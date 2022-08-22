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Новости Война
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От пяти до десяти следующих зим будут трудными, - премьер Бельгии де Кроо

енергетика

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что энергетический кризис в Европе затянется на многие годы, а не на одну-две зимы, как многие надеются.

Во время визита в Зебрюгге в понедельник де Кроо предупредил, что Бельгию ждут долгосрочные экономические проблемы из-за резкого роста цен на энергоносители, пишет The Brussels Time, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Следующие пять-десять зим будут тяжелыми. Очень сложная ситуация складывается во всей Европе. Некоторые секторы встают перед серьезными трудностями из-за этих высоких цен на энергоносители", – сказал он на брифинге.

Де Кроо сказал, что правительство Бельгии приближается к зиме в надежде на лучшее, но готовится к худшему.

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Цены на электроэнергию в Бельгии сейчас находятся на исторических максимумах, впервые превысив 600 евро за МВт-час (в Украине для сравнения – 74 евро). Среди причин – рекордные цены на природный газ, а также отключение от сети нескольких французских атомных станций и низкий уровень воды из-за засухи.

Воздействие высоких цен на энергоносители уже ощущают основные секторы бельгийской экономики. Бельгийские компании, особенно в энергоемких отраслях, готовятся к самому плохому сценарию и предупреждают об "экономической бомбе замедленного действия", если Россия перекроет поставки газа.

На бельгийскую промышленность приходится около четверти всего потребления природного газа в стране. Отдельные секторы экономики уже сократили свою мощность из-за высоких цен на энергоносители, некоторые предприятия – на половину.

Автор: 

Бельгия (411) энергетика (2581)


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Топ комментарии
+17
А реально не более двух. Наверно проруснявый дегенерат, который запускает нужные кацапам тезисы и запугивать европейцев
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22.08.2022 22:40 Ответить
+17
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22.08.2022 22:47 Ответить
+15
Длительность "вашей кризи" = длительность жизни путина. Если грохнуть его сейчас, то "криза" моментально закончится. Фирштейн, де Кроо?
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22.08.2022 22:41 Ответить
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А реально не более двух. Наверно проруснявый дегенерат, который запускает нужные кацапам тезисы и запугивать европейцев
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22.08.2022 22:40 Ответить
Для вялых, утративших волю западноевропейских политиков - "тяжелая зима" - это когда за январь месяц средней семье в Бельгии надо будет заплатить за отопление квартиры на 80-90 евро больше обычной старой цены.

При среднем доходе семьи 4 тысячи евро в месяц заплатить на 80 евро больше - это поистине ужасная Трудность, прямо ложись и помирай...

Дегенерат, а не глава правительства.
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23.08.2022 06:11 Ответить
Длительность "вашей кризи" = длительность жизни путина. Если грохнуть его сейчас, то "криза" моментально закончится. Фирштейн, де Кроо?
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22.08.2022 22:41 Ответить
Струм вдесятеро дорожче. Але зп і пенсії більші удвадцятеро...
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22.08.2022 22:41 Ответить
Чувак, а ты в Мариуполь съезди и скажи, где зима будет хуже...
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22.08.2022 22:45 Ответить
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22.08.2022 22:47 Ответить
Леваки пугают. Последнюю консерву открыл вовопутен?
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22.08.2022 22:53 Ответить
Типичный левак-капитулянт. Слякоть и мокрая курица.
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23.08.2022 06:18 Ответить
Можно подумать что во всех странах ЕС трещат сибирские сраные морозы из Якутии...и жЫсть в Берлоге с ведмедем под жопой спасет от холодов...
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22.08.2022 23:04 Ответить
Какие на хрен 10 трудных зим ? Половина из 500 миллионного населения стран Евросоюза вообще никогда не включает зимой отопление, ибо зимой у них температура воздуха от + 14 С до + 23 С.

Четыре года назад в Ницце я сильно обгорел на солнце во время долгого присутствия на праздника Лимона 19 февраля:

в тени было + 23 С, а на солнце все + 28 С.
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23.08.2022 06:17 Ответить
Все же понимают какая крыса во всем этом виновата. В мире полно дешового газа и нефти. Но все как мазохисты молча наблюдают как кремлевское ***** по всему миру колотит войны и теракты стравливая страны между собой, чтобы быть монополистом на рынке нефти и газа и диктовать свои цены и условия.
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22.08.2022 23:05 Ответить
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22.08.2022 23:06 Ответить
Ковид спасет от всех болячек и Китай краснопузый и рабZeю красножопую...
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22.08.2022 23:06 Ответить
А чого європейці мовчать (чи замовчують ) цікаву новину. Сьгодні на грецьких каналах трубили фанфари. що на Кіпрі знайшли . пробурили . підтвердили ВЕЛИЧЕЗНИЩЮ залеж газу. Такої кількості не має ніде в світі. Казали. що все-провсе за рік-півтора почнеться видобування. Чи там вже наклали *руку* також русня . бо їх же на Кіпрі як блох у собаки. То які 5-10 років??
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22.08.2022 23:32 Ответить
...а между строк так и читается -"Да давайте уже останавливать эту войну...Путина тормознуть не сможем,так давайте давить на Украину по уступкам?!"...Если рассматривать вопрос серьёзно,то дазже после Второй мировой Европа быстрее восстанеовилась,чем звездит этот бельгийский чиновник о перспективах "невоевавшей Европы"...просто нагнетание страха и недовольства в Европе с целью надавить на Украину
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22.08.2022 23:32 Ответить
Суровые годы уходят
Борьбы за сниженье цены,
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны.
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22.08.2022 23:54 Ответить
Сильно вы там зажрались, не знаете настоящих проблем.
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22.08.2022 23:58 Ответить
Захід реально слабкий і фактично втратив свій суверенітет в обмін на нафту і газ. Ніякого прогресу за 60 років в термоядерній енергетиці, дискредитовано ядерну енергетику - похоже повелителі нафти і газу крутять світом на свому болті як хочуть
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23.08.2022 00:10 Ответить
Ох і ****** люмінєвий))). Через рік ций газ у підорашкі безкоштовно отримаєм і так на років десять.
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23.08.2022 02:32 Ответить
Что бы они сказали, если бы как у украинских пенсионеров, из пенсии в 2000 гривен, всю нужно отдать за коммуналку. Погибли бы в первый месяц. Вот что на самом деле трудная зима.
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23.08.2022 03:06 Ответить
А як ви хотіли? Це як хвойді вийти з-під контролю сутенера! А ви й не помітили, як стали хвойдами?..
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23.08.2022 09:34 Ответить
 
 