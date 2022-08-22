На оккупированной Луганщине для школьников ввели дресс-код - запрещены рваные джинсы и футболки с надписями

В Луганске, который находится под российской оккупацией, составлены списки одежды, которую можно носить в школы, и установили требования к внешнему виду учащихся. Под запрет попали футболки с надписями, рваные джинсы и топы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Старобельские новости" со ссылкой на листовки, которые раздают в школах так называемой "ЛНР".

Девочки могут ходить в школу в пиджаке, юбке и жилете, а также в платье или сарафане классического покроя. Джинсы и брюки разрешаются только классические, прямого покроя. Яркие цвета и аксессуары также под запретом.

Категорически запрещается одевать в школу джинсы с заниженной талией, леггинсы, короткие топы выше талии, прозрачную и блестящую одежду, чулки в сетку и обувь на очень высоком каблуке.

Смотрите также: Оккупанты в Луганской области готовят к войне детей, на восточном фронте россияне пытаются продавить оборону ВСУ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Мальчикам нельзя приходить в школу в джинсах с дырками и мятых рубашках. Спортивная одежда разрешается только на уроках физкультуры.

Запреты также касаются футболок с надписями, кожаной одежды (кроме верхней), яркого макияжа и маникюра.

Использовать мобильные телефоны и другие гаджеты во время учебного процесса в школах Луганска запрещено.

Кроме того, в праздничные дни и на школьные линейки дети должны приходить в белых рубашках.

Читайте также: На оккупированной Луганщине за информацию о местонахождении мужчин россияне дают по 60 тысяч рублей, - Гайдай