Новый формат "Киевская инициатива" - перспективная линия работы на евроатлантическом направлении, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новый переговорный формат стран Центральной и Восточной Европы "Киевская инициатива" перспективной линией работы по евроатлантическому направлению.

"Сегодня был начат новый дипломатический формат в сфере безопасности "Киевская инициатива". В его работе уже принимают участие европейские соседи Украины. Это Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, государства Балтии", - сказал президент в традиционном видеообращении в понедельник, передает Цензор. НЕТ.

По словам Зеленского, "постепенно привлечем и другие страны. В формате "Киевской инициативы" работа проходит на уровне внешнеполитических советников глав стран. Со стороны Украины – это Андрей Сибига, Андрей Ермак".

"И этот формат даст нам возможность усилить взаимодействие в регионе, совместную защиту наших интересов, в первую очередь безопасность. Это очень перспективная линия нашей работы на евроатлантическом направлении", - сказал президент.

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