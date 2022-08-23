Разговоры о том, что власти Украины не готовились к войне - манипуляция и выдергивание отдельных фактов из контекста, - Кулеба

Руководство Украины крайне серьезно отнеслось к полученным в октябре 2021 года данным американской разведки о подготовке Россией вторжения, тогда же был разработан план действий трехуровневый пакет сдерживания.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, после их, к сожалению, триумфального успеха с предвидением масштабов нападения российской федерации сомнений в данных американской разведки сечас нет ни у нас, ни у других наших партнеров, которые так же до 24 февраля сомневались в правдивости этих свидетельств", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что сейчас в Украине раскручивается "определенный нарратив", и в этом контексте рассказал, что во время Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля встречался с главами МИД стран "Большой семерки". По его словам, несколько министров подошли к нему и "тихонько, на ухо, сказали, что вы не торопитесь, у нас свои оценки, мы не считаем, что будет большая война".

"Эти попытки сейчас построить такую ​​матрицу, что все верили в одно, а одна Украина во что-то не верила, лживы. На самом деле, такого не было. Просто ответственность на нас была намного выше", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Глава МИД также отметил, что в октябре 2021 года, когда Украина уже начала получать хотя и не полные, а отрывочные данные от США о подготовке россией нового вторжения, Украина отнеслась к ним очень серьезно.

"Да, никто – ни президент, ни я – не выходили с комментариями, но президент тогда мне поручил разработать комплексный план действий. И мы вышли с тем, что потом было названо трехуровневым пакетом сдерживания – активная дипломатия по деэскалации, подготовка санкций и поставка оружия. Это октябрь 2021 года. Поэтому, когда кто-то начинает рассказывать: "Да вы там игнорировали, вы не готовились" – это просто манипуляция и выдергивание отдельных фактов из контекста", – резюмировал Кулеба.