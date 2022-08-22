Посла России в США Антонова вызвали в Госдепартамент: предостерегли РФ от эскалаций в войне против Украины

Посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдеп, чтобы предостеречь от любой эскалации в войне против Украины.

Спикер Госдепа отметил, что такие предостережения США высказали Антонову еще на прошлой неделе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, они включали призыв к России о прекращении всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращении Украине полного контроля над Запорожской АЭС.

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