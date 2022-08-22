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Новости Война
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Херсонцев призывают держаться подальше от мостов: Сейчас это фактически военные цели, - облсовет

міст

Херсонцев призывают держаться подальше от мостов, каких бы неудобств это ни создавало.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Друзья, любой мост в Херсонской области сегодня – это фактически объект критической инфраструктуры, который оккупанты используют в военных целях. Такие объекты – законные цели для ВСУ. Без этого область не освободить. Держитесь по возможности от мостов как можно подальше, каких бы неудобств это ни создавало", - написал Соболевский.

Он также отметил, что враг, понимая, что стационарные мосты ВСУ уже не отпустят, продолжает ускоренными темпами строить альтернативные конструкции для переправы личного состава и подвоза боеприпасов.

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Соболевский выразил уверенность, что украинские воины с интересом наблюдают за ходом выполнения работ. "Это как легенда о Сизифе и его работе в современной интерпретации", - прокомментировал первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

Автор: 

мост (1034) Соболевский Юрий (46) Херсонская область (4962)


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Топ комментарии
+4
Нашим к сожалению не доходит. Сегодня без жертв не обошлось по предварительной инфе. Сто раз говорили не приближайтесь к мосту! Но любители покупаться в море с минами и на мост поехать, везде найдутся.
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22.08.2022 20:40 Ответить
+4
А россиян и колаборадских жуков надо всячески убеждать, что гулять по мостам - и гламурно, и престижно, и ваще...
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22.08.2022 20:53 Ответить
+2
та здрасьте... а хто видосик сольет?
(а шо там таки еще есть целые мосты??? не порядок)
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22.08.2022 20:52 Ответить
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Нашим к сожалению не доходит. Сегодня без жертв не обошлось по предварительной инфе. Сто раз говорили не приближайтесь к мосту! Но любители покупаться в море с минами и на мост поехать, везде найдутся.
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22.08.2022 20:40 Ответить
К сожалению нам сообщают, что Антоновский мост не всё. По словам местных жителей, там все еще могут проезжать легковушки.https://t.me/hueviyherson/24468
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22.08.2022 20:45 Ответить
Так и есть.
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22.08.2022 20:59 Ответить
это хорошо. Как-то же надо будет нашим бойцам попадать на левый берег.
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22.08.2022 21:55 Ответить
только у Харона есть бессрочная лицензия от Программера по перевозу орков на другой берег. его кимбий уже ждёт заплыва пассажиров )
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22.08.2022 20:48 Ответить
та здрасьте... а хто видосик сольет?
(а шо там таки еще есть целые мосты??? не порядок)
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22.08.2022 20:52 Ответить
Генерал Марченко оставил крымский и антоновский мосты на закуску...но не Гимарсами... кажуть шо Україна отримала унікальну зброю...
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22.08.2022 20:53 Ответить
А россиян и колаборадских жуков надо всячески убеждать, что гулять по мостам - и гламурно, и престижно, и ваще...
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22.08.2022 20:53 Ответить
Ще й варто триматися подалі від тих, хто медом годує щодо руско-миру.
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22.08.2022 21:04 Ответить
Ну только дол**** может стоять ловить рыбу , возле , и на мосту. Почему его не закуярить за один рас? В данной ,реальной ситуации он не наш , поклевыванье это не то, эти ****** как начнут рвать когти они его сами взорвут . Нужно несколько пролетов вырезать хирургически , уже глаз алмаз.
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22.08.2022 21:36 Ответить
https://twitter.com/i/status/1561725686032769024 https://twitter.com/i/status/1561725686032769024

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22.08.2022 23:36 Ответить
 
 