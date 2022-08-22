Омбудсмен Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту из-за возможного судилища над "азовцами" в Мариуполе
Украина просит ООН и МККК фиксировать судилище над пленными военными в Мариуполе, если россияне решат совершить очередное военное преступление.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца во время телемарафона.
"Мы в очередной раз обращаемся для фиксации нарушения Женевской конвенции, очередного военного преступления со стороны Российской Федерации, чтобы фиксация происходила как Организацией Объединенных Наций, так и Международным комитетом Красного Креста", - заявил Лубинец
Омбудсмен также обратился к российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы Россия не допустила очередного преступления россиян, однако ответа так и не получил.
Топ комментарии
+6 Right Right #460828
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+2 Алекс Скела
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+2 Марина Кравець
показать весь комментарий22.08.2022 20:34 Ответить Ссылка
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)))
знову тексти не читають...
з судом і так все ясно..наших рятувати треба, а не фіксувати злочин..
https://twitter.com/porosheldon/status/1561761398832918528 50 мин
По прес-конференції хлопців з Азовсталі.
На сьогодні жодна міжнародна організація не зв'язалась з ними, щоб взяти свідчення про злочини.
може його запитати шо за зуйня з твоїми бубенцями?