Целью Турции является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал организацию встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина целью Анкары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана во время обращения к нации, передает Цензор.НЕТ.

"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис (между странами - ред.)", - заявил Эрдоган.

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Он также напомнил о подписании "зернового соглашения" по вывозу агропродукции из Украины и выразил надежду, что подобным образом будет урегулирована война.