На оккупированной Луганщине для школьников ввели дресс-код - запрещены рваные джинсы и футболки с надписями
В Луганске, который находится под российской оккупацией, составлены списки одежды, которую можно носить в школы, и установили требования к внешнему виду учащихся. Под запрет попали футболки с надписями, рваные джинсы и топы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Старобельские новости" со ссылкой на листовки, которые раздают в школах так называемой "ЛНР".
Девочки могут ходить в школу в пиджаке, юбке и жилете, а также в платье или сарафане классического покроя. Джинсы и брюки разрешаются только классические, прямого покроя. Яркие цвета и аксессуары также под запретом.
Категорически запрещается одевать в школу джинсы с заниженной талией, леггинсы, короткие топы выше талии, прозрачную и блестящую одежду, чулки в сетку и обувь на очень высоком каблуке.
Мальчикам нельзя приходить в школу в джинсах с дырками и мятых рубашках. Спортивная одежда разрешается только на уроках физкультуры.
Запреты также касаются футболок с надписями, кожаной одежды (кроме верхней), яркого макияжа и маникюра.
Использовать мобильные телефоны и другие гаджеты во время учебного процесса в школах Луганска запрещено.
Кроме того, в праздничные дни и на школьные линейки дети должны приходить в белых рубашках.
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І от, вуаля - чергове підтвердження, що це таки совок!
Я із за косухи у 1987 році отримав срібну медаль. *****, у ВУ поступав із ВВ МВС (строкова служба). Вимога перездати фізику. Отримав "5". Да і коли навчався, просто уважно слухав лекції.
Но косуха!!!! Це святе! Яу і комуфло.....
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у скрєпних розрив мозку буде - церков є, хрестиків нема..
)))