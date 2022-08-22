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Новости Санкции против России
2 012 32

Госдепартамент США о запрете виз для россиян: Не хотели бы закрывать пути безопасности для диссидентов

прайс

В США не поддерживают введение запрета на выдачу виз гражданам РФ, поскольку это закрыло бы пути к бегству для российских диссидентов.

Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других лиц, которые уязвимы к нарушениям прав человека", - сказал Прайс.

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По его словам, США также ясно дали понять, что важно провести грань между действиями российского правительства и его политики в Украине и народом России.

Прайс также добавил, что с 24 февраля США ввели визовые ограничения в отношении почти 5 тысяч человек в ответ на вторжение России в Украину.

виза (1240) Госдепартамент США (1857) россия (96455) санкции (11590) США (27336) визовый режим (487) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+18
Наберетесь вош , а не десидентів
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22.08.2022 20:08 Ответить
+10
+100000%. Диссиденти можуть їхати для початку в Грузію, Вірменію, Узбекистан, Азербайджан, Туреччину і там просити візи в ЄС з приводу того що їх переслідують в кацапії.
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22.08.2022 20:14 Ответить
+6
"США також ясно дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії."- сказав Прайс.

- Опять хорошие русские и плохой диктатор который лично убивает пытает и насилует украинцев?

А россияне хорошие как и немцы в 1939-1945? Или немцы как известно были плохими а россияне хорошие? Пипец!
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22.08.2022 20:17 Ответить
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Наберетесь вош , а не десидентів
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22.08.2022 20:08 Ответить
+100000%. Диссиденти можуть їхати для початку в Грузію, Вірменію, Узбекистан, Азербайджан, Туреччину і там просити візи в ЄС з приводу того що їх переслідують в кацапії.
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22.08.2022 20:14 Ответить
а їх там типу доюха...виняток завжди можна зробити для декілька десятків осіб
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22.08.2022 20:09 Ответить
скільки вони ще будуть проводити межу між ****** та іншими покидьками, які є населенням паРаші?
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22.08.2022 20:09 Ответить
это как проводить межу между Зеленским и 50% гражданами Украины с паспортами рефии, которые предали страну, работают наводчиками и прославляют кацапский "мир"
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22.08.2022 21:02 Ответить
та да, ізза сраних рузьких диседентів хай педофіл расіі путін продовжує вбивати українців.
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22.08.2022 20:12 Ответить
Росіяни підтримують війну і морально готові знищувати і принижувати українців, а ви переживаєте за пару десятків дисидентів. А як бути з тими виродками які катували українців, а потім поїдуть до Америки погрітися на сонечку у Флориді чи Італії, чи вас крім грошей нічого не цікавить... Я дякую Америці за допомогу, но не можна сидіти одночасно на двох стільцях. Треба сісти на якийсь один...
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22.08.2022 20:12 Ответить
ну то зробіть з виключеням : для політичних біженців. А бізнес, відпочинок, родичі, ****** ***** в кострому..
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22.08.2022 20:12 Ответить
"США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини"

-------

А де ви "запарєбрікам" людей то побачили?
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22.08.2022 20:16 Ответить
"США також ясно дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії."- сказав Прайс.

- Опять хорошие русские и плохой диктатор который лично убивает пытает и насилует украинцев?

А россияне хорошие как и немцы в 1939-1945? Или немцы как известно были плохими а россияне хорошие? Пипец!
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22.08.2022 20:17 Ответить
історія циклічна...нажаль..

а раїсян на Октоберфесті чекають - бабло воно таке..
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22.08.2022 20:21 Ответить
Не знаю чекають на Октоберфесті чи нi я не питав.

Історія циклічна але німці та японці не їздили як туристи під час другої світової війни a сиділи у концтаборі, наприклад у США.
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22.08.2022 20:51 Ответить
Не зрозуміло, до чого тут дисиденти? Усіх мордорських дисидентів перерахувати на пальцях однієї руки можна; ви їх і так запустите у країну.
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22.08.2022 20:22 Ответить
Дисиденти тут для того, щоб хоч якось приховати свою любов до грошей рос. туристів.
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22.08.2022 20:59 Ответить
Абышо---и сами это америкосы конечно знают. Ну какие дисиденты? При совке это было конечно. Сегодня подобного там нет. Практически люди с высокой моралью давно уехали с кацапии. И не Галкин это с женой или Макаревич. И им подобные. Много простых, или обеспеченых, профессионалов и у кого подошел срок гражданство получать где хотели. Там стало душно творческим людям. Реально ограничить стоит сильно. 99% должны сидеть без выезда. Только лечение если. Тем более тур-сезон на исходе. Бабло уже зашло в ЕС кацапское. В нем то и дело.
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22.08.2022 20:24 Ответить
Задовбали ці толерасти ! А з радянського союзу як десіденти тікали до заходу ? Так і зараз будуть !
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22.08.2022 20:25 Ответить
Какие нах в Параше диссиденты? Не смешите мои тапочки.
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22.08.2022 20:29 Ответить
Тобто щоб врятувати одного російського дисидента, він згоден щоб загинуло 100000 українських громадян... А це вже нацизмом *******...
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22.08.2022 20:29 Ответить
*****,яких дисидентів?Ми вже всі прочитали Собачатницю і Ходорковського про доньку Дугіна ви що які це дисиденти?
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22.08.2022 20:34 Ответить
так называемые "российские диссиденты" - 99.9 % канал фсбшной агентуры.
Матвейка Ганапольский - потомственный провокатор и диссидент-кгбшник со стажем, может авторитетно подтвердить.
последнее место заброски - Украина, до этого - Грузия
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22.08.2022 20:37 Ответить
- Куме! А скажіть мені - чим російський "дисидент" відрізняється від "провладного патріота"?
- Тим що йому місця коло державної годівниці не вистачило!
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22.08.2022 20:40 Ответить
Филя Киркоров, крымнашист, к себе в поместье в Майми ездиет, как диссидент?
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22.08.2022 20:42 Ответить
Там уже нет диссидентов ... остались только подельники...
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22.08.2022 20:43 Ответить
За демократію нехаи борються з режимом в середині краіни -- а то взяли за моду -- виіхав з краіни присів на бабло і вякає на рашку а тіи ні холодно ні жарко
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22.08.2022 20:48 Ответить
Нічого, нічого! Треба себе пересилити.
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22.08.2022 21:12 Ответить
1. В кацапии нет дисидентов. Тагенетично все заражены вЯличием недогосударства.
2. Даже при совке находились пути для 1,000001 исключений.
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22.08.2022 21:14 Ответить
А вы десидентам не отменяйте, отменяйте всем кацапам.
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22.08.2022 21:16 Ответить
При всём уважении к союзникам...Только коллективная ответственность как к населению Германии в 1945 году...И я вас умоляю,не нужно двойных стандартов...А если по существу вопроса,так в США знают всех диссидентов поимённо...имхо
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22.08.2022 21:30 Ответить
"Хорошим диссидентам" из Параши- хорошие гробы.
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22.08.2022 22:22 Ответить
если уже США несет такую чушь, то я вообще тогда не знаю...Единственные вменяемые были, и те сдурели.
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23.08.2022 00:34 Ответить
 
 