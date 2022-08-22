2 012 32
Госдепартамент США о запрете виз для россиян: Не хотели бы закрывать пути безопасности для диссидентов
В США не поддерживают введение запрета на выдачу виз гражданам РФ, поскольку это закрыло бы пути к бегству для российских диссидентов.
Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других лиц, которые уязвимы к нарушениям прав человека", - сказал Прайс.
По его словам, США также ясно дали понять, что важно провести грань между действиями российского правительства и его политики в Украине и народом России.
Прайс также добавил, что с 24 февраля США ввели визовые ограничения в отношении почти 5 тысяч человек в ответ на вторжение России в Украину.
Топ комментарии
+18 Ірландія
показать весь комментарий22.08.2022 20:08 Ответить Ссылка
+10 spase boy
показать весь комментарий22.08.2022 20:14 Ответить Ссылка
+6 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий22.08.2022 20:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-------
А де ви "запарєбрікам" людей то побачили?
- Опять хорошие русские и плохой диктатор который лично убивает пытает и насилует украинцев?
А россияне хорошие как и немцы в 1939-1945? Или немцы как известно были плохими а россияне хорошие? Пипец!
а раїсян на Октоберфесті чекають - бабло воно таке..
Історія циклічна але німці та японці не їздили як туристи під час другої світової війни a сиділи у концтаборі, наприклад у США.
Матвейка Ганапольский - потомственный провокатор и диссидент-кгбшник со стажем, может авторитетно подтвердить.
последнее место заброски - Украина, до этого - Грузия
- Тим що йому місця коло державної годівниці не вистачило!
2. Даже при совке находились пути для 1,000001 исключений.