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Армия США готовит контракт на поставку дальнобойных дронов Switchblade для Украины, - Пентагон

switchblade

Американская армия готова заключить контракт на поставку дальнобойных и мощных дронов-камикадзе Switchblade 600 для Украины. Такие поставки были анонсированы более пяти месяцев назад.

В частности, пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл отметила, что контракт на поставку 10 дронов Switchblade 600 с компанией AeroVironment будет подписан в течение месяца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

До этого Украина получила несколько единиц Switchblade 300 меньшего радиуса действия и Phoenix Ghost. Однако в ожидании контрнаступления на юге Украины именно дальнобойные Switchblade 600 могут сыграть значительную роль в нанесении ударов по российским войскам и технике.

Смотрите также: Кадры попаданий разработанного Аэроразведкой октокоптера R18 в объекты противника. ВИДЕО

"Эта способность Switchblade может быть полезна, поскольку украинцы готовят наступление на Херсон и Крым, потому что они могут быть запущены за пределы досягаемости российских систем и нанести ущерб российской инфраструктуре", - заявил эксперт Центра военно-морского флота США Сэмюэл Бендетт.

Switchblade 600 может атаковать цели на расстоянии 40 км и находиться в воздухе около 40 минут. Пока неизвестно, когда партия беспилотников поступит в Украину.

Автор: 

оружие (10288) Пентагон (1472) США (27336) дроны (4210)


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Топ комментарии
+30
в очікуванні контрнаступу на півдні України саме далекобійні Switchblade 600 можуть зіграти значну роль в нанесенні ударів по російських військах і техніці.
=================
таки да..Десять дронів нанесуть кацапам страшні та непоправні втрати...
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22.08.2022 19:51 Ответить
+20
Амерам-черговий респект...
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22.08.2022 19:48 Ответить
+17
Чергова вундервафля яка, в мікроскопічних дозах, нічого не вирішує...
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22.08.2022 19:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Амерам-черговий респект...
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22.08.2022 19:48 Ответить
Дядькові Сему.
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22.08.2022 20:00 Ответить
10 дронів...потужно)

Хтось колись оцінював, на яку суму в нас амери зброї видурили в 90-ті?
Скільки коштує нам закриття ЧАЕС?
І т.д. і т.п.
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22.08.2022 19:50 Ответить
...судячи з інтриги у"коменті" - ти оцінював... То, може, розповіси форумчанам про свої досліди?
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22.08.2022 19:54 Ответить
Ну - що сказать: виходячи з мого життєвого досвіду, "контракти" укладаються після виконання двох основних вимог - оцінки ефективності "агрегату" та здатності підготовленого персоналу працювать з цим "агрегатом" Судячи з усього, "замовник" (ЗСУ) впевнилися в цій ефективності", а "поставник" (США) - у здатності підготовленого персоналу з ним працювать А для цього потрібні були "бойові випробування" І вони "десь" уже були проведені! А тепер і настала пора "контракту"!!! Тому - "З Богом, Парасю!"
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23.08.2022 10:34 Ответить
Вони за те вже заплатили батальону Монако у вигляді кредитів, тому можете виставляти притензії тільки виборцям які вибирали їх представників в парламент.
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22.08.2022 19:58 Ответить
Блеать, а при яких парламентарях в Україні було інакше.
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23.08.2022 08:27 Ответить
Ты про Николаса Кейджа? Да, много он у нас оружия выдурил
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22.08.2022 20:03 Ответить


"на яку суму в нас амери зброї видурили в 90-ті?
Скільки коштує нам закриття ЧАЕС?
І т.д. і т.п."

Малолітній дебіл чи звичайний тупий трольок?

Якщо перше, спробуй вникнути в те куди і яким чином зменьшувались озброєння ВСУ, чому треба було закривати ЧАЕС та скільки коштів нам подарували для закриття.

Якщо друге - швиденько за расєйським кораблем та не смерди в оточуючий світ.
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22.08.2022 22:04 Ответить
в очікуванні контрнаступу на півдні України саме далекобійні Switchblade 600 можуть зіграти значну роль в нанесенні ударів по російських військах і техніці.
=================
таки да..Десять дронів нанесуть кацапам страшні та непоправні втрати...
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22.08.2022 19:51 Ответить
поставка 11 дронів призведе до непоправної ескалЯції і путін може скористататися слабкістю НАТО
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22.08.2022 20:41 Ответить
Запорожская АЭС
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23.08.2022 10:14 Ответить
Самый большой урон нанесут такие дятлы всепропальщики, кто вам правду скажет
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23.08.2022 11:15 Ответить
Чергова вундервафля яка, в мікроскопічних дозах, нічого не вирішує...
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22.08.2022 19:53 Ответить
Так і про хаймарси говорили, і про 777 і т.п. Мол дають мало і нічого не дасть.... Але ж ми не повинні розглядати поставку як сферичного коня у вакуумі. Вся зброя дає накопичувальний ефект у комплексі.
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23.08.2022 10:58 Ответить
А на более дальнобойные дроны питун ответит чемоданом побольше!
Шо, съели, биндеравцы?
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22.08.2022 19:55 Ответить
Ага , з такою швидкістю і кількістю , то визволення Херсона не буде і в наступному серпні ! 5 місяців чекали , щоб дали 10 дронів , ще місяц на укладання контракту , а коли і скільки надійде ще невідомо ? Ще 5 місяців чекати 10 дронів ?
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22.08.2022 19:57 Ответить
а зелені готують концерт 95го кварталу - і це буде наімощнєший удар по кацапні!
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22.08.2022 19:59 Ответить
10 штук? Щедро, от души!
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22.08.2022 20:00 Ответить
Дальность от 40 до 90 км.
Боевая нагрузка - 14 кг.
Надежные спутниковые данные и одного такого дрона-камикадзе с 14 кг взрывчатки достаточно для уничтожения среднего судна или же здания штаба.
Эффект будет вполне себе сногсшибательный.
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22.08.2022 20:06 Ответить
Штабу? Ахаха. Це гівно, а не бч. Максимум якась техніка.

Нормальне бч щоб поцарапати штаб це від пів тони та вище. Поцарапати тому що зазвичай одної Точки У недостатньо ніяк. А щоб знищити це пару тон мінімум.

Нормальний дрон камікадзе щоб знищувати такі цілі повинен нести мінімум тону, а краще дві і вище.

Звичайно можна додати те що з кількістю скоріше за все помилились. Напевне мова про партії чи комплекси. І це десь так напевне до 200 штук. Але всеодно це мало і ні про що. Тому що Україна воює із їбаною ордою в якої десятки тисяч металолому і десятки мільйонів людського мусору, який готовий за гроші робити військові злочини, вбивати будь-кого та будь-якого віку, робити терор, лиш щоб нав'язати волю їх царя який їм платить зарплату.
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22.08.2022 22:18 Ответить
з 10 штук? А скільки з них долетить до цілі? 2 чи 3 ? Тоді краще з гаубиці.
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23.08.2022 06:44 Ответить


...еще весной 2022 года передача Украине сотен тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade была одобрена министерством обороны США. Но тогда речь шла о барражирующих боеприпасах Switchblade 300 и и ******* Ghost. Эти БПЛА были поставлены Украине и хорошо зарекомендовали себя на поле боя.

Switchblade 600 почти в 10 раз массивней, он весит 23 кг и может нести боевую нагрузку до 14 кг - обычно это переносной противотанковый комплекс Javelin. Такие БПЛА способны за 20 минут преодолеть расстояние 40 км и затем барражировать в воздухе еще 20 минут (или двигаться дальше) в поисках цели. Дополнительный модуль карманного цифрового канала передачи данных (DDL) позволяет с его помощью вести боевые действия на расстоянии более 90 км.

Эксперты отмечают, что Switchblade 300 можно применять против скопления военных, грузовиков или иного автотранспорта, военной техники с легким бронированием или для поражения радаров противника. Но для ударов по танкам и другой тяжелой бронетехнике гораздо эффективней Switchblade 600.
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22.08.2022 20:01 Ответить
Масса, кг 2.5 (Switchblade 300)

які скоплєнія тєхніки ?
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22.08.2022 20:16 Ответить
Мається на увазі вантажівки з пальним та озброєнням
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22.08.2022 20:25 Ответить
Так ніхто й не каже, що одного дрона вистачить для знищення танкового батальйону.
Що таке 2,5 кг? Це одна граната. На батальйон цього мало.
А якщо гранатою в головну машину колони? Особливо на мосту. І колона встала. А далі - артою.
А якщо в радар? І немає радара.
А якщо до складу ***********? Там тільки почни, і немає складу, далі все піде.
Тільки з розумом треба. Делікатно...
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22.08.2022 20:26 Ответить
Ахаха. Це жалюгідно.

Ми не в афганістані. Ніякі колони у нас не встануть, бо поля, а не гірські райони. Щоб було "а далі - артою" треба щоб її хтось дав та дав до неї снарядів бо нашої критично не хватає.

Все це вами перераховане можна зробити копійочним мавіком, і що головне воно буде БАГАТОРАЗОВИМ. Краще б США нарешті передала пару тисяч одиниць арти, не обов'язково чогось крутого. У них на складах її старої неміряно. Це б точно мало на порядок більший результат.
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22.08.2022 22:23 Ответить
Ахаха. Це жалюгідно.Краще б США нарешті передала пару тисяч одиниць арти, не обов'язково чогось крутого. У них на складах її старої неміряно. Це б точно мало на порядок більший результат.
Що,ви ще не зрозуміли,що зброі дається ровно стільки,щоб ми тільки здержували орків,но не перемогли,бо ця війна коє-кому вигідна.Мене вже кілька разів банили за ці висловлювання.
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22.08.2022 23:15 Ответить
Думаю,щоб вимотали орків,а потім перемогли.
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23.08.2022 00:09 Ответить
Все я добре розумію. Як і те що навіть якщо б нам не давали зброю ми всеодно переможемо. Просто методи які ми почнемо застосовувати будуть зовсім не те що зараз. По факту зараз дуже помало варять жабу, ніби перестраховуються, але як на мене вони цим навпаки збільшують шанс застосування ЯЗ тому що в гоблінів з рф інша психологія... Для них це проїв слабкості та причина повисити ставки, причина дійти до застосування яз...
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23.08.2022 09:16 Ответить
Ти забув про бази пального та ешелони з ним!!! Один "Байрактар" зумів спинить танкову навалу з боку Чернігівщини та Сумщини в березні! Просто спалив ешелон соляри на станції розвантаження Наступ спинився! Кацапи з каністрами по селах бігали, щоб соляру роздобуть! Саме тоді розвернулися знамениті "українські тракторні війська", які збирали покинуту без пального техніку (танки САУ БМП БТР вантажівки ЗРК) і ховали їх по лісах А потім передавали нашим воякам! Мій сусід (молодий чоловік) якого війна застала в селі і він потрапив під окупацію саме так сховав і передав ЗСУ боєздатний БТР-82 Зараз у госпіталі Львова - воював та був поранений
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23.08.2022 10:47 Ответить
США по справжньому допомагають Україні так хоч і не швидко -треба заводи запускати для виробництва зброї і сша вже деякі заводи запусти бо вони не можуть всю зброю віддати Україні а самі залишаться без зброї. Тобто заводами будуть поповнювати запаси.
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22.08.2022 20:02 Ответить
Звідки інформація про запущені заводи? В розвідці працюєте?
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23.08.2022 08:52 Ответить
Нужно огласить список стран которые затягивают поставки нам вооружения а значит и затягивают освобождение пахотных украинских земель. Чтобы голодающие дети в трусиках знали кого благодарить за то что Украина не засеет в етом году озимые а может и в следующем весенние зерновые.
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22.08.2022 20:03 Ответить
по Швисблейдам першими саботажниками можуть бути США
це - ганьба Америці !

.
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22.08.2022 20:09 Ответить
Совсем не о том ты говоришь!Нужно огласить список всей "зеленой" плесени и их недомерка, которые "закатали" огромные деньги в асфальт,а 1/4 часть нагло украла!На вооружение -виделила крохи.Еще и не верили истинным союзникам,зато врагу содействовали с 3-х сторон нападения с юга,востока и севера!Руководство ОПУ нужно судить в полном составе!
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22.08.2022 20:21 Ответить
Артемий, недомерков в мире политики - двое: путин и медведев. А русские методички лучше использовать по прямому назначению: в туалете!…
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23.08.2022 03:49 Ответить
Джессіка Максвелл зазначила, що контракт на поставку 10 дронів Switchblade
Ця здатність Switchblade може бути корисною, оскільки українці готують наступ на Херсон і Крим

Такое ощущение, что эти дроны несут ядерный заряд, раз всего 10 хватит для наступления
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22.08.2022 20:03 Ответить
контракт на поставку 10 дронів Switchblade 600 з компанією AeroVironment буде підписано протягом місяця

і це називається ленд-ліз ?
не ганьбили б гарну справу, яка чудово спрацювала під час ІІ WW !
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22.08.2022 20:08 Ответить
10 дронов камикадзе это целое них@я
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22.08.2022 20:09 Ответить
Давайте включим мозги и не будем паниковать и злорадствовать. Ок?
Скорее всего закралась ошибка в переводе или непонимание в военных терминах. 10 дронов это минимум зарядов для 1-ой системы. Обычно поставки исчисляются и называются системами. Видно, что разговор идёт о 10 системах, как минимум 100 дронов для начала. Итак, очень возможно, что речь идёт о 10 системах и необъявленном (засекреченном) количестве боевых зарядов (самих дронов). Поживём - увидим.
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22.08.2022 20:36 Ответить
Ваша спроба зняти вершки з лайна вражає.
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23.08.2022 08:55 Ответить
Та ні те що кажуть деякі важливі люди говорить про те що він правду пише. Але це не міняє того що ці системи не те що Україні зараз треба. Ті системи треба було десь так місяців 4 назад... А зараз їх просто немає де застосувати бо рф стає в оборону.
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23.08.2022 09:19 Ответить
чекатиму Switchblade 900, який Маzкву р.зїбе
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22.08.2022 20:10 Ответить
😁
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22.08.2022 21:02 Ответить
Все "відомо", як єрмака позбудемось, так і поставлять...
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22.08.2022 20:10 Ответить
московія закуповує 1000 Іранських ударних дронів. Американська армія готова укласти контракт на виробництво 10 Switchblade 600.
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22.08.2022 20:11 Ответить
Ви плутаєте зелене та м'яке, тобто говорите про різні речі. Постачання 10 американських дронів Україні впираємося в контракт. Підпишуть, і одразу привезуть.
Постачання 1000 іранських дронів Росії це якось більше зі "Казок 1001 ночі". По-перше там термін поставок це 5-6 років, а по-друге, у Ірану й близько немає такої кількості. Їх ще треба зробити. А це також роки.
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22.08.2022 20:19 Ответить
Твої брати й так допомогли непогано - знищили завод і склад готової продукції під Дамаском А якщо вдарили в робочий час - то і персонал підготовлений "покришили"! А це теж вимагає затрат ще більших - адже відновить будівлю та встановить нове обладнання можна за кілька тижнів, а підготовка персоналу - місяці і роки!
Крім того - ще невідомо ЯКОЇ ВОНИ ЯКОСТІ? Адже єдине їх бойове застосування - проти повстанців у Йємені! А у них, крім автоматів та кулеметів, з серйозного озброєння - лише ПЗРК типу "Ігла" та РПГ Але ж ЗСУ - не йєменські повстанці!!!
Були-б ці "Шахіди" такими "страшними" - вони-б їх хоча-б проти турків у Сирії кинули (Я вже не кажу про ЦАХАЛ)
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23.08.2022 11:02 Ответить
С миру по нитке - голому рубаха. Три десятилетия Украина распродавала по Африкам и Азиям советское вооружение, утилизировала и подрывала склады. Забила на ВПК, не создала ни одного серийного ударного дрона, танк Оплот имеет в одном экземпляре, и т.д. Я бы на месте американцев еще подумал, давать таким лохам оружие.
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22.08.2022 20:12 Ответить
Так і не давали б. Може ми інакше б політику вели. А то дурили нам голову натом і єесом. А тепер кинули еас на амбразуру. Самі ж задоволено спостерігають
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22.08.2022 20:57 Ответить
Я чомусь вважав, що путлєр напав на Україну. А по-твоєму виходить, що це НАТО і США винуваті? А ще НАТО і США винуваті в тому, що не виконували "домашнє" завдання? Он вощо, Михалич! Бавовна, тут боярки не наливають!
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23.08.2022 11:03 Ответить
Может не 10 дронов,а 10 тысяч?!
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22.08.2022 20:13 Ответить
мова про 1000 штук
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22.08.2022 22:31 Ответить
Про до 200. Згадаєте мої слова коли вийдуть інші новини по темі.
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23.08.2022 09:17 Ответить
Якщо перевести з езопового язика, то допрацьовані дрони в дорозі. А така мова потрібна, щоб інфоцигани Путіна виділяли жовч при порожньому шлунку.
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22.08.2022 20:15 Ответить
Здається очєпятка 10 дронів??? 1000 це цифра десь 800 одиниць техніки.
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22.08.2022 20:23 Ответить
Щира подяка Америці!
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22.08.2022 20:54 Ответить
дідуля нуля загубив
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22.08.2022 20:59 Ответить
два.. нулі

тоді буде толк
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22.08.2022 21:34 Ответить
потужні пташки для знищення кацапів
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22.08.2022 22:30 Ответить
Ну тоди за свичблейдыкы... и-ик, за вэлыки и малэньки - будьмо.
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22.08.2022 22:34 Ответить
https://www.volynnews.com/news/all/Switchblade-lezo-iakym-zakhysnyky-********-vrazhatymut-shche-bilshe-ro/ Switchblade - «лезо», яким захисники України вражатимуть ще більше російських танків
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22.08.2022 23:02 Ответить
Херсон и Крым уже идут через запятую, - это гуд =))))
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23.08.2022 09:07 Ответить
Надо не 10, а 10 тысяч.
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23.08.2022 10:37 Ответить
Нам би їх тисячі, от тоді реально б помінялась ситуація на фронті на нашу користь.
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23.08.2022 10:38 Ответить
Хтось може пояснити-це вже ленд-ліз чи ще ні?
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23.08.2022 12:22 Ответить
Нужны дроны мощные, чтобы мост можно было взорвать!!!
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23.08.2022 13:31 Ответить
 
 