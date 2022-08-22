Россияне презирают европейские ценности, но едут в ЕС наслаждаться ими, - Кличко призвал закрыть Европу для россиян

Виталий Кличко считает, что Европа должна ввести запрет на въезд для россиян, пока их страна ведет захватническую войну в Украине.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу BILD, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нельзя забывать, что в Украине бурлит кровопролитная агрессивная война. Украинцы умирают, а россияне радуются жизни в Европе! Чтобы такое стало невозможным, должны быть санкции, запреты на въезд. Железный занавес должен вернуться!" – заявил Кличко.

По его словам, "железным занавесом" должна стать не новая стена, а введение визового режима для граждан РФ, большинство из которых поддерживают политику Путина.

"Россия ежедневно показывает, что в этой стране диктатура и более 70 процентов россиян поддерживают Путина. Подавляющее большинство россиян, приезжающих в Европу летом, отвергают европейские ценности. Тогда как им одновременно нравится европейская система?" – подчеркнул Кличко.

Читайте также: Война в Украине коснется и Израиля, - Кличко в интервью The Times of Israel

Он также заявил, что Украине нужно больше оружия.

"У нас есть оружие – но недостаточно. Достаточно будет только тогда, когда последний российский солдат покинет Украину", – заявил Виталий Кличко.