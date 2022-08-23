Разговоры о том, что власти Украины не готовились к войне - манипуляция и выдергивание отдельных фактов из контекста, - Кулеба
Руководство Украины крайне серьезно отнеслось к полученным в октябре 2021 года данным американской разведки о подготовке Россией вторжения, тогда же был разработан план действий трехуровневый пакет сдерживания.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Безусловно, после их, к сожалению, триумфального успеха с предвидением масштабов нападения российской федерации сомнений в данных американской разведки сечас нет ни у нас, ни у других наших партнеров, которые так же до 24 февраля сомневались в правдивости этих свидетельств", – сказал Кулеба.
Министр отметил, что сейчас в Украине раскручивается "определенный нарратив", и в этом контексте рассказал, что во время Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля встречался с главами МИД стран "Большой семерки". По его словам, несколько министров подошли к нему и "тихонько, на ухо, сказали, что вы не торопитесь, у нас свои оценки, мы не считаем, что будет большая война".
"Эти попытки сейчас построить такую матрицу, что все верили в одно, а одна Украина во что-то не верила, лживы. На самом деле, такого не было. Просто ответственность на нас была намного выше", – подчеркнул глава украинской дипломатии.
Глава МИД также отметил, что в октябре 2021 года, когда Украина уже начала получать хотя и не полные, а отрывочные данные от США о подготовке россией нового вторжения, Украина отнеслась к ним очень серьезно.
"Да, никто – ни президент, ни я – не выходили с комментариями, но президент тогда мне поручил разработать комплексный план действий. И мы вышли с тем, что потом было названо трехуровневым пакетом сдерживания – активная дипломатия по деэскалации, подготовка санкций и поставка оружия. Это октябрь 2021 года. Поэтому, когда кто-то начинает рассказывать: "Да вы там игнорировали, вы не готовились" – это просто манипуляция и выдергивание отдельных фактов из контекста", – резюмировал Кулеба.
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"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато!!! років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО
і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
То есть господин Порошенко, особенно в последние месяцы уже избирательной кампании, последние месяцы деятельности на посту президента, действительно возвел в ранг государственной политики политику антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это факт
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-poroshenko-medvedchuk-buv-kanalom-zv-jazku-z-putinim-ale-potim-vse-peretvorilosja-na-fars-tomu-shcho-vid-nas-vimagali-zvilnennja-vbivts-1052202.html
ІмбИцил, маніпуляція, це кожне твоє слово.
Війна почалась 2014 року. Вас попередили про втогнення, яке є прямим наслідком державної зради. Трирічного знищення армії, оборони, ракетної програми, скорочення та реформування армії, урізання зарплат військовим, знищення економіки та енергетики, "великого крадівництва", колаборантів при владі і безупинної брехні, в інтересах ворога.
Для "Закона военного времени" они уже достаточно о своей работе рассказали и наговорили...
Если уже и Кулеба сознался через средства массовой информации, что у них был секретный план
о котором "на ушко" шептались, вывезли свои семьи и грошi за кордон и занимались откровенно вредительством по украинскому вооружению, предательским переговорам с россией, на все руководящие должности расставили проверенных матрёшек и обеспечили хорошие дороги для
быстрого прохода врага.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента (Порошенко)
и связывает надежды с Владимиром Зеленским ОН УВЕРЕН, ЧТО УКРАИНЦАМ ИМПОНИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ "ЗЕ"
ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ С ПУТИНЫМ
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
который дал им возможность не думать и не напрягаться,
а просто поржать
И вот к чему это все привело- желающие просто поржать теперь плачут
Идя НА ВЫБОРЫ он очень даже готовился закончить войну, обещал...
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что
ДАЕТ СЕБЕ ГОД на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
ТОТ ОБЕЩАННЫЙ ГОД УЖЕ ДАВНО ПРОШЕЛ...
Чи вирили би з десяток траншей екскаваторами? Копійчини трати!
Якщо ці родини вашій ОПі повірять, тоді у всіх причетних є шанс дожити до старості.
Підготовкою до війни займались МЗС, тобто не міністерство оборони, ЗСУ, ГУР, СБУ,...
Цього достатньо для розуміння, що "просто пєрєстать стрєлять" реалізовувалось в повній мірі і "кабінетні батальйони" імені Кулеби в результаті реалізації "трирівневого пакета стримування" все одно не стримали наступ рашистів з півдня і півночі.