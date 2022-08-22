Херсонцев призывают держаться подальше от мостов: Сейчас это фактически военные цели, - облсовет

Херсонцев призывают держаться подальше от мостов, каких бы неудобств это ни создавало.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Друзья, любой мост в Херсонской области сегодня – это фактически объект критической инфраструктуры, который оккупанты используют в военных целях. Такие объекты – законные цели для ВСУ. Без этого область не освободить. Держитесь по возможности от мостов как можно подальше, каких бы неудобств это ни создавало", - написал Соболевский.

Он также отметил, что враг, понимая, что стационарные мосты ВСУ уже не отпустят, продолжает ускоренными темпами строить альтернативные конструкции для переправы личного состава и подвоза боеприпасов.

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Соболевский выразил уверенность, что украинские воины с интересом наблюдают за ходом выполнения работ. "Это как легенда о Сизифе и его работе в современной интерпретации", - прокомментировал первый заместитель председателя Херсонского областного совета.