Кулеба о гарантиях безопасности для Украины: Сейчас идет тихая работа с партнерами по их наработке
Украина сейчас проводит тихую академическую работу по выработке гарантий безопасности от стран-союзников.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, первый этап "дипломатической борьбы" за гарантии безопасности уже был завершен. Он состоял в том, чтобы убедить страны Запада в том, что Украина не может существовать в "вакууме безопасности" до того, как ее примут в НАТО. Поэтому необходимо решение, которое обеспечит нашей стране защиту от внешних угроз. Союзники Украины приняли такую логику.
Кулеба отметил, что сейчас идет вторая фаза, в ходе которой украинские дипломаты нарабатывают детали гарантий безопасности.
"Сейчас идет тихая академическая работа по наработке этих гарантий. И уверяю вас, что она происходит со всеми ключевыми странами, от которых мы хотели бы такие гарантии получить. Но в новости она не попадает, потому что это реально экспертная работа сейчас", - рассказал Кулеба.
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Чи як зеленський в перші дні війни з абрамовичем?
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ваші зелені намекі на наступ, переговори вже всіх ******.
і дайте вжe нарешті результат, кловани зелені.
только Господь Бог может спасти Украину, если она склонится перед Ним на колени
остальное от лукавого