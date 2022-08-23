Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в новостройках. Документ уже назвали диверсией (дополнено)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий проектирование и сооружение бомбоубежищ в новостройках. Эксперт по градостроительству Могильный называет документ "диверсией".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВР

В состоянии прохождения законопроекта указано: "Возвращено с подписью от Президента".

Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.

Законопроект №7398 также содержит норму о наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, где постоянно проживают более 50 человек и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.

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Кроме того, закон упрощает процедуру передачи земельного участка для размещения объектов гражданской защиты и определяет, как нужно содержать в надлежащем состоянии объект укрытия.

Документ подверг критике эксперт по вопросам градостроительства Георгий Могильный.

"НЕТ там никаких обязательных бомбоубежищ в новостройках. Во-первых, там написано: "в составе которого МОЖЕТ предусматриваться строительство защитных сооружений". Может предусматриваться, а может не предусматриваться - как застройщику будет выгодно, так и сделают. Во-вторых, речь там вообще не о бомбоубежищах, а в целом о сооружениях гражданской защиты и сооружениях двойного назначения. Подземный паркинг в доме или подвале - и уже готово сооружение двойного назначения", - пишет он.

Подмогильный также отмечает, что закон вступает в силу через два месяца, и даже после этого на воплощение его положений есть еще месяц.

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"Даже ничтожное "МОЖЕТ" о укрытиия с первого пункта относится только к строительству, на которое разрешения будут получать ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ в силу Закона. У нас действующих разрешений на 2-3 года строительства и по значительной части из них вообще еще не начинали строить - все это будет строиться вообще без требований к бомбоубежищам. Этот закон – не победа, а диверсия, чтобы заболтать проблему и ничего не сделать", - считает Могильный.