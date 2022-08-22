Россияне презирают европейские ценности, но едут в ЕС наслаждаться ими, - Кличко призвал закрыть Европу для россиян
Виталий Кличко считает, что Европа должна ввести запрет на въезд для россиян, пока их страна ведет захватническую войну в Украине.
Об этом он заявил в интервью немецкому журналу BILD, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нельзя забывать, что в Украине бурлит кровопролитная агрессивная война. Украинцы умирают, а россияне радуются жизни в Европе! Чтобы такое стало невозможным, должны быть санкции, запреты на въезд. Железный занавес должен вернуться!" – заявил Кличко.
По его словам, "железным занавесом" должна стать не новая стена, а введение визового режима для граждан РФ, большинство из которых поддерживают политику Путина.
"Россия ежедневно показывает, что в этой стране диктатура и более 70 процентов россиян поддерживают Путина. Подавляющее большинство россиян, приезжающих в Европу летом, отвергают европейские ценности. Тогда как им одновременно нравится европейская система?" – подчеркнул Кличко.
Он также заявил, что Украине нужно больше оружия.
"У нас есть оружие – но недостаточно. Достаточно будет только тогда, когда последний российский солдат покинет Украину", – заявил Виталий Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Немецкий государственный деятель пытался убедить российского президента в том, что его стране ничего не угрожает. "НАТО никогда не было угрозой для России", - сказал Шольц. Кроме того, он обещал Путину, что Украина в обозримом будущем не станет членом НАТО. "Этого не произойдет в ближайшие 30 лет", - сказал канцлер.
Заверения Шольца не подействовали на Путина. "Украина и Беларусь не должны существовать как самостоятельные государства", - сказал канцлеру президент России.
"У Путина была идея провести фломастером по карте Европы и сказать: "Это мое, а это - ваше", но это не сработало", - считает Шольц.
________________________________________________________________________________
Это существо полностью психически больное.
Психиатры называют это навязчиво-маниакальный синдром и держат таких буйных в спецпалатах под замком.
А еще ранее их называли одержимыми дьяволом и сжигали на кострах.
А сегодня оно президент ядерной державы
И с каждым годом становится все менее вменяемым.
Не только лишь все росияне не должны попасть в Европу, мало кто сможет это сделать!
Газета отмечает, что интерес туристов к Дагестану стал расти, а к Крыму падать. При этом причина отказа от развития Крымского полуострова не называется (напомню: по итогам летнего сезона из-за войны туристический поток в Крым упал в два раза - и это только начало!)
А ответ на вопрос, почему кремль отказывается вкладывать средства в полуостров, лежит на поверхности - зачем финансировать то, что тебе не принадлежит, и скоро будет возвращено законному хозяину? Вернее, хозяйке, если учитывать, что Украина - женского рода. Прекрасного и сильного женского рода. https://t.me/Sharpreview/16467 https://t.me/Sharpreview/16467
Кацапи сідають у літак, летять до Европи, а їх звідти перенаправляють у монголію...
Там красіво, гівном смердить навіть у містах, асфальту майже нема, є військова кіннота - усе майже як вдома...)))
А придворна "еліта" може дозволити собі комфортне життя..
Школи і дитячі садки не готові до нового навчального року, бомбосховищ немає!
Де відповідь на петицію про зупинку транспорту під час тривоги.
В перші дні війни місто було на межі гуманітарної кризи, відновлення функціонування міста займалися військові. А роботу комунальних служб, транспорту, важливих об'єктів інфраструктури міська влада не може налагодити до цих пір. Хоча у столиці майже не було бойових дій.
Вирішуйте вже щось, бо зима на порозі.
Нельзя отказывать им в визах.
Они ведь тоже европейцы.