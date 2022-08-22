От пяти до десяти следующих зим будут трудными, - премьер Бельгии де Кроо

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что энергетический кризис в Европе затянется на многие годы, а не на одну-две зимы, как многие надеются.

Во время визита в Зебрюгге в понедельник де Кроо предупредил, что Бельгию ждут долгосрочные экономические проблемы из-за резкого роста цен на энергоносители, пишет The Brussels Time, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Следующие пять-десять зим будут тяжелыми. Очень сложная ситуация складывается во всей Европе. Некоторые секторы встают перед серьезными трудностями из-за этих высоких цен на энергоносители", – сказал он на брифинге.

Де Кроо сказал, что правительство Бельгии приближается к зиме в надежде на лучшее, но готовится к худшему.

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Цены на электроэнергию в Бельгии сейчас находятся на исторических максимумах, впервые превысив 600 евро за МВт-час (в Украине для сравнения – 74 евро). Среди причин – рекордные цены на природный газ, а также отключение от сети нескольких французских атомных станций и низкий уровень воды из-за засухи.

Воздействие высоких цен на энергоносители уже ощущают основные секторы бельгийской экономики. Бельгийские компании, особенно в энергоемких отраслях, готовятся к самому плохому сценарию и предупреждают об "экономической бомбе замедленного действия", если Россия перекроет поставки газа.

На бельгийскую промышленность приходится около четверти всего потребления природного газа в стране. Отдельные секторы экономики уже сократили свою мощность из-за высоких цен на энергоносители, некоторые предприятия – на половину.