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Новости Война
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Посла России в США Антонова вызвали в Госдепартамент: предостерегли РФ от эскалаций в войне против Украины

сша

Посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдеп, чтобы предостеречь от любой эскалации в войне против Украины.

Спикер Госдепа отметил, что такие предостережения США высказали Антонову еще на прошлой неделе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, они включали призыв к России о прекращении всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращении Украине полного контроля над Запорожской АЭС.

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Автор: 

Госдепартамент США (1857) россия (96455) США (27336)


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Топ комментарии
+17
- Ребе, а оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
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22.08.2022 21:48 Ответить
+11
Воювать воюйте, але без ескалації)
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22.08.2022 21:52 Ответить
+8
дивний висновок з новини - по зеленому так.,
дамо по війні концертом 95м, агов!
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22.08.2022 21:58 Ответить
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- Ребе, а оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
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22.08.2022 21:48 Ответить
Воювать воюйте, але без ескалації)
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22.08.2022 21:52 Ответить
дивний висновок з новини - по зеленому так.,
дамо по війні концертом 95м, агов!
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22.08.2022 21:58 Ответить
тебе свербит как Vo-Vo...?
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22.08.2022 21:58 Ответить
лол. это контракт с частной компанией, эксперт в колпаке
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22.08.2022 22:12 Ответить
США цинічні за допомогу Україні?
їбануним нема переводу...
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22.08.2022 22:16 Ответить
ты дерьмо появляешься только в определённых темах - и льёшь мёд вперемешку с дёгтем...
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22.08.2022 22:20 Ответить
тей щур не рішалово, тей щур - кацапський брехлихивий рот.
відмандячити тільки шо...
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22.08.2022 21:53 Ответить
Я фуєю від цієї демократії.
Просто нема слів.
"США не підтримують загальну заборону на візи для рф.
Про це заявив представник Госдепа.
США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів чи інших осіб, уразливих до порушень прав людини
CNN."
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22.08.2022 21:54 Ответить
стули вже пельку, щур тиловий
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22.08.2022 22:13 Ответить
да это скорее свинорус косящий под украинца - все его постики двусмысленны...!
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22.08.2022 22:18 Ответить
on ruzka kurwa
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22.08.2022 22:55 Ответить
Що, кацапа, міжвушний ганглій плавиться? Сарако! У вас на расії таке неможливо від слова взагалі.
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23.08.2022 05:03 Ответить
Этого парашника надо показательно порезать на салями в центре Вашингтона.
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22.08.2022 22:14 Ответить
Британия и США напомнили мавзолейному быдлу...
Любая утечка радиационной обстановки в Европе в связи с ситуацией на ЗАЭС равноценна нападению на блок НАТО статья намбэ Файв...
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22.08.2022 22:16 Ответить
так
це 5а стаття статуту НАТО
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22.08.2022 22:42 Ответить
***** насмішили. мабуть лишилось іще або підірвать нашу ЗАЕС, або Сарматом по нам їбануть
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22.08.2022 22:20 Ответить
застереження до ескалації в війні.......
дурнішого висловлення я ще не чув.
це як зрозуміти?
ви сильніше не бомбіть?
більше чим вбиваєте не вбивайте?
вивозьте зерно, метал та їнше тільки з тих територій де вже є окупаційна влада?
яка ще більша ескалація може бути?
ядерна, хімічна, бактеріологічна?
ви про що, панове?
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22.08.2022 22:40 Ответить
Они про ядерную эскалацию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ. Или про массированный удар С-300/С-400 по городам Украины 23-24 числа. Вдоль всей границы + в белоруссии кацапы их дохера напривозили за последние 2 недели.
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23.08.2022 00:32 Ответить
треба відновлювати ядерний статус раз гарантії нашої безпеки виявились фількиной грамотой. і вони мають всіляко допомагати нам в цьому.
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23.08.2022 02:03 Ответить
Ніхто в такому не помагатиме, на жаль. Навпаки.
А самим таємно робити теж не вдасться бо то так не приховаєш, а санкцій накидають більше ніж на парашу.
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23.08.2022 06:05 Ответить
 
 