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Новости Агрессия России против Украины Война
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Омбудсмен Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту из-за возможного судилища над "азовцами" в Мариуполе

маріуполь,клітка

Украина просит ООН и МККК фиксировать судилище над пленными военными в Мариуполе, если россияне решат совершить очередное военное преступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца во время телемарафона.

"Мы в очередной раз обращаемся для фиксации нарушения Женевской конвенции, очередного военного преступления со стороны Российской Федерации, чтобы фиксация происходила как Организацией Объединенных Наций, так и Международным комитетом Красного Креста", - заявил Лубинец

Омбудсмен также обратился к российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы Россия не допустила очередного преступления россиян, однако ответа так и не получил.

Читайте также: Если в Мариуполе состоится судилище над нашими воинами, то больше никакого разговора с Россией не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Мариуполь (5737) Азов (810) Лубинец Дмитрий (483)


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Топ комментарии
+6
Зелупа ПОВИННА зупинити будь які перемовини з кацапами після Оленівки
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22.08.2022 20:40 Ответить
+2
Слово "омбудсмен" мені завше видавалося чудернацьким гібридом слів "омнібус" та "облрембуд".
)))
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22.08.2022 20:34 Ответить
+2
Омбудсмен також до російської колеги Тетяни Москалькової, аби Росія допустила чергового злочину росіян, проте відповіді так і не отримав. Джерело:

знову тексти не читають...

з судом і так все ясно..наших рятувати треба, а не фіксувати злочин..
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22.08.2022 20:34 Ответить
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Слово "омбудсмен" мені завше видавалося чудернацьким гібридом слів "омнібус" та "облрембуд".
)))
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22.08.2022 20:34 Ответить
абирвалг
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22.08.2022 20:35 Ответить
І ефективність, приблизно так, як від використання омнібусу в 21 столітті...
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22.08.2022 20:36 Ответить
Омбудсмен також до російської колеги Тетяни Москалькової, аби Росія допустила чергового злочину росіян, проте відповіді так і не отримав. Джерело:

знову тексти не читають...

з судом і так все ясно..наших рятувати треба, а не фіксувати злочин..
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22.08.2022 20:34 Ответить
Зелупа ПОВИННА зупинити будь які перемовини з кацапами після Оленівки
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22.08.2022 20:40 Ответить
Шо то лайНОО шо то...
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22.08.2022 20:41 Ответить
Так ті обидві "кантори" "вмили руки", їм головне аби бабло в їхні руки пливло, а все інше їм до ду***
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22.08.2022 20:44 Ответить
Зараз зеля махне по роялі і азовців обміняють на окупантів які проїдають харчі в наших тюрьмам
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22.08.2022 20:48 Ответить
Порошелдон@porosheldon

https://twitter.com/porosheldon/status/1561761398832918528 50 мин

По прес-конференції хлопців з Азовсталі.
На сьогодні жодна міжнародна організація не зв'язалась з ними, щоб взяти свідчення про злочини.
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22.08.2022 20:56 Ответить
тем, кто осознанно сдал азовцев на растерзание, сегодня не до них, как и до этого. зелёный убирает и сейчас всех, кто не сдался сам, не сдал тогда и защищает сегодня города. а за оборону мариуполя, у него с них особый спрос, такого его шобла им не простит ((
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22.08.2022 20:58 Ответить
нагадую - діло на персональному контролі бубенця,
може його запитати шо за зуйня з твоїми бубенцями?
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22.08.2022 21:01 Ответить
Проснувся... а де ти раніше був? Чого тебе не чути як Денисову було?
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22.08.2022 21:04 Ответить
Знайшов до кого звертатися!🤮
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22.08.2022 23:39 Ответить
160 SOAP USAF просите чтобы помогли освободить пленных комботантов АЗОВ а
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23.08.2022 06:56 Ответить
а чаму тільки комбатантів??? наші на життя не заслуговують??
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23.08.2022 10:26 Ответить
 
 