Посла России в США Антонова вызвали в Госдепартамент: предостерегли РФ от эскалаций в войне против Украины
Посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдеп, чтобы предостеречь от любой эскалации в войне против Украины.
Спикер Госдепа отметил, что такие предостережения США высказали Антонову еще на прошлой неделе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, они включали призыв к России о прекращении всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращении Украине полного контроля над Запорожской АЭС.
Топ комментарии
+17 Алекс Скела
показать весь комментарий22.08.2022 21:48 Ответить Ссылка
+11 Максим Бондаренко #394766
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+8 три - пятнадцать
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дамо по війні концертом 95м, агов!
какVo-Vo...?
їбануним нема переводу...
відмандячити тільки шо...
Просто нема слів.
"США не підтримують загальну заборону на візи для рф.
Про це заявив представник Госдепа.
США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів чи інших осіб, уразливих до порушень прав людини
CNN."
Любая утечка радиационной обстановки в Европе в связи с ситуацией на ЗАЭС равноценна нападению на блок НАТО статья намбэ Файв...
це 5а стаття статуту НАТО
дурнішого висловлення я ще не чув.
це як зрозуміти?
ви сильніше не бомбіть?
більше чим вбиваєте не вбивайте?
вивозьте зерно, метал та їнше тільки з тих територій де вже є окупаційна влада?
яка ще більша ескалація може бути?
ядерна, хімічна, бактеріологічна?
ви про що, панове?
А самим таємно робити теж не вдасться бо то так не приховаєш, а санкцій накидають більше ніж на парашу.