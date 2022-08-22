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Предложил выставить в Гааге трофейный БУК, - Резников провел в Киеве встречу с нидерландской коллегой Оллонгрен

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в столицу министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Рад приветствовать делегацию Кайсы Оллонгрен и Нидерландов в Киеве. Наши друзья своими глазами видели российский металлолом на Крещатике. Я предложил гостям выставить трофейный ЗРК "Бук" России в Гааге. Все должны помнить виновных в MH17!" - отметил Резников.

Читайте также: Резников о "народном спутнике" для ВСУ: Армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. Вместе с высокоточным оружием это создает новые возможности

Автор: 

Нидерланды (1615) Бук (659) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+11
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23.08.2022 00:07 Ответить
+7
краще опудало стрелкова-гіркіна для початку... а тоді вже брехунів шойгу-лаврова-захерої і як бонус мумію *****... ото б була цікава трохи смердюча нагадувалка про збитий Буком літак і невідворотністі покарання...
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22.08.2022 23:44 Ответить
+7
а хочь всю кацапню до Нідерландів перевезіть - відбиватися Україні, а не Нідерландам.
все тіж зелені словесні оповські понти для охлоса...
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22.08.2022 23:46 Ответить
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Е-е-е-е...
Певно, усі в Гаазі і уся Гаазя мають розчулитися.
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22.08.2022 23:43 Ответить
краще опудало стрелкова-гіркіна для початку... а тоді вже брехунів шойгу-лаврова-захерої і як бонус мумію *****... ото б була цікава трохи смердюча нагадувалка про збитий Буком літак і невідворотністі покарання...
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22.08.2022 23:44 Ответить
Якщо і ставить - то тільки розбитий! У нас на Поліссі такі були - "Байрактаром" розбиті Бо трофейні й цілі - нам на фронті ************ Наші "Кулібіни" їх модернізують і будуть вони кацапню лупить!
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23.08.2022 09:46 Ответить
А може і ТОЙ САМИЙ Бук вже десь підбитий іржавіє?
Номера потрібно перевірити.
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22.08.2022 23:44 Ответить
Тот самый бук был разобран на запчасти через неделю после терракта MH-17
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23.08.2022 02:00 Ответить
А який сенс? Адже змінить нумерацію бойової одиниці вони не зможуть! Це ж не "серійний заводський номер", вибитий в металі навічно! Це "умовна" нумерація Якщо саме той "Бук" передадуть до іншого підрозділу тієї ж в/ч, то цій бойовій одиниці просто змінять номер Він же просто повідомляє, в якому саме підрозділі перебуває техніка - дивізіон, батарея і місце в батареї Тобто це просто "порядковий номер бойової одиниці у списках в/ч"
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23.08.2022 10:07 Ответить
а хочь всю кацапню до Нідерландів перевезіть - відбиватися Україні, а не Нідерландам.
все тіж зелені словесні оповські понти для охлоса...
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22.08.2022 23:46 Ответить
Цемаха було б достатньо! А цирк і клоун-то внутрішнє споживання!
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22.08.2022 23:46 Ответить
Может ее просто трахнуть под борщ с горилкой?
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22.08.2022 23:50 Ответить
лошара, предложим трезуб в "птсту в попу" от brave бабло...
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22.08.2022 23:51 Ответить
Вот у нас министр обороны. Членограй 2.
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23.08.2022 00:02 Ответить
Волонтери постійно зшибають гроші на потреби ЗСУ. І ми їм віримо, що ті потреби таки існують. Займись справами, міністр, шоу ми самі здатні забезпечити. Служи народу, член команди!
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23.08.2022 00:05 Ответить
Треба наблизити западну Европу до війни в Україні - хай дивятся на розтрощену технику орків і фото зґвалтованих ОРКАМИ дівчат у Бучі
може розові окуляри знімуть
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23.08.2022 09:56 Ответить
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23.08.2022 00:07 Ответить
а тобі, козлобородий, цемаха не пропонували із собою привезти? козлобородий, лише правду кажи - голандці точно про цемаха не згадували?
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23.08.2022 00:19 Ответить
В країні війна , а у нього шоу в голові.
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23.08.2022 00:20 Ответить
Какое шоу? Это напоминание голландцам о том, что Украина наказывает террористов и ей нужно помогать.
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23.08.2022 02:02 Ответить
А "шоу" з цемахом у Нідерландах смарагдовим виродкам пуйло не дозволив. Натомість десь у підмосков'і його глибоченько прикопали...
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23.08.2022 09:04 Ответить
а рояль в музей не пропонували ? Там вже є пісяючий хлопчик.....
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23.08.2022 05:46 Ответить
- Куме! От Ви - юрист! Кажуть - займаєтеся й питаннями захисту інтелектуальної та культурної власності...

- Так!

- Ну тоді скажіть - чи не буде плагіатом створення скульптурної композиції «Блазень, що грає членом на піаніно» плагіатом брюссельського «Пісяючого хлопчика»?

- Ні! Це буде чисто оригінальний скульптурний витвір мистецтва, який відображає зовсім іншу ідею!
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23.08.2022 09:58 Ответить
Малазийский Боинг сбил Дыркин-Стрелков и доложил...Птичка упала...а вот дали ли Дыркину звание Херой рабZeи как положено в подобных случаях...то тайна вяликая рабZeянского мира путлера...
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23.08.2022 07:05 Ответить
Як на мене це трохи по-дебільному - наче показувати ножа родичам зарізаного. Краще б Цемаха віддали.
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23.08.2022 08:03 Ответить
Он вообще идиот такое ляпнуть? с кем поведешься...
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23.08.2022 09:11 Ответить
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23.08.2022 09:31 Ответить
 
 