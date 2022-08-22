Омбудсмен Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту из-за возможного судилища над "азовцами" в Мариуполе

Украина просит ООН и МККК фиксировать судилище над пленными военными в Мариуполе, если россияне решат совершить очередное военное преступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца во время телемарафона.

"Мы в очередной раз обращаемся для фиксации нарушения Женевской конвенции, очередного военного преступления со стороны Российской Федерации, чтобы фиксация происходила как Организацией Объединенных Наций, так и Международным комитетом Красного Креста", - заявил Лубинец

Омбудсмен также обратился к российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы Россия не допустила очередного преступления россиян, однако ответа так и не получил.

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