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Новый формат "Киевская инициатива" - перспективная линия работы на евроатлантическом направлении, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новый переговорный формат стран Центральной и Восточной Европы "Киевская инициатива" перспективной линией работы по евроатлантическому направлению.

"Сегодня был начат новый дипломатический формат в сфере безопасности "Киевская инициатива". В его работе уже принимают участие европейские соседи Украины. Это Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, государства Балтии", - сказал президент в традиционном видеообращении в понедельник, передает Цензор. НЕТ.

По словам Зеленского, "постепенно привлечем и другие страны. В формате "Киевской инициативы" работа проходит на уровне внешнеполитических советников глав стран. Со стороны Украины – это Андрей Сибига, Андрей Ермак".

"И этот формат даст нам возможность усилить взаимодействие в регионе, совместную защиту наших интересов, в первую очередь безопасность. Это очень перспективная линия нашей работы на евроатлантическом направлении", - сказал президент.

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дипломатия (1467) Зеленский Владимир (21090) НАТО (10179)


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Топ комментарии
+13
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22.08.2022 22:48 Ответить
+2
З боку України - це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак" - цитата
...
з якого боку??? з боку припёку???
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22.08.2022 22:52 Ответить
+2
Так. Необхідно зібрати усіх дипломатів у форматі "Київська ініціатива" та показати їм "тризубнезалежності".

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22.08.2022 22:58 Ответить
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🤮 знову «генеральний»секретар, куди ж без нього. Це реально вже виглядає як добровільна? передача влади…
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22.08.2022 22:42 Ответить
Вау! З угорщиною та дєрьмаком! Та ще лінія якась, це він часом не про ту, яку він перед тим як сказати це занюхав?
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22.08.2022 22:45 Ответить
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22.08.2022 22:48 Ответить
З боку України - це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак" - цитата
...
з якого боку??? з боку припёку???
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22.08.2022 22:52 Ответить
Так. Необхідно зібрати усіх дипломатів у форматі "Київська ініціатива" та показати їм "тризубнезалежності".

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22.08.2022 22:58 Ответить
Вечірнє тріпло.
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22.08.2022 23:09 Ответить
Слова "инициатива Зеленского" всегда пугает. Особенно с Ермаком.
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22.08.2022 23:44 Ответить
найперспективніша лінія - це дєрьмак, який обісцяний хитається на гилляці... решта ліній - криві...
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23.08.2022 00:17 Ответить
з єрмаком ,дуже перспективна лінія здачі України.
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23.08.2022 00:24 Ответить
Вы мудаки уже проявили инициативу по сдаче Украины!
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23.08.2022 01:09 Ответить
вова, какие ежедневные новые форматы... выполните первый и потом переходите ко второму... это же какое-то соцсоревнование - кто кому больше в уши херни надудит... и вообще, не надо инициатив, готовься ответить на вопрос по поводу Херсона и Николаева, Мариуполя и Мелитополя, и т.п... инициативы он выдвигает никому не нужные...
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23.08.2022 05:59 Ответить
Мільярд дерев вже посадив?
Людина, яка провалила оборону держави намагається вставити свою палицю в колективу безпеку заходу
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23.08.2022 07:57 Ответить
 
 