, нахер на них надіятись, пів року, меляться і обіцяють щось, доходить до діла і знов всераються. нерозумію для чого з ними мати якісь справи
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22.08.2022 19:06 Ответить
Логіка щось не дуже дружить з розумом. Якщо практично всі війська та техніка у орди задіяна в Україні - то чим фуйло буде нападати на Германію?
Адже Україна просить не флот і не ядерну зброю.
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22.08.2022 19:06 Ответить
Они на карту смотрели? Как рашка может напасть на Германию , помимо ракетных ударов? Прямо из Авдеевки ( которую взять не могут) на Берлин на танках попрут? Дешевенькая отмазка.
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22.08.2022 19:08 Ответить
Нападут с непредсказуемой стороны - через Атлантику, предварительно захватив Британию и Францию. Вспомнят 2-ю Мировую, как в войне с Францией немцы обошли линию Мажино и напали с другой стороны, захватив за пару дней страны Бенилюкса.
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22.08.2022 19:22 Ответить
Просто, нацисти об'єдналися з рашистами, от і все.
Північний потік збудовано, а гроші як то кажуть, не пахнуть, ну а Україна десь далеко.
Головне, якомога менше показувати на тв сцени війни: достатньо пари заяв шольца про "підтримку" України і все зразу налагодиться.
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22.08.2022 19:09 Ответить
"Просто, нацисти об'єдналися з рашистами" - Як і до 1941-го було.
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22.08.2022 20:59 Ответить
Скористтаєтться і нападе на ФРН!
Мммдаааа....
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22.08.2022 19:14 Ответить
Типа Бундес Вера готовится к прямому контакту с рашисткой ордой? Ну-ну... Правительство, если бы оно там было при мозгах, обезопасило бы свою страну подальше от своих границ, а эти ждут войны на своей территории. Куда ушли настоящие немцы с их прагматизмом?
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22.08.2022 19:15 Ответить
ничего они не ждут. Просто хотят чтобы раша победила, но боятся сказать напрямую
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23.08.2022 00:44 Ответить
Виступ 95-го кварталу почався з заяви міністерство оборони Германії…
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22.08.2022 19:17 Ответить
Придурки же. Если не приведи Господь, Украина проиграет то вам не поможет ваше оружие. И на оборону тогда вы в 100раз больше будете выделять денег. Вас же не просят воевать вашими солдатами, а просят всего дать оружие украинцам. Польша в етом смысле все трезво оценила и готова нам дать все что у нее есть лишь бы росийские танк и ракеты не стали у ее границ.
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22.08.2022 19:22 Ответить
То не міноборони Німеччини,а збіговисько потяганих шльондр.Як німці можуть довіряти свою безпеку тим переляканим ганчіркам?Кого вони захистять,якщо не дай Боже Україна не вистоїть?Та вони першими побіжать зустрічати кацапів шнапсом з сосисками,і здадуть свою країну.
То не воїни,а купа сміття.Кого ви,німці,утримуєте на свої податки?Вам ТАКЕ міноборони для чого?
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22.08.2022 19:35 Ответить
сейчас судьба путинского режима решается в Украине.так что дав Украине оружие.немцы уже защищают себя.В германии прекрасно это понимают,но вот никак многие политики не хотят,чтобы Украина победила россию и выдумавают всякий бред,чтобы застопорить усилия ЕС по укреплению обороны Украины
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22.08.2022 19:39 Ответить
німці, запускайте у роботу ПП-2 швиденько, атопутіннападьот!..
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22.08.2022 19:50 Ответить
Просто не транслюйте їх спічі. Вже набридло. Й так зрозуміло їх ліміт допомоги. Вони його досягли ще до нападу. Не бісіть народ.
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22.08.2022 19:52 Ответить
чим може скористатись ледве розмовляюче *****
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22.08.2022 19:54 Ответить
Думається питання таки в іншому. Просто бояться. Вони танки продають тільки до ...... і не бажають, що б вони негативно проявили в реальному бою. Османи замінять в недалекому майбутньому Леопарди на свій танк ( під Абрамс) і саме вони поширили інфу про недостатню стійкість у війні. німці це списали на "неправильну експлуатацію". Ну і ще запопадливість військових перед орками, їх дружба вимірюється десятиліттями
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22.08.2022 19:55 Ответить
Лицемерные меркантильные сцыкуны
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22.08.2022 19:59 Ответить
Боягузи засрані
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22.08.2022 20:09 Ответить
Мій покійний батько казав,німєць був сурьєзний зольдат,а цє овремєнноє збіговисько сцикунів?
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22.08.2022 20:12 Ответить
Это уже какое то дно.
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22.08.2022 20:17 Ответить
Берлин будет взят за три дня!
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22.08.2022 20:21 Ответить
на сусіда напали злодії але я сусіду не допоможу їх побити і здати в поліцію,

бо злодії поб'ють сусіда і прийдуть до мене,
чим ці німці думають, шо вони мелють?

перша економіка в європі допомогла менше ніж польша
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22.08.2022 20:45 Ответить
Сцыкливые дойче швайне!
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22.08.2022 22:40 Ответить
Ненавиджу німців. Ненавиджу навіть тих, хто під німецьким прапорцем тут постить.
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22.08.2022 22:53 Ответить
 
 