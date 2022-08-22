Целью Турции является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал организацию встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина целью Анкары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана во время обращения к нации, передает Цензор.НЕТ.
"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис (между странами - ред.)", - заявил Эрдоган.
Он также напомнил о подписании "зернового соглашения" по вывозу агропродукции из Украины и выразил надежду, что подобным образом будет урегулирована война.
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+56 Алла Новосад #194524
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у мене закрадаються підозри, що це пропозиції самого зе, а Ердоган не погодився ))
«Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов. И чем дольше будет продолжаться конфликт, тем труднее будет найти дипломатическое решение».
Кстати говоря, он тоже раскритиковал ООН за бездействие 🤷♂️
Бо саме час домовлятися: лише мирні переговори, визнання Курдської робітничої партії, та особливий статус земель де проживають курди, це правильний шлях!
Все інше, від прихільників війни, а треба щоб був мир!
1. А с какой целью им встречаться?
2. Что с этого будет иметь Эрдоган?
От що значить диктатор розуміє диктатора.
Сам зібрався правити турками до скону.
він перемолятиметься з кацапнею при першій нагоді.
а людям чи не скаже, чи сбреше.
бо це ЙОГО 7 млрд в місяць - не України - ЙОГО!
ми ще її побачимо і дерьмака побачимо, і самого недопалеона теж побачимо і чого стоять його слова теж побачимо.
бульбу мильну бачили? - отож...
Економіці майже піздєц
І воно ще щось тріпається
ПіЗдно
Якщо ви на цю "зустріч" х*йла на вилах принесете - ми вам нашого на кобках-баранках привезем...
Ну как-то так.
есть спина и есть мастер ножевого боя....
Російські ЗМІ цитують Ердогана, який розповів, що Зеленський ніби поскаржився йому, що його часто дурить оточення
Це перший крок до того, чого ми чекаємо?
А може, просто відмазка від невиконання якихось обіцянок…
А може, інформаційний вкид Зеленського, Ердогана чи РосЗМІ)
Стежимо
https://twitter.com/Olha_Rev/status/1561768711878582274 38 мин
Є таке відчуття.
Клінч між мафією єрмака і союзниками.
Є невеликий шанс, що на єрмака все звалять і його спишуть.
А мафія залишиться.
1. Украина признаёт Крым российским, Верховная Рада это признаёт и вносит, как поправку в конституцию.
2. Из всех военных доктрин Украины убирается понятие страна-агрессор и заключаются нейтральный договор о всеобъемлющем сотрудничестве и он ратифицируется парламентами обеих стран.
3. ЛДНР признаётся отдельными республиками, и их суверенитет утверждается всеми странами-участниками ООН.
4. Херсонская и Запорожская область проводят плебисцит под эгидой ООН.
5. Украина получает нейтральный внеблоковый статус и гарантии безопасности, которые дают все страны-участницы ООН.
6. Полная демилитаризация Украины.
7. На период всех реформ и имплементации всех соглашений на территорию Украины вводится международный контингент ООН для охраны границы, атомных электростанций, портов и аэропортов.
8. Внеочередные выборы в Верховную Раду.
9. Внеочередные президентские выборы.
10. Полное изменение конституции Украины и ее полная транспарентность, равноправие для русскоязычных и нейтралитет.
В принципе, можно было бы дописать сюда - десятину, молодых девушек, Киву - в качестве спикера Верховной Рады, Шария - министром информационной политики и памятник Путину в Киеве.
В принципе, можно было дописать сюда что хочешь - как же надо не понимать ситуации, состояния умов, положения дел на фронте, в собственной стране и вообще разницы между россиянами и украинцами, чтобы такое предлагать. Воображаю, какой приступ изжоги испытал Эрдоган, когда понял, что вот это все ему надо озвучить Зеленскому. После чего, полагаю, предложил ему еще пару десятков "Байрактаров".
Судя по тому, как быстро прошла встреча украинского и турецкого президентов и с каким лицом оттуда вышел Эрдоган - послали его нахер.
https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер