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Новости Война
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Кулеба о гарантиях безопасности для Украины: Сейчас идет тихая работа с партнерами по их наработке

кулеба

Украина сейчас проводит тихую академическую работу по выработке гарантий безопасности от стран-союзников.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, первый этап "дипломатической борьбы" за гарантии безопасности уже был завершен. Он состоял в том, чтобы убедить страны Запада в том, что Украина не может существовать в "вакууме безопасности" до того, как ее примут в НАТО. Поэтому необходимо решение, которое обеспечит нашей стране защиту от внешних угроз. Союзники Украины приняли такую логику.

Кулеба отметил, что сейчас идет вторая фаза, в ходе которой украинские дипломаты нарабатывают детали гарантий безопасности.

Смотрите также: Международная рабочая группа рассмотрела проект рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, - ОП. ФОТО

"Сейчас идет тихая академическая работа по наработке этих гарантий. И уверяю вас, что она происходит со всеми ключевыми странами, от которых мы хотели бы такие гарантии получить. Но в новости она не попадает, потому что это реально экспертная работа сейчас", - рассказал Кулеба.

Автор: 

безопасность (1121) переговоры (5090) гарантия (154) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+25
Гарантія безпеки - це тільки вступ України в НАТО, все інше - фількіна грамота...
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22.08.2022 21:54 Ответить
+13
У зебиляр все тихо,как заход кацапов в Гостомель и Бучу по зелёному коридору.
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22.08.2022 21:55 Ответить
+13
Тихо - це як арахамія в Турції, договорняки з ворогом?
Чи як зеленський в перші дні війни з абрамовичем?
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22.08.2022 22:03 Ответить
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Гарантія безпеки - це тільки вступ України в НАТО, все інше - фількіна грамота...
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22.08.2022 21:54 Ответить
ні, це все не підходить. тільки НАТО, тільки ядерна парасолька.
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22.08.2022 21:55 Ответить
От би ще провести таку ж тиху роботу по вдавленню пітуна!
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22.08.2022 21:55 Ответить
У зебиляр все тихо,как заход кацапов в Гостомель и Бучу по зелёному коридору.
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22.08.2022 21:55 Ответить
ага. і як "вихід" азовців з азовсталі.
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22.08.2022 21:58 Ответить
Будапешдстский мимарандум уже напрацювалы. Кулеба, ты же знаешь - что это *****.
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22.08.2022 21:55 Ответить
йому *****.він спокійно зізнався у Державній зраді,і йому за це ***** не стало,як і боневтіку і решті *********
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22.08.2022 22:24 Ответить
как бы за такой "дипломатичной" формулировкой не скрывали, "гарантии безпеки", которые будут обещаны парашей и её африканскими союзниками после тихого подписания "декрета о мире"с пунктом о демилитаризации Украины и не вступлении в нато.
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22.08.2022 21:59 Ответить
Зе-мразі не полишають сподівань згодувати українцям "Будапештський Меморандум 2.0"
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22.08.2022 22:00 Ответить
Тихо - це як арахамія в Турції, договорняки з ворогом?
Чи як зеленський в перші дні війни з абрамовичем?
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22.08.2022 22:03 Ответить
Цей клоун геть загубився: це для бабла потрібна тиша… Ви тихо здали Південь, Чорнобиль, Енергодар… Може вже розмовляйте хоч вголос із собою: ніхто всерівно не здивується нічому після заяви Люсі про президенство… І ще одне застереження : ніяких внесків через укаїнські банки - тільки польські або прибалтійські !
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22.08.2022 22:05 Ответить
От мені цікаво: які "гарантії безпеки" можуть бути для людини на яку напали і вбивають? Чи я дурний, чи чогось не розумію?
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22.08.2022 22:05 Ответить
Выражение "гарантии безопасности для Украины" вызывает рвотный рефлекс. Интересно, есть еще кто-то в Украине кто не сыт по горло всякими гарантиями? Это же надо было быть такими уродами , чтобы обменять второй в Европе оборонный потенциал на никчемную бумажку? Это же надо быть такими дегенератами, чтобы продавать боевые корабли на мишени и резать на металл исправные боевые самолеты
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22.08.2022 22:07 Ответить
Зелені прокацапські гниди
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22.08.2022 22:07 Ответить
Дурных нема.
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22.08.2022 22:10 Ответить
Лучшие гарантии безопасности для Украины- полное уничтожение Параши вместе с поголовным уничтожением её быдло-населения.
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22.08.2022 22:12 Ответить
а ще **** тачку тобі за щоку,з якого переляку хтось повинен годувати чужу армію,якщо її не хоче годувати власна країна,вони краще підсилять СВОЇ армії.а ти і далі живі в світі рожевих поні...
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22.08.2022 22:26 Ответить
Тоді тільки НАТО. Я і намагаюся сказати, що крім НАТО не може бути ніяких гарантій
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22.08.2022 22:27 Ответить
По тихому євреї українцям знову щось "впарити" хочуть)) кулеба - а може це Ви з командою Зе не вмієте свою роботу робити?
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22.08.2022 22:24 Ответить
На встрече Порошенко и Эрдогана в ноябре 2018 года была договоренность о поставках Байрактаров в Украину...также договорились совместно разработать новый боевой дрон Акинчи с уникальными возможностями...
Завод в Запорожье по производству двигателей для этой серии Дронов уже включён в работу...
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22.08.2022 22:31 Ответить
Тиха як і здача азовців в смертельний полон?
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22.08.2022 22:31 Ответить
Вы заслужили 73%. ...баранов...чего скиглите...ЗеКодломоцские? Все буде Оман и шашлыки на 9 мая...
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22.08.2022 22:35 Ответить
SENATOR Ты из Житомира или из Одессы
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22.08.2022 22:55 Ответить
а ти з пскова чи хрустального-************?
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22.08.2022 23:01 Ответить
я як тиха робота, то закрий рота...
ваші зелені намекі на наступ, переговори вже всіх ******.
і дайте вжe нарешті результат, кловани зелені.
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22.08.2022 22:59 Ответить
То, что зеленые втихаря что-то нарабатывают и так понятно. В Омане с Патрушевым, с Шойгой в стамбульском сортире. Вопрос только, что мы потеряем в итоге.
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22.08.2022 23:41 Ответить
те же грабли, но в профиль....
только Господь Бог может спасти Украину, если она склонится перед Ним на колени
остальное от лукавого
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22.08.2022 23:48 Ответить
. Але в новини вона не потрапляє, тому що це реально експертна робота зрадників з ОП під керівництвом єрмака ", - розповів Кулеба.
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23.08.2022 00:26 Ответить
 
 