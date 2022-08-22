Кулеба о гарантиях безопасности для Украины: Сейчас идет тихая работа с партнерами по их наработке

Украина сейчас проводит тихую академическую работу по выработке гарантий безопасности от стран-союзников.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, первый этап "дипломатической борьбы" за гарантии безопасности уже был завершен. Он состоял в том, чтобы убедить страны Запада в том, что Украина не может существовать в "вакууме безопасности" до того, как ее примут в НАТО. Поэтому необходимо решение, которое обеспечит нашей стране защиту от внешних угроз. Союзники Украины приняли такую логику.

Кулеба отметил, что сейчас идет вторая фаза, в ходе которой украинские дипломаты нарабатывают детали гарантий безопасности.

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"Сейчас идет тихая академическая работа по наработке этих гарантий. И уверяю вас, что она происходит со всеми ключевыми странами, от которых мы хотели бы такие гарантии получить. Но в новости она не попадает, потому что это реально экспертная работа сейчас", - рассказал Кулеба.