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Новости Война
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Россияне презирают европейские ценности, но едут в ЕС наслаждаться ими, - Кличко призвал закрыть Европу для россиян

кличко

Виталий Кличко считает, что Европа должна ввести запрет на въезд для россиян, пока их страна ведет захватническую войну в Украине.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу BILD, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нельзя забывать, что в Украине бурлит кровопролитная агрессивная война. Украинцы умирают, а россияне радуются жизни в Европе! Чтобы такое стало невозможным, должны быть санкции, запреты на въезд. Железный занавес должен вернуться!" – заявил Кличко.

По его словам, "железным занавесом" должна стать не новая стена, а введение визового режима для граждан РФ, большинство из которых поддерживают политику Путина.

"Россия ежедневно показывает, что в этой стране диктатура и более 70 процентов россиян поддерживают Путина. Подавляющее большинство россиян, приезжающих в Европу летом, отвергают европейские ценности. Тогда как им одновременно нравится европейская система?" – подчеркнул Кличко.

Читайте также: Война в Украине коснется и Израиля, - Кличко в интервью The Times of Israel

Он также заявил, что Украине нужно больше оружия.

"У нас есть оружие – но недостаточно. Достаточно будет только тогда, когда последний российский солдат покинет Украину", – заявил Виталий Кличко.

Автор: 

Кличко Виталий (4661) россия (96455) Шенген (187)


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Топ комментарии
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22.08.2022 18:51 Ответить
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22.08.2022 18:54 Ответить
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22.08.2022 19:01 Ответить
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22.08.2022 18:51 Ответить
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал журналистам газеты "Вельт" о разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся незадолго до начала боевых действий на Украине. Когда конкретно состоялась беседа, канцлер не уточнил. Лидеры государств общались 21 декабря и 15 февраля.

Немецкий государственный деятель пытался убедить российского президента в том, что его стране ничего не угрожает. "НАТО никогда не было угрозой для России", - сказал Шольц. Кроме того, он обещал Путину, что Украина в обозримом будущем не станет членом НАТО. "Этого не произойдет в ближайшие 30 лет", - сказал канцлер.

Заверения Шольца не подействовали на Путина. "Украина и Беларусь не должны существовать как самостоятельные государства", - сказал канцлеру президент России.

"У Путина была идея провести фломастером по карте Европы и сказать: "Это мое, а это - ваше", но это не сработало", - считает Шольц.
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Это существо полностью психически больное.
Психиатры называют это навязчиво-маниакальный синдром и держат таких буйных в спецпалатах под замком.
А еще ранее их называли одержимыми дьяволом и сжигали на кострах.
А сегодня оно президент ядерной державы
И с каждым годом становится все менее вменяемым.
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22.08.2022 18:52 Ответить
Ти б, Віталька, бив їм харю частіше, дивись і зауважали б і полюбили.
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22.08.2022 18:53 Ответить
Ну і раніше, якщо чесно, коли питали звідки, я казав з України - нєдоумєніє. Коли згадував тебе - восхіщеніє, яволь, гуд!
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22.08.2022 19:15 Ответить
Ну а зараз навіть кожний бомж за бугром знає що таке Україна.
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22.08.2022 19:18 Ответить
Это точно, хотя в Италии, Испании , Франции при слове Украина вначале Шевченко называли и улыбались ( я о футболисте))) , а фрицы Кличко.
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22.08.2022 19:36 Ответить
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22.08.2022 18:54 Ответить
забор 6м та рів з крокодилами замість віз, кндр чекає руссо-туристо(переклад: падло-конченое)
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22.08.2022 18:55 Ответить
Правильно!
Не только лишь все росияне не должны попасть в Европу, мало кто сможет это сделать!
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22.08.2022 18:57 Ответить
Правительство России отказалось тратить 300 млрд рублей на Крым и направит их в Дагестан, - «Коммерсантъ».

Газета отмечает, что интерес туристов к Дагестану стал расти, а к Крыму падать. При этом причина отказа от развития Крымского полуострова не называется (напомню: по итогам летнего сезона из-за войны туристический поток в Крым упал в два раза - и это только начало!)

А ответ на вопрос, почему кремль отказывается вкладывать средства в полуостров, лежит на поверхности - зачем финансировать то, что тебе не принадлежит, и скоро будет возвращено законному хозяину? Вернее, хозяйке, если учитывать, что Украина - женского рода. Прекрасного и сильного женского рода. https://t.me/Sharpreview/16467 https://t.me/Sharpreview/16467

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22.08.2022 18:57 Ответить
Пропоную зробити трошки інакше!
Кацапи сідають у літак, летять до Европи, а їх звідти перенаправляють у монголію...
Там красіво, гівном смердить навіть у містах, асфальту майже нема, є військова кіннота - усе майже як вдома...)))
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22.08.2022 18:58 Ответить
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22.08.2022 19:01 Ответить
В помийці живуть лише люмпени,без газу,без унітазів,без кондиціонерів.
А придворна "еліта" може дозволити собі комфортне життя..
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22.08.2022 19:02 Ответить
Віталію Володимировичу, будь ласка не займайтесь політикою, займіться нарешті містом!
Школи і дитячі садки не готові до нового навчального року, бомбосховищ немає!
Де відповідь на петицію про зупинку транспорту під час тривоги.
В перші дні війни місто було на межі гуманітарної кризи, відновлення функціонування міста займалися військові. А роботу комунальних служб, транспорту, важливих об'єктів інфраструктури міська влада не може налагодити до цих пір. Хоча у столиці майже не було бойових дій.
Вирішуйте вже щось, бо зима на порозі.
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22.08.2022 19:09 Ответить
Полі́тика (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. πολιτική - діяльність самоуправління у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81 полісі (місті-державі), а надалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з вирішення питань життя суспільства чи певної його частини.
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22.08.2022 19:14 Ответить
Вибачте, але від усього того, що ви написали, у "політиці" залишилось тільки саме слово...
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22.08.2022 19:17 Ответить
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22.08.2022 19:13 Ответить
Что значит - "пока их страна ведет захватническую войну в Украине" ??? Тоесть если завтра война закончится, то пусть себе путешествуют? Пошалили, и ладно??? Если цивилизованный мир против полного истребления всеобщего зла, то как минимум должен его изолировать навеки вечные!
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22.08.2022 20:08 Ответить
"По версии следствия, вечером 16 августа в селе Туруново https://ria.ru/location_Batyrevskijj_rajjon/ Батыревского района (Чувашия) обвиняемый, находясь на веранде своего дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с престарелой матерью толкнул ее и нанес не менее 10 ударов лопатой по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия."

Нельзя отказывать им в визах.
Они ведь тоже европейцы.
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22.08.2022 20:18 Ответить
Киев закрой для кацапов, днровского и лнровского пророссийского быдла , которое в Киеве как дома, а потом Европе советы давай.
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22.08.2022 20:25 Ответить
у нього в Київі головний забудовник - Скорик, який є гаманцем Слуг маленького богоізбранного народу та ОПЗЖ
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22.08.2022 21:45 Ответить
 
 