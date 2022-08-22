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Новости Агрессия России против Украины Война
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Говорили о конкретных мероприятиях на праздничные дни, - Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении.

"Были Залужный, Монастырский, Данилов, Буданов и другие. Ключевые вопросы - это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в больших городах, а также конкретные меры безопасности, учитывая праздничные дни и важные политические события этой недели - встречи, переговоры", – сказал он.

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Автор: 

безопасность (1121) Зеленский Владимир (21090)


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Топ комментарии
+7
Шоу з ************** не буде?
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22.08.2022 23:15 Ответить
+4
верка сирдучка з мамою від 73% процента і 4 товстих підара від 95х опи як вішенка на торті - бачили, знаємо..
біс з САМИМ поганіней по рояле буде?
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22.08.2022 23:19 Ответить
+4
як там велике будівництво подобається? що мудрий нарід ти цього хотів? шоу? дітей шкода ...
((( як можна бути такими тупими як?.... скільки люду поляже.... збирайте на байрактари шоу продовжується...
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22.08.2022 23:21 Ответить
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дааааа... не повезло в этом году с шоу... правда?
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22.08.2022 23:06 Ответить
Чого не повезло?
В програмі єдиного марафону на свята концерт 95-го кварталу. Все іде за планом..
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22.08.2022 23:27 Ответить
У марафоні "Єдиних новин" покажуть благодійний концерт "Вечірнього Кварталу", присвячений Дню Незалежності України.

Про це повідомляє із посиланням наhttps://1plus1.ua/vechirniy-kvartal/novyny/u-marafoni-edinih-novin-pokazut-blagodijnij-koncert-vecirnogo-kvartalu-prisvacenij-dnu-nezaleznosti-ukraini "1+1".
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22.08.2022 23:31 Ответить
Найкращі "заходи" до Дня Незалежності - це масові "фейєрверки" на кацапських складах *********** та пального! От на це й треба витрачать ресурси! Щоб кацапам не було часу думать про атаки на українців у ці дні - лише ліквідацією наслідків пожеж та вибухів займаться!
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23.08.2022 10:23 Ответить
Шоу з ************** не буде?
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22.08.2022 23:15 Ответить
"...на святкові дні...",-?
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22.08.2022 23:18 Ответить
вся Україна під кацапськими ракетами - в зелених свято!
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22.08.2022 23:21 Ответить
верка сирдучка з мамою від 73% процента і 4 товстих підара від 95х опи як вішенка на торті - бачили, знаємо..
біс з САМИМ поганіней по рояле буде?
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22.08.2022 23:19 Ответить
як там велике будівництво подобається? що мудрий нарід ти цього хотів? шоу? дітей шкода ...
((( як можна бути такими тупими як?.... скільки люду поляже.... збирайте на байрактари шоу продовжується...
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22.08.2022 23:21 Ответить
" монастирський, данілов, буданов та інші" - намагались змусити Залужного "просто прєкратіть стрелять" в рамках реалізації задуманого оп-ой "святкового перемир'я"
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22.08.2022 23:23 Ответить
Мабуть натякнув, що треба перестать стрілять.
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22.08.2022 23:25 Ответить
допомога Україні тільки збільшуеться і це повинно бути так.
кацапи і підбульбашнені кацапи ніколи не побачать Україну на колінах - це в крові.
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22.08.2022 23:27 Ответить
Другий після Черчілля не зможе похизуватись який він маладєтс.. Ехх.
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22.08.2022 23:36 Ответить
дід .... - я назбирала стока картоплі велика велика...
а баба Надя зробила зрази - такі вкусні.. - дід приїжай.
сльози....
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22.08.2022 23:36 Ответить
Були Залужний, Монастирський, Данілов, Буданов та інші. Джерело:

А де єрмак? Чи він є "іншим"?
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22.08.2022 23:39 Ответить
Шо, когда ждать веселого ******* про "готовьтесь к шашлыкам"? МирДверьМяч. Хоча вроде не на часи, ага? Впрочем, все нападки на Пороха пока отложились. За Марченко, видать получили по ушам, тоже заткнулись. Ну будем посмотреть, ага.
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22.08.2022 23:49 Ответить
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
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23.08.2022 06:32 Ответить
 
 