Говорили о запрете въезда российским туристам и спецтрибунале для РФ, - Кулеба провел разговор с эстонским коллегой Рейнсалу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, стороны согласовали дальнейшие совместные шаги по запрету въезда в ЕС российским туристам, а также обсудили Специальный трибунал в отношении РФ и последующий пакет санкций ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

Он отметил: "Я поговорил с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу. Мы договорились, что российским туристам нужно запретить въезд в ЕС, и согласовали наши дальнейшие совместные шаги в этом направлении. Мы также обсудили Специальный трибунал для привлечения к ответственности российского руководства и следующий пакет санкций ЕС против РФ".

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