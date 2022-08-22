Госдепартамент США о запрете виз для россиян: Не хотели бы закрывать пути безопасности для диссидентов

В США не поддерживают введение запрета на выдачу виз гражданам РФ, поскольку это закрыло бы пути к бегству для российских диссидентов.

Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других лиц, которые уязвимы к нарушениям прав человека", - сказал Прайс.

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По его словам, США также ясно дали понять, что важно провести грань между действиями российского правительства и его политики в Украине и народом России.

Прайс также добавил, что с 24 февраля США ввели визовые ограничения в отношении почти 5 тысяч человек в ответ на вторжение России в Украину.