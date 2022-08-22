Говорили о запрете въезда российским туристам и спецтрибунале для РФ, - Кулеба провел разговор с эстонским коллегой Рейнсалу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, стороны согласовали дальнейшие совместные шаги по запрету въезда в ЕС российским туристам, а также обсудили Специальный трибунал в отношении РФ и последующий пакет санкций ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.
Он отметил: "Я поговорил с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу. Мы договорились, что российским туристам нужно запретить въезд в ЕС, и согласовали наши дальнейшие совместные шаги в этом направлении. Мы также обсудили Специальный трибунал для привлечения к ответственности российского руководства и следующий пакет санкций ЕС против РФ".
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Коли Захід масово скорочує, закриває і викидає російські посольства та консульства....То так звана "РОСІЙСЬКА, ЛІБЕРАЛЬНА ОПОЗИЦІЯ" за кордоном, може виконувати ту ж саму функцію РОСІЙСЬКИХ ШПИГУНІВ, які до того часу виконували ці зачинені російські дипмісії та генконсульства в Європі та США.
Також через них Кремль може спокійно й надалі корумпувати і передавати корупційні гроші для корумпованих західних політиків, які продовжують лобіювати інтереси Росії в Європі...