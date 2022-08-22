Сегодня из неподконтрольной части Харьковщины эвакуированы 825 человек, 238 из них – дети, - Верещук
22 августа из временно оккупированной части Харьковской области были эвакуированы 825 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Удачная гуманитарная операция: сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них - дети", - написала Верещук.
Министерство поблагодарило руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова за организацию процесса, а также волонтерские организации за их самоотверженность и помощь.
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