США усилят контроль за соблюдением санкций против РФ, - The Wall Street Journal

США пытаются обеспечить эффективность санкций против России, введенных из-за ее вторжения в Украину, закрывая лазейки и убеждая другие страны поддержать ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как пишет The Wall Street Journal, представители администрации Байдена говорят, что цель этого второго этапа состоит в том, чтобы перекрыть те лазейки, которые позволяют Кремлю получать доход и импортировать товары, необходимые для продолжения войны.

Это означает нацеливание на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые помогают России получать доступ к международным финансам, блокировку банковских счетов и корпоративных активов российских олигархов из черного списка и наказание иностранных компаний, пойманных на экспорте товаров двойного назначения в РФ.

Также США будут пытаться убедить такие страны, как Китай и Индия, которые не присоединились к санкциям, сократить финансовые операции и экспорт товаров в Россию.

В конце февраля США и их союзники начали широкомасштабную кампанию санкций против России. Но Москва продолжает продавать огромные объемы нефти и природного газа, на которые в основном не распространяются санкции. За счет этих денег западных стран, зависимых от экспорта российской энергоресурсов, Кремль фактически финансирует свою военную машину и экономику. Другие данные свидетельствуют о том, что хотя многие страны придерживаются санкций, Россия продолжает торговлю с другими государствами.

Все это позволяет России, несмотря на санкционную кампанию, продолжать войну и поддерживать свою экономику на плаву, говорят аналитики.

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Чтобы убедиться в этом, США раскрывают группы людей и компаний, которые помогают России обойти санкции, заявили чиновники.

В частности, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов и в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли преследует компании, которые продолжают поставлять России финансовые услуги и товары, такие как полупроводники и оружие, запрещенные новым экспортным контролем.

"Те, кто способствует уклонению от санкций США, сами будут подвергнуты санкциям", - заявляло ранее Министерство финансов США.

Несколько крупных стран, таких как Китай, Индия и Иран, которые имеют давние торговые и оборонные связи с Россией, продолжают экспорт товаров, запрещенных санкциями США.

В частности, китайские компании поставляют компьютерные микросхемы и другие электронные компоненты, которые, по словам официальных лиц США, имеют, например, военное применение. А компании из Индии продолжают поставлять россиянам оборудование для нефти и газа, также запрещенное экспортным контролем США.

Согласно данным торговли, в трех странах, которые также имеют прочные дипломатические и торговые связи с Россией — Бразилии, Израиле и Узбекистане — торговля с Россией выросла.

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