Говорили о конкретных мероприятиях на праздничные дни, - Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении.
"Были Залужный, Монастырский, Данилов, Буданов и другие. Ключевые вопросы - это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в больших городах, а также конкретные меры безопасности, учитывая праздничные дни и важные политические события этой недели - встречи, переговоры", – сказал он.
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В програмі єдиного марафону на свята концерт 95-го кварталу. Все іде за планом..
Про це повідомляє із посиланням наhttps://1plus1.ua/vechirniy-kvartal/novyny/u-marafoni-edinih-novin-pokazut-blagodijnij-koncert-vecirnogo-kvartalu-prisvacenij-dnu-nezaleznosti-ukraini "1+1".
біс з САМИМ поганіней по рояле буде?
((( як можна бути такими тупими як?.... скільки люду поляже.... збирайте на байрактари шоу продовжується...
кацапи і підбульбашнені кацапи ніколи не побачать Україну на колінах - це в крові.
а баба Надя зробила зрази - такі вкусні.. - дід приїжай.
сльози....
А де єрмак? Чи він є "іншим"?