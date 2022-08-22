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Сегодня из неподконтрольной части Харьковщины эвакуированы 825 человек, 238 из них – дети, - Верещук

евакуація

22 августа из временно оккупированной части Харьковской области были эвакуированы 825 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Удачная гуманитарная операция: сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них - дети", - написала Верещук.

Министерство поблагодарило руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова за организацию процесса, а также волонтерские организации за их самоотверженность и помощь.

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Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2120) Верещук Ирина (506)


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А що до евакуації має верещучка, якщо до цього цим займався абрамович.
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22.08.2022 23:00 Ответить
нагороджувати потрібно водіїв цих колон... їх і в полон беруть... і обстрілюють... і замінованими козиними стежками потрібно їхати, часто-густо навмання... і ризикувати здоров"ям і життям кожний рейс... кожний!!! навряд їх мотивація гроші!!! це сміливі і мужні патріоти... шана їм велика..
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22.08.2022 23:03 Ответить
Ці водії як і ЗСУ - безіменні герої, а "справжніх", але зелених відтінків по бенямарафону показують.
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22.08.2022 23:11 Ответить
Верещучке надо в помощь дать Марьяну Безмозглую..два сапога..єто целая пара кроссовок для чуваков из академії в Трускавці.. кажний дєбіл це крута партія на фортепіано...
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22.08.2022 23:41 Ответить
Потвора
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23.08.2022 04:59 Ответить
 
 