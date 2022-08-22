Около 1000 детей убиты или ранены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

Около 1000 детей убиты или ранены во время российской войны в Украине: в среднем это 5 детей в день.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила в понедельник исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, сообщает пресс-служба ООН.

По ее словам, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину официально подтверждено, что убиты или ранены по меньшей мере 972 ребенка. Это в среднем более пяти детей в день, но, по мнению директора ЮНИСЕФ, "реальное количество намного выше".

Рассел отметила, что большинство смертей и ранений вызвано применением взрывного оружия.

В ЮНИСЕФ отмечают, что почти каждый ребенок в Украине испытал влияние войны. Речь идет, в частности, о разводе с семьей, жестоком обращении, сексуальной эксплуатации, торговле людьми.

Кроме того, по словам Рассела, война ударила по системе образования в Украине. По оценкам ЮНИСЕФ, каждая десятая школа повреждена или разрушена.

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"Дети в Украине срочно нуждаются в безопасности, стабильности, доступе к безопасному обучению, услугам по защите и психосоциальной поддержке. Но больше всего детям Украины нужен мир", — заявила директор ЮНИСЕФ.