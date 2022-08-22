Предложил выставить в Гааге трофейный БУК, - Резников провел в Киеве встречу с нидерландской коллегой Оллонгрен

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в столицу министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Рад приветствовать делегацию Кайсы Оллонгрен и Нидерландов в Киеве. Наши друзья своими глазами видели российский металлолом на Крещатике. Я предложил гостям выставить трофейный ЗРК "Бук" России в Гааге. Все должны помнить виновных в MH17!" - отметил Резников.

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