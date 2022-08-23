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Новости Война
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Разговоры о том, что власти Украины не готовились к войне - манипуляция и выдергивание отдельных фактов из контекста, - Кулеба

кулеба

Руководство Украины крайне серьезно отнеслось к полученным в октябре 2021 года данным американской разведки о подготовке Россией вторжения, тогда же был разработан план действий трехуровневый пакет сдерживания.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, после их, к сожалению, триумфального успеха с предвидением масштабов нападения российской федерации сомнений в данных американской разведки сечас нет ни у нас, ни у других наших партнеров, которые так же до 24 февраля сомневались в правдивости этих свидетельств", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что сейчас в Украине раскручивается "определенный нарратив", и в этом контексте рассказал, что во время Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля встречался с главами МИД стран "Большой семерки". По его словам, несколько министров подошли к нему и "тихонько, на ухо, сказали, что вы не торопитесь, у нас свои оценки, мы не считаем, что будет большая война".

"Эти попытки сейчас построить такую ​​матрицу, что все верили в одно, а одна Украина во что-то не верила, лживы. На самом деле, такого не было. Просто ответственность на нас была намного выше", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Глава МИД также отметил, что в октябре 2021 года, когда Украина уже начала получать хотя и не полные, а отрывочные данные от США о подготовке россией нового вторжения, Украина отнеслась к ним очень серьезно.

"Да, никто – ни президент, ни я – не выходили с комментариями, но президент тогда мне поручил разработать комплексный план действий. И мы вышли с тем, что потом было названо трехуровневым пакетом сдерживания – активная дипломатия по деэскалации, подготовка санкций и поставка оружия. Это октябрь 2021 года. Поэтому, когда кто-то начинает рассказывать: "Да вы там игнорировали, вы не готовились" – это просто манипуляция и выдергивание отдельных фактов из контекста", – резюмировал Кулеба.

Автор: 

разведка (4205) США (27336) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+104
Конечно, готовились. Разминировали Чонгар, подготовили юг к сдаче....
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22.08.2022 23:59 Ответить
+104
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23.08.2022 00:10 Ответить
+98
...ный позор. Суки, сколько вы ещё будете изворачиваться?
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22.08.2022 23:59 Ответить
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О, небот щойно зареєструвався.
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23.08.2022 11:07 Ответить
Питухи
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23.08.2022 11:23 Ответить
Это тебе Мудачук лично сказал, на ушко?
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23.08.2022 11:24 Ответить
Мудачук:

"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато!!! років)

ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО

і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.

https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
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23.08.2022 11:30 Ответить
Виктор Медведчук: Сейчас сложно говорить о том, какой будет политика Зеленского, но я не думаю, что он будет повторять те ошибки, которые сделал господин Порошенко.

То есть господин Порошенко, особенно в последние месяцы уже избирательной кампании, последние месяцы деятельности на посту президента, действительно возвел в ранг государственной политики политику антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это факт

https://gordonua.com/ukr/news/politics/-poroshenko-medvedchuk-buv-kanalom-zv-jazku-z-putinim-ale-potim-vse-peretvorilosja-na-fars-tomu-shcho-vid-nas-vimagali-zvilnennja-vbivts-1052202.html
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23.08.2022 11:32 Ответить
"Розмови про те, що влада України не готувалась до війни - маніпуляція і висмикування окремих фактів з контексту, - Кулеба"

ІмбИцил, маніпуляція, це кожне твоє слово.
Війна почалась 2014 року. Вас попередили про втогнення, яке є прямим наслідком державної зради. Трирічного знищення армії, оборони, ракетної програми, скорочення та реформування армії, урізання зарплат військовим, знищення економіки та енергетики, "великого крадівництва", колаборантів при владі і безупинної брехні, в інтересах ворога.
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23.08.2022 11:04 Ответить
Кулеба правий, те що влада України не готувалась до війни - маніпуляція. Тому що при Порошенко влада дійсно готувалась до війні, а от далі, почалась маніпуляція. Так що Кулеба, сказав правду, але дуже дипломатично-маніпулятивно. Респект дипломату.
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23.08.2022 11:05 Ответить
Звичайно ж готувались. М'ясо для шашликів запасали
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23.08.2022 11:06 Ответить
Ви маніпулюєте зараз, аби втриматись на місцях,трирівневої план, 500000 робочих місць……один пиндьож від влади, не зможемо дороги будувати… все одне ваш час прийд
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23.08.2022 11:23 Ответить
Я вот думаю, может не ждать конца войны, при такой зелёной раскрутке можем не дождаться!
Для "Закона военного времени" они уже достаточно о своей работе рассказали и наговорили...
Если уже и Кулеба сознался через средства массовой информации, что у них был секретный план
о котором "на ушко" шептались, вывезли свои семьи и грошi за кордон и занимались откровенно вредительством по украинскому вооружению, предательским переговорам с россией, на все руководящие должности расставили проверенных матрёшек и обеспечили хорошие дороги для
быстрого прохода врага.
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23.08.2022 11:31 Ответить
Губарев поддержал Зеленского: "ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ И СДЕЛАЕТ "ДНР" НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ

По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента (Порошенко)
и связывает надежды с Владимиром Зеленским ОН УВЕРЕН, ЧТО УКРАИНЦАМ ИМПОНИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ Е"
 ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ С ПУТИНЫМ

https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
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23.08.2022 11:35 Ответить
по-любому у Найвэличнившивого не будет второго презсрока, зато будет первый срок, ходка в зону, безусловно элитную, там свои для своих уже подсуетились со спецсодержанием.. конечно, если не сбежит з коханцямЫ в Московию, Оман или КНДР, близкие по духу и всегда радыЕ своим.. вот только бы тупорылый вумный нарид снова не прикололся на беду детям своим
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23.08.2022 11:36 Ответить
И "уставший народ" проголосовал за ЗЄ,
который дал им возможность не думать и не напрягаться,

а просто поржать

И вот к чему это все привело- желающие просто поржать теперь плачут
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23.08.2022 11:40 Ответить
Что вы все нападаете на бедного малчика ЗЄ?

Идя НА ВЫБОРЫ он очень даже готовился закончить войну, обещал...

Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что

ДАЕТ СЕБЕ ГОД на то, чтобы закончить войну на Донбассе.

https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok

ТОТ ОБЕЩАННЫЙ ГОД УЖЕ ДАВНО ПРОШЕЛ...
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23.08.2022 11:51 Ответить
а яку обіцянку він давав цим друзям єрмака московитам?-----он який він тут красунчик--''иванушка-дурачок''
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23.08.2022 12:20 Ответить
на жаль, влада-зброд дилітантів, аферистів, зрадників, брехунів, пустобрьохів і пдорасів.
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23.08.2022 11:56 Ответить
Так можна було хоч трохи готуватись! Що б ви втратили, якби раніше призвали резервістів, і провели підготовку ДО початку війни, а не вже під час?

Чи вирили би з десяток траншей екскаваторами? Копійчини трати!
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23.08.2022 12:12 Ответить
Така ху#ня дуже ображає український народ. Вони вважають нас наївними і тупими, але суспільствої їх ще мокне у гівно.
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23.08.2022 12:34 Ответить
Кулєба, гімнюк ти зелєбобий, приїдь в кожну родину, де загинули жінки і діти, та розакажи чому не попередили про напад, не провели евакуацію, не рили рови та залишили цілі мости !!!
Якщо ці родини вашій ОПі повірять, тоді у всіх причетних є шанс дожити до старості.
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23.08.2022 13:07 Ответить
"Так, ніхто - ані президент, ані я не виходили з коментарями, але президент тоді мені доручив розробити комплексний план дій. І ми вийшли з тим, що потім було названо трирівневий пакет стримування - активна дипломатія з деескалації, підготовка санкцій і постачання зброї. Це жовтень 2021 року. Тому коли хтось починає розказувати: "Та ви там ігнорували, ви не готувалися - це просто маніпуляція і висмикування окремих фактів з контексту", - наголосив Кулеба. Джерело:

Підготовкою до війни займались МЗС, тобто не міністерство оборони, ЗСУ, ГУР, СБУ,...
Цього достатньо для розуміння, що "просто пєрєстать стрєлять" реалізовувалось в повній мірі і "кабінетні батальйони" імені Кулеби в результаті реалізації "трирівневого пакета стримування" все одно не стримали наступ рашистів з півдня і півночі.
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23.08.2022 13:10 Ответить
Вирішив зализати опі!!!!! Не вийде!!!!
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23.08.2022 14:41 Ответить
не, ну немає сумнівів шо готувалися, якось же верховна рада додумалася піти у відпустку перед самою війною...це ж скільки треба встигнути усього вивезти, а ще виродки, бл_ді і усім їм потрібен корм....багато про що подбати треба було! От тільки не зрозуміло з якого саме "контексту" висмикнути розміновий Чонгар, факт що Херсон обороняли 8(!) тероборонівців з коктейлями молотова(?!?), заяви у стилі що армія "слішкам многа ест", так ні на які автобани не вистачить...окремим історичним шедевром стоїть обіцянка шашликів, до якого "контексту" вона належить то загадка для майбутніх істориків, бо утаємничувати щось це один рівень рішень, а відверто вводити в оману і брехати - це зовсім інший "горизонт"...
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23.08.2022 14:42 Ответить
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25.08.2022 22:11 Ответить
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