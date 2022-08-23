Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в новостройках. Документ уже назвали диверсией (дополнено)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий проектирование и сооружение бомбоубежищ в новостройках. Эксперт по градостроительству Могильный называет документ "диверсией".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВР
В состоянии прохождения законопроекта указано: "Возвращено с подписью от Президента".
Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.
Законопроект №7398 также содержит норму о наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, где постоянно проживают более 50 человек и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.
Кроме того, закон упрощает процедуру передачи земельного участка для размещения объектов гражданской защиты и определяет, как нужно содержать в надлежащем состоянии объект укрытия.
Документ подверг критике эксперт по вопросам градостроительства Георгий Могильный.
"НЕТ там никаких обязательных бомбоубежищ в новостройках. Во-первых, там написано: "в составе которого МОЖЕТ предусматриваться строительство защитных сооружений". Может предусматриваться, а может не предусматриваться - как застройщику будет выгодно, так и сделают. Во-вторых, речь там вообще не о бомбоубежищах, а в целом о сооружениях гражданской защиты и сооружениях двойного назначения. Подземный паркинг в доме или подвале - и уже готово сооружение двойного назначения", - пишет он.
Подмогильный также отмечает, что закон вступает в силу через два месяца, и даже после этого на воплощение его положений есть еще месяц.
"Даже ничтожное "МОЖЕТ" о укрытиия с первого пункта относится только к строительству, на которое разрешения будут получать ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ в силу Закона. У нас действующих разрешений на 2-3 года строительства и по значительной части из них вообще еще не начинали строить - все это будет строиться вообще без требований к бомбоубежищам. Этот закон – не победа, а диверсия, чтобы заболтать проблему и ничего не сделать", - считает Могильный.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пипець деяким містам та районам!
А там, де грунтові води, паводки, сипучі грунти (чи скеля), таки "підвали" будуть коштувати як 3-5 будинків!
пока только молитьсяспать спокойно при удачном стечении обстоятельств - просыпаясь.
А Зедебілосхивища будуть?
очікуваете помилування, ордлоносці? - ні, його не буде, ляжете добривом в українську землю, разом з якутами і бурятами.
він задасть всіх, як азовців.
буба - тебе бачять...
харе все це все перевішувати на дітей і онуків.
діди - сраку підняли і пішли вусами шевелить всім що на кацапню - палить...
дайте дітям хоч шанс вам онуків нарожати, а до тих, сиві, - держіть оборону.
А що ще рік тому назад казав Зе актор, про мир в очах і треба домовлятись, а тут дивись
до бомбосховищ воно доеволюціонувало 😄
Ти такий же тупий як і твій наркоман кумір Зе.
хоч палаточне містечко відкривай
і зелена разпальцовка, з претензією на гумор? - теж кацапське ґімно до ригачки...
так - впн.... флаг тей самий - після срача від цензора і почався vpn.
підвал - не укриття. підвал можна переобладнати під укриття. але це не просто повісити табличку.
підземний паркінг, особливо кількаповерховий, це саме те, що треба.
і взагалі, будь-яке підземне приміщення в будівлях з монолітним залізобетонним каркасом - цілком безпечне місце.
в будинках з монолітним каркасом влаштувати укриття як два пальці об асфальт... окрім випадків, коли це ущільнююча забудова, хоча як по мені, то там і просто жити - пєчалька.
Отдельно а не под ним в подвале и т.п.
Иначе это просто братская могила
укриття повинно мати вентшахту, віднесену від будівлі на значну відстань. вона ж і лазом для аварійної евакуації.
Це в наших силах змінити. Треба синтезувати нове слово і популяризувати його. Благо мова дозволяє це легко робити навідмінно від язика.
але раз в 5 років по дорозі на голосовальний участок можна мозок включити,
чи ну його на *** - нехай спить?
Ще багато чого треба зробити.
І бажано було б відновити радянську програму централізованої побудови житла та вручення його за якісь заслуги перед державою.
Ну и не обманывало народ шашлыками, вместо того чтобы позволить людям эвакуировать свои семьи.
Многие из Бучи, Ирпеня, Бородянки и Мариуполя могли бы сидеть сейчас в Европе и "пить каву" ну или готовить шашлыки там где они поселились...а так спят сейчас вечным сном благодаря "мудрому" правителю