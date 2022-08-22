Говорили о конкретных мероприятиях на праздничные дни, - Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении.

"Были Залужный, Монастырский, Данилов, Буданов и другие. Ключевые вопросы - это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в больших городах, а также конкретные меры безопасности, учитывая праздничные дни и важные политические события этой недели - встречи, переговоры", – сказал он.

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