Предложил выставить в Гааге трофейный БУК, - Резников провел в Киеве встречу с нидерландской коллегой Оллонгрен
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в столицу министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Рад приветствовать делегацию Кайсы Оллонгрен и Нидерландов в Киеве. Наши друзья своими глазами видели российский металлолом на Крещатике. Я предложил гостям выставить трофейный ЗРК "Бук" России в Гааге. Все должны помнить виновных в MH17!" - отметил Резников.
Топ комментарии
+11 Владислав Васильченко
показать весь комментарий23.08.2022 00:07 Ответить Ссылка
+7 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий22.08.2022 23:44 Ответить Ссылка
+7 три - пятнадцать
показать весь комментарий22.08.2022 23:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Певно, усі в Гаазі і уся Гаазя мають розчулитися.
Номера потрібно перевірити.
все тіж зелені словесні оповські понти для охлоса...
може розові окуляри знімуть
- Так!
- Ну тоді скажіть - чи не буде плагіатом створення скульптурної композиції «Блазень, що грає членом на піаніно» плагіатом брюссельського «Пісяючого хлопчика»?
- Ні! Це буде чисто оригінальний скульптурний витвір мистецтва, який відображає зовсім іншу ідею!