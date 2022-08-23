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Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в новостройках. Документ уже назвали диверсией (дополнено)

стройка,большая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий проектирование и сооружение бомбоубежищ в новостройках. Эксперт по градостроительству Могильный называет документ "диверсией".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВР

В состоянии прохождения законопроекта указано: "Возвращено с подписью от Президента".

Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.

Законопроект №7398 также содержит норму о наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, где постоянно проживают более 50 человек и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.

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Кроме того, закон упрощает процедуру передачи земельного участка для размещения объектов гражданской защиты и определяет, как нужно содержать в надлежащем состоянии объект укрытия.

Документ подверг критике эксперт по вопросам градостроительства Георгий Могильный.

"НЕТ там никаких обязательных бомбоубежищ в новостройках. Во-первых, там написано: "в составе которого МОЖЕТ предусматриваться строительство защитных сооружений". Может предусматриваться, а может не предусматриваться - как застройщику будет выгодно, так и сделают. Во-вторых, речь там вообще не о бомбоубежищах, а в целом о сооружениях гражданской защиты и сооружениях двойного назначения. Подземный паркинг в доме или подвале - и уже готово сооружение двойного назначения", - пишет он.

Подмогильный также отмечает, что закон вступает в силу через два месяца, и даже после этого на воплощение его положений есть еще месяц.

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"Даже ничтожное "МОЖЕТ" о укрытиия с первого пункта относится только к строительству, на которое разрешения будут получать ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ в  силу Закона. У нас действующих разрешений на 2-3 года строительства и по значительной части из них вообще еще не начинали строить - все это будет строиться вообще без требований к бомбоубежищам. Этот закон – не победа, а диверсия, чтобы заболтать проблему и ничего не сделать", - считает Могильный.

строительство (2001) убежище (284)


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Топ комментарии
+8
А навіщо ви їх засрали?
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23.08.2022 01:22 Ответить
+8
Було в багатоповерхівці 10 єтажів, а стало 11 - бункер, або паркінг, він же бомбосховище.
А що ще рік тому назад казав Зе актор, про мир в очах і треба домовлятись, а тут дивись
до бомбосховищ воно доеволюціонувало 😄
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23.08.2022 01:31 Ответить
+7
а бомбосховища як обладнуються? який закон чи гост це регламентує? забудовники любий підвал назвуть бомбосховищем...
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23.08.2022 00:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
У КОЖНІЙ?
Пипець деяким містам та районам!
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23.08.2022 00:44 Ответить
Чому? Бомбосховище - це підвал, який має більше ніж один вхід-вихід.
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23.08.2022 00:49 Ответить
"кожна" - це й приватна будівля у 1-3 поверхи.
А там, де грунтові води, паводки, сипучі грунти (чи скеля), таки "підвали" будуть коштувати як 3-5 будинків!
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23.08.2022 01:18 Ответить
почитай ДБН В 2.2.5-97 и больше не пиши всякую херню
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23.08.2022 04:52 Ответить
бомбосховище - це така ничка, де ховають бомби.
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23.08.2022 12:24 Ответить
Ну у Києві більшість новобудов мають підземні паркінги... Їх ж дозволяють використовувати як бомбосховища.
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23.08.2022 00:55 Ответить
Складуватимемо там бомби?
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23.08.2022 07:49 Ответить
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23.08.2022 10:21 Ответить
в каждом новом доме. там не так много места для них останется, если Хйло сдохнет быстро. те, кто в старых судя по всему могут пока только молиться спать спокойно при удачном стечении обстоятельств - просыпаясь.
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23.08.2022 02:17 Ответить
Зеленський вже вирішив проблему їз зберіганням бомб в "обов'язкових бомбосховищах у кожній новобудові". А як бути з "гранатосховищами, літакосховищами, зброєсховищами,???

А Зедебілосхивища будуть?
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23.08.2022 08:48 Ответить
Самое лучшее бомбоубежище это многоуровневая система ПРО и ПВО
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23.08.2022 09:40 Ответить
а бомбосховища як обладнуються? який закон чи гост це регламентує? забудовники любий підвал назвуть бомбосховищем...
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23.08.2022 00:50 Ответить
З приводу бомбосховищ - до військових. А параметри укриттів в нормах виписані дуууже давно, ще з радянських часів.
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23.08.2022 07:54 Ответить
В Кодексе Цивільного захисту України нет понятия "бомбоубежище"! Всегда бесила ситуация. когда СМИ начинают обсуждать тему, даже не желая почитать нормативные документы!
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23.08.2022 11:00 Ответить
Нужно запретить кирпичные дома выше трех етажей без бетонных каркасов. Которые при ударе рассыпаются на кучу кирпичей и не дают шанса выжить никому.
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23.08.2022 01:00 Ответить
Нужно бить русню чтоб запомнили надолго. Это куда лучше бомбоубежищ. Нужно укреплять рубежи, линия обороны (несколько линий) должны строиться и после окончания войны. Чтоб не возникало соблазна повторить или продолжить. А не вкладывать деньги в удорожание НЕКОТОРЫХ домов, тогда как всеравно основная масса останется как есть
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23.08.2022 04:41 Ответить
Зеля,просто не знаю,как задать вопрос: "А что делать людям живущим не в новостройках,где им прятаться,в засраных подвалах?"
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23.08.2022 01:02 Ответить
Те саме, що робили б і без цього закона
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23.08.2022 01:21 Ответить
А навіщо ви їх засрали?
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23.08.2022 01:22 Ответить
а навіщо ви, молоді развивающїеся кацапи, звали кацапню в сад і все разом з ними розбомбили?
очікуваете помилування, ордлоносці? - ні, його не буде, ляжете добривом в українську землю, разом з якутами і бурятами.
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23.08.2022 01:51 Ответить
маладой підписант, що ніколи з кацапнею в пілігавори, волосся під мишками не рости?
він задасть всіх, як азовців.
буба - тебе бачять...
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23.08.2022 01:10 Ответить
Тобто війна років 5-10 буде?
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23.08.2022 01:16 Ответить
війна буде до перемоги України.
харе все це все перевішувати на дітей і онуків.
діди - сраку підняли і пішли вусами шевелить всім що на кацапню - палить...
дайте дітям хоч шанс вам онуків нарожати, а до тих, сиві, - держіть оборону.
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23.08.2022 01:27 Ответить
10-15
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23.08.2022 07:43 Ответить
Було в багатоповерхівці 10 єтажів, а стало 11 - бункер, або паркінг, він же бомбосховище.
А що ще рік тому назад казав Зе актор, про мир в очах і треба домовлятись, а тут дивись
до бомбосховищ воно доеволюціонувало 😄
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23.08.2022 01:31 Ответить
Хто такий Зе актор знаю і віддаю належне тому , що він робить для Країни. А хто таке - мудло брехливе.
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21.11.2022 19:30 Ответить
Зебіл подоляцький, будеш разом з клоуном відповідати за міни на Чонгарі і зданий Південь України.
Ти такий же тупий як і твій наркоман кумір Зе.
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21.11.2022 22:40 Ответить
Сама краща альтернатива бомбосховищу - підземний паркінг, і міста багато, всі влізуть,
хоч палаточне містечко відкривай
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23.08.2022 01:34 Ответить
Це якщо там машин не буде.
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23.08.2022 01:48 Ответить
Підземний паркінг у кожному домі -
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23.08.2022 01:35 Ответить
гімно влада - гімно жарти...
і зелена разпальцовка, з претензією на гумор? - теж кацапське ґімно до ригачки...
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23.08.2022 01:38 Ответить
Все правильно, так як в Ізраїлі. Однозначна підтримка.
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23.08.2022 02:00 Ответить
может дешевле (и эффективнее) будет "про" на каждый дом засунуть и их в сетку объединить? "железный купол" по-бюджетному так сказать. а то переназвать подвалы и пробить дополнительную дырку в стене увеличив стоимость раза в два много времени не надо. да и вообще с 14 года не то что старые совковые склады не разобрали (пока их не взорвали) но и ни одного нового приличного бомбера вроде как не построили (и вряд ли сильно собирались).
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23.08.2022 02:05 Ответить
цензор - ти захлопав своїм підтверженням своїми бусами і ботами, що я human after all...

так - впн.... флаг тей самий - після срача від цензора і почався vpn.
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23.08.2022 02:09 Ответить
підписати не будувати
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23.08.2022 02:11 Ответить
Почитав коменти і люди взагалі не розуміють деякі речі.Паркінг не підходить ! Це самобоман.Це те саме перекриття поверху розумієте?Попадання ракети або інших видів зруйнує весь дім і завалить паркінг.Це пастка як і підвали.Бомбосховище потрібно будувати поряд с будинком як окремий захисний вузол.А що робити не в нових домівках?Це дуже тяжке питання.До речі бомбосховища вже можна робити в кожному місті і містечку.Розумієте?А їх хтось будує або робить? Ні ! Ось це профанація все.Підвали в садочках і школах бомбосховище.Хто цю дичину придумав?Це підвал ! Ви бачили що зі школами і садочками в тому ж Харкові при попаданні?Так це завал с підвалом.6 місяць війни самообманом займаємося.
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23.08.2022 02:44 Ответить
де вас, таких спеців, тільки беруть?

підвал - не укриття. підвал можна переобладнати під укриття. але це не просто повісити табличку.
підземний паркінг, особливо кількаповерховий, це саме те, що треба.
і взагалі, будь-яке підземне приміщення в будівлях з монолітним залізобетонним каркасом - цілком безпечне місце.
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23.08.2022 12:06 Ответить
Разумеется бомбоубежище должно быть не под домом, а где нибудь рядом, потому что засыпит- хрен откопаешь. Паркинги не подходят. Нужно что то типа ж-бетонных капсул на достаточной глубине и с несколькими выходами. Все это выльется в копеечку, а оплачивать будут покупатели, но другого выхода нет.
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23.08.2022 03:52 Ответить
це актуально для цегляних та старих панельних будівель.
в будинках з монолітним каркасом влаштувати укриття як два пальці об асфальт... окрім випадків, коли це ущільнююча забудова, хоча як по мені, то там і просто жити - пєчалька.
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23.08.2022 12:15 Ответить
все строения выше трёх этажей должны быть только монолитно-каркасными.
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23.08.2022 04:13 Ответить
все общественные места (школы, садики, больницы, кафе, торговые центры) любой этажности только с монолитным либо стальным каркасом.
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23.08.2022 04:22 Ответить
Важко не погодитись. В особливості після фото на яких є перевернуті впавші багатоповерхівки, які при цьому повністю зберегли свою цілісність.
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23.08.2022 09:52 Ответить
Краще знищити зло, яке кидається бомбами в 21 столітті. Сподіваюсь після цього бомбосховища не ************, а коштам найдуть інше краще застосування.
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23.08.2022 06:09 Ответить
Агов, воно думає війна вічно буде? А дороги...шашлички?
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23.08.2022 06:11 Ответить
Воно і буде вічно.
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23.08.2022 08:04 Ответить
...вэлыке
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23.08.2022 06:14 Ответить
Бомбоубежище должно быть рядом с домом

Отдельно а не под ним в подвале и т.п.

Иначе это просто братская могила
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23.08.2022 06:50 Ответить
дурня.
укриття повинно мати вентшахту, віднесену від будівлі на значну відстань. вона ж і лазом для аварійної евакуації.
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23.08.2022 12:18 Ответить
БОМБОСХОВИЩА? Тобто у кожній новій будівлі мають бути приміщення для зберігання бомб? Що за "розумник" то придумав? Сховище - це приміщення для зберігання чогось, тож, якщо бомбосховище, то для зберігання бомб. Тупа-тупісенька калька з кц*пської неукам найперша прийшла у черепну коробку. Взагалі-то не бомбосховище, а укриття! "Убежище" - укриття. УКРИТТЯ!
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23.08.2022 08:11 Ответить
Я про це саме і подумав. Але пізніше на пару хвилин написав.
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23.08.2022 08:15 Ответить
Бомбосховища в кожній новобудові - це хороша ідея. Різні випадки в майбутньому можуть бути, навіть до природніх умов. Але саме слово бомбосховище, звучить як сховище для бомб.
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23.08.2022 08:14 Ответить
Пропозиції?

Це в наших силах змінити. Треба синтезувати нове слово і популяризувати його. Благо мова дозволяє це легко робити навідмінно від язика.
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23.08.2022 09:50 Ответить
укриття.
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23.08.2022 12:19 Ответить
я вже не кажу, що думати потрібно завжди,
але раз в 5 років по дорозі на голосовальний участок можна мозок включити,
чи ну його на *** - нехай спить?
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23.08.2022 09:10 Ответить
Велике крадівництво під виглядом будівництво коштувало Україні 100 мільярдів...ЗеКодломойскі чуваки гарно все зробили...Игорь Валерьевич Кучма доволен подрастающим поколєніем чуваков...
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23.08.2022 09:15 Ответить
УРА!

Ще багато чого треба зробити.

І бажано було б відновити радянську програму централізованої побудови житла та вручення його за якісь заслуги перед державою.
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23.08.2022 09:49 Ответить
Вы наверное не в курсе что каждый "забудовнык", бесплатно отдает 15-20% построенного жилья государству, чтобы потом передать тем дармоедам "за якісь заслуги перед державою".
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23.08.2022 10:28 Ответить
Лучше б он подписал закон о том, чтобы правительство готовилось к войне, а не строило дороги в то время когда из каждого утюга уже кричали что будет война!
Ну и не обманывало народ шашлыками, вместо того чтобы позволить людям эвакуировать свои семьи.
Многие из Бучи, Ирпеня, Бородянки и Мариуполя могли бы сидеть сейчас в Европе и "пить каву" ну или готовить шашлыки там где они поселились...а так спят сейчас вечным сном благодаря "мудрому" правителю
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23.08.2022 10:26 Ответить
Приспосабливать под убежища всякие подвалы в т.ч. под многоэтажками это не спасение от авиаракетных атак..Нужно вернуться к нормам советской ГО,когда в каждом жилом районе оборудовались стандартные бомбоубежища с усиленным перекрытием,вентиляцией воздуха,запасом воды,аптечками,лавочками, и пр. удобствами..Кто постарше помнит,как в каждом н.п,при "развитом социализме" были на улицах нестираемые надписи"Убежище"со стрелой направления.Тогда ГО работало,даже в школах о ней преподавали
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23.08.2022 14:12 Ответить
https://kingdom.town
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10.11.2022 22:01 Ответить
 
 