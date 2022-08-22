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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На оккупированной Луганщине для школьников ввели дресс-код - запрещены рваные джинсы и футболки с надписями

джинси

В Луганске, который находится под российской оккупацией, составлены списки одежды, которую можно носить в школы, и установили требования к внешнему виду учащихся. Под запрет попали футболки с надписями, рваные джинсы и топы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Старобельские новости" со ссылкой на листовки, которые раздают в школах так называемой "ЛНР".

Девочки могут ходить в школу в пиджаке, юбке и жилете, а также в платье или сарафане классического покроя. Джинсы и брюки разрешаются только классические, прямого покроя. Яркие цвета и аксессуары также под запретом.

Категорически запрещается одевать в школу джинсы с заниженной талией, леггинсы, короткие топы выше талии, прозрачную и блестящую одежду, чулки в сетку и обувь на очень высоком каблуке.

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Мальчикам нельзя приходить в школу в джинсах с дырками и мятых рубашках. Спортивная одежда разрешается только на уроках физкультуры.

Запреты также касаются футболок с надписями, кожаной одежды (кроме верхней), яркого макияжа и маникюра.

Использовать мобильные телефоны и другие гаджеты во время учебного процесса в школах Луганска запрещено.

Кроме того, в праздничные дни и на школьные линейки дети должны приходить в белых рубашках.

Читайте также: На оккупированной Луганщине за информацию о местонахождении мужчин россияне дают по 60 тысяч рублей, - Гайдай

Автор: 

дресс-код (28) цензура (1337) Луганская область (6518)


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Топ комментарии
+16
А что сказано о св. лаптях?
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22.08.2022 20:02 Ответить
+12
Здравствуй СССР,еще за прически забыли и жевачку.
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22.08.2022 20:04 Ответить
+12
тільки разом з парчовими онучами...
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22.08.2022 20:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А что сказано о св. лаптях?
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22.08.2022 20:02 Ответить
тільки разом з парчовими онучами...
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22.08.2022 20:05 Ответить
)) тренд сезона - "порткі" (з прорішкою)
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22.08.2022 20:07 Ответить
і заборона носити їх "без ісподнего, іначе шомпола"....))
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22.08.2022 20:16 Ответить
От завжди вважав, що шкільна форма - дурня і совок! І коли був у школі, то намагався покласти болт на її носіння (коли почали вводити малинові і зелені піджаки для школярів, я якраз був у 9-11 класах).
І от, вуаля - чергове підтвердження, що це таки совок!
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22.08.2022 20:03 Ответить
форму вони придумали, щоб не сильно була помітна відсутність соціальної рівності в союзі соціалістичних республік, який був просто-таки заснований на боротьбі за соціальну рівність (зараз новітні совки боряться за рівність сексуальну, ну й з таким же успіхом). Мені на приклад форма подобається шкільна, але японська, вважаю її дуже гарною, і класно що в кожній школі вона різна.
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22.08.2022 21:58 Ответить
Здравствуй СССР,еще за прически забыли и жевачку.
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22.08.2022 20:04 Ответить
Та не, это хуже учитывая что сейчас 2022 год. Даже в лаптестане такого нет, цирк.
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22.08.2022 20:15 Ответить
добро пожаловать в гулаг
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22.08.2022 20:05 Ответить
Бухенвальд...
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22.08.2022 20:07 Ответить
КНДРЛНРДНРПМР
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22.08.2022 20:29 Ответить
про косухи забули
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22.08.2022 20:06 Ответить
Бляха, святе не чіпай!!!
Я із за косухи у 1987 році отримав срібну медаль. *****, у ВУ поступав із ВВ МВС (строкова служба). Вимога перездати фізику. Отримав "5". Да і коли навчався, просто уважно слухав лекції.
Но косуха!!!! Це святе! Яу і комуфло.....
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22.08.2022 20:41 Ответить
І нахера це тут? Типу так повідомили що русня відкрила на окупованих територіях "школи"?
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22.08.2022 20:08 Ответить
Це Лоханськ, він окупований з 2014... Мізки дітям там у школах промивають десь із того часу!
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22.08.2022 20:09 Ответить
шкода дітей - тварі їх окацаплюють до нелюдей подібних собі.
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22.08.2022 20:09 Ответить
Еволюція доказала що яблуко від яблуні далеко не падає . При правильному вихованні з них половина - тап , людьми виросли б
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22.08.2022 20:13 Ответить
накрашеных девиц будут умывать, узкие джинсы - резать, щирокие штаны - сдирать, длинные причёски - у всех обрезать,....... )))
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22.08.2022 20:09 Ответить
Тваюмать...
""
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22.08.2022 20:09 Ответить
***. А я еще помню совковый школьный "дрес-код". Когда за фирменные джинсы и длинные волос, могли родаков в школу вызвали. Могли и на комсомольском собрании "рассмотреть". Слеудющтй этап - запрет шариковых ручек и отсутствие туалетной бумаги. Вперед, товарисчи
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22.08.2022 20:10 Ответить
білі гольфи, заборона сережок..блін хрестиків-ланцюжків))

у скрєпних розрив мозку буде - церков є, хрестиків нема..
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22.08.2022 20:26 Ответить
а че там придумивать ? В них вже є різнокольорові тельняшкі (голубі,чорні і т.д) берети всіх кольорів, добротні демісезонні ватніки і буде помісь зека і вояка.
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22.08.2022 20:11 Ответить
як показали події останніх 6 місяців, московитські зеки та вояки, це -- одне й те саме.
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22.08.2022 20:15 Ответить
Давайте зразу в форму юнгерів , підари !
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22.08.2022 20:11 Ответить
а значки з лєніним? а пілотки червоні з галстуками? а "взвєйтєсь кастрамі сініє ночі"? і 50% усього навчального часу -- "начальная ваєнная падґатовка"!
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22.08.2022 20:12 Ответить
Ой а як же про червоні галстуки і пілотки не згадали?доречі а в чому ходять до школи школярі в росії?
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22.08.2022 20:15 Ответить
Про пілоткі - нєпрілічно!
)))
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22.08.2022 20:18 Ответить
уже есть
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22.08.2022 20:25 Ответить
Ну наконец-то вата дождалась совка!
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22.08.2022 20:24 Ответить
Ну всё, главное сделано, теперь учителя могут спокойно и деловито приступать к процессу обучения.
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22.08.2022 20:25 Ответить
Back to ussr
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22.08.2022 20:29 Ответить
На очереди значек октябренка, пионрский галстук и основная религия - "атеизм". Вместо сифилитика ленина, портрет *****!
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22.08.2022 20:38 Ответить
Потом еще дойдет как при СССР, девочкам косметикой пользоваться нельзя, часы носить нельзя, прически длинные не!!!! Не к лицу все это строителям коммунизма! А сейчас скрепным носителям сРусского мира!
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22.08.2022 21:08 Ответить
До цього ніколи не дійде. ***** мріє повернути совок, але чомусь повертає його лише в Україні. Країна, яка позбавилась усіх комуністичних потвор та люто ненавидить усе савєцкє - ніколи не повернеться у те пекло. У ***** немає шансів, він лузер в усьому, совок у нас ніколи не повернеться.
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22.08.2022 23:52 Ответить
опрашивали беженцев мамы с детьми школьного возраста, во Львове, готовы ли они изучать украинский в школе, так сыночек одной матери из дырляндии сразу сказал, нет не буду и не хочу. а мама ответила, мы будем по старому учиться как раньше дистанционно на кацапском.
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22.08.2022 21:09 Ответить
ай, батьки пережитки колоніального минулого, і дітей так же виховують, ну що, бойко без виборців схоже не залишиться, обов"язково знайдеться як дрянь з нульовим рівнем соціальної відповіадальності з завишеними вимогами до іншіх і з заниженими вимогами до себе.
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22.08.2022 22:01 Ответить
Совок он не в денере, он в головах.
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22.08.2022 21:11 Ответить
Сам проти уравніловки, але дрескод в навчальних закладах має бути. Дай волю, то підлітки прийдуть в ультра-міні та панчохах як у шльондр, а хлопці а ля гансктери з Гарлему. Так само в театр чи нормальний ресторан вас не впустять в казна-що.
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22.08.2022 21:26 Ответить
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22.08.2022 23:42 Ответить
Говносовок мячта совкопітеків рабсейських
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22.08.2022 21:35 Ответить
нАдА АбізАтільнА всєх школьшікАв Адєть в сАвєцкую школьную форму!
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22.08.2022 23:29 Ответить
Та не будуть українські діти ходити у школи в цьому році. Більшість шкіл зруйнована, а там, де буде викладатись расєйська муйня на рузкам ізикє прийдуть лише нещасні діти самих упоротих ватників.
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22.08.2022 23:45 Ответить
 
 