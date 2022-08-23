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Новости Война
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К ядерным угрозам Кремля нужно относиться серьезно, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен

кайса,оллонгрен

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что к возможности использования Россией ядерного оружия следует относиться серьезно. По ее словам, Запад постоянно напоминает РФ, что это ведет к всеобщему уничтожению.

Об этом Оллонгрен заявила в комментарии Европейской правде в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы слышим ядерную риторику, звучащую из Кремля. И я считаю, что это недопустимая для нас роскошь – воспринимать эту угрозу легкомысленно. В России есть и ядерное оружие, и тактика его использования, поэтому мы должны учитывать, что в какой-то момент они могут его использовать" - сказала министр.

По ее словам, необходимо сделать все, чтобы предотвратить использование ядерного оружия, потому что это будет катастрофой для всех.

Читайте также: Россия приостановила доступ инспекторов США к своему ядерному оружию

"Но относиться к такой возможности стоит очень серьезно. Исключить этого невозможно – так же как и использование химического и бактериологического оружия", - подчеркнула министр.

"Мы постоянно напоминаем россиянам, что они согласились никогда не использовать ядерное оружие, потому что оно ведет к взаимному уничтожению. Поэтому мы им об этом напоминаем, и в то же время делаем все, чтобы предотвратить это" - заявила она.

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Автор: 

Нидерланды (1615) путин владимир (31657) россия (96455) ядерное оружие (1379)


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Топ комментарии
+13
Ставитися треба серйозно, але й прогинатися під них, бо у них ядерна дубіна теж неварто, бо то пройде небагато часу, як кожне гівно з ядерною бомбою бути вимогати щоб цілий Світ під його лекала лягав.
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23.08.2022 01:18 Ответить
+6
Фарс!
Погрози аля "ядєрнийпєпєл" цього обісраного гомункула варті ще меньше, ніж його "честноє слово"!
По перше - х*йло грабувало, крало й никало по всьому світі гроші, шоб шо - згоріти потім з усим цим як "Банівур" у топці паровозу?
По друге - х*йло не побіжить власноруч запускати ракети, воно віддасть команду комусь (якомусь ДЕгенералу)! А жоден ДЕгенерал, теж крав, 3,14здив не для того щоб "ваімя" х*йла покласти все це + власну шкуру, на "алтарь пабєди"...
І третє - як тільки х*йло дісно заікнеться про "червону кнопку", його власний "генштаб" розірве на шмаття й з криками "Ми предатвратілі ядерную вайну! Ми маладци! Ми харошіє! Єта фсьо он!", побіжать домовлятись про капітуляцію з умовою надання громадянства "Загнівающего запада"...
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23.08.2022 01:20 Ответить
+5
Якщо західний демократичний світ хоче вижити та мати майбутнє, він просто зобов'язаний все зробити для того, щоб знищити автократії та забрати їх ядерну зброю. Торгівля з автократіями на прикладі різних шредерів та меркель лише бути посилювати диктаторів та створювати ще більшу небезпеку для демократичного світу
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23.08.2022 01:30 Ответить
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А чому не міністриня? звучить же красивіше.
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23.08.2022 01:00 Ответить
Так, мені так більш подобається
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23.08.2022 01:03 Ответить
Аби не членкиня.
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23.08.2022 08:33 Ответить
це ви так жартуєте, сподіваюся.
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23.08.2022 01:17 Ответить
По ТСНенівськи саме так і "повинно писатись"...а вони не брешуть
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23.08.2022 06:13 Ответить
Тоді вже міністеркиня. )
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23.08.2022 08:37 Ответить
Мініструха.
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23.08.2022 10:21 Ответить
министерка , медикина , президентка - что еще придумаете неучи , бутусов где таких грамотеев набрал ? а ну да понимаю они зато банны непонятно за что раздают , запомните такие слова как : министр , президент , медик .... не имеют женского рода как в Украинском так и в русском языке , и то что вы перековеркали эти слова не делают вас больше Украинцами чем вы есть - а показывают вашу тупоголовость
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23.08.2022 11:38 Ответить
А, я помітив там редактор феміністка конкретна просто. І явно не любить укр мову, тому і знущаєтья
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23.08.2022 15:05 Ответить
И более, чем серьйозно. Там просто неадекватный бункерный дед, который живет в своей реальности. Которого уже хотят убрать, и он это знает. И который уже лично воюет со всем разумным миром.
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23.08.2022 01:01 Ответить
Ставитися треба серйозно, але й прогинатися під них, бо у них ядерна дубіна теж неварто, бо то пройде небагато часу, як кожне гівно з ядерною бомбою бути вимогати щоб цілий Світ під його лекала лягав.
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23.08.2022 01:18 Ответить
what?
ґімно з ядерною зброєю вже в вашій хаті і ґвалтуе ваших дочок - нічоґо не смущає?
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23.08.2022 07:00 Ответить
пля до коґо я це кажу?
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23.08.2022 07:02 Ответить
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що до можливості використання Росією ядерної зброї слід ставитися серйозно. Джерело:
Підгузники поміняйте
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23.08.2022 01:19 Ответить
Фарс!
Погрози аля "ядєрнийпєпєл" цього обісраного гомункула варті ще меньше, ніж його "честноє слово"!
По перше - х*йло грабувало, крало й никало по всьому світі гроші, шоб шо - згоріти потім з усим цим як "Банівур" у топці паровозу?
По друге - х*йло не побіжить власноруч запускати ракети, воно віддасть команду комусь (якомусь ДЕгенералу)! А жоден ДЕгенерал, теж крав, 3,14здив не для того щоб "ваімя" х*йла покласти все це + власну шкуру, на "алтарь пабєди"...
І третє - як тільки х*йло дісно заікнеться про "червону кнопку", його власний "генштаб" розірве на шмаття й з криками "Ми предатвратілі ядерную вайну! Ми маладци! Ми харошіє! Єта фсьо он!", побіжать домовлятись про капітуляцію з умовою надання громадянства "Загнівающего запада"...
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23.08.2022 01:20 Ответить
Не хочу писати свої прогнози та сподіваюсь що "калію йодит" Ви вже придбали...

П.С. Просвітіть будь-ласка - що то за "Банівур"?
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23.08.2022 05:15 Ответить
Епічний "комуняка", чи "комсомолець", який комунячив, чи комсомолив на Дальньому сході, якого японці спалили у топці паровозу...
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23.08.2022 09:23 Ответить
Дивно, бо нагуглив лишень того якому буцімто сердце вирізали білогвардійці
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23.08.2022 09:54 Ответить
Діло у тому, що я взагалі більш ніж впевненний, що "Банівур" це вигадка суто для комуняцького пантеону "нізабудємніпрастім"...
Тому якихось "історичних" підтвержень, до яких не доклали свої клешні "ідіологи" комуняк - просто не існує...
Я просто згадав його, як персонаж кінофільму (ще чорно-білого), який дивився у дитинстві - там його спалили...
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23.08.2022 10:16 Ответить
Ой, пардон, то не Банівур був, то Лазо...
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23.08.2022 10:18 Ответить
так тре вїбати всім одночасно поки не стало піздно, по факту неядерною зброєю знищити усю ядерну кацапії, ну і заодно і заводи, шо б ці підара ніколи не оговтались
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23.08.2022 01:25 Ответить
це не можливо. БО !!" кращій засіб проти ядерної зброї це СВОЯ ЯДЕРНАЯ ЗБРОЯ
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23.08.2022 01:31 Ответить
Вот толковый разбор, как это теоретически может быть https://m.youtube.com/watch?v=nNZQE74trtc
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23.08.2022 02:29 Ответить
Интересно посмотреть
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23.08.2022 07:55 Ответить
Но й не треба виключати що він (лисийгном ) БЛЕФУЄ
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23.08.2022 01:28 Ответить
Якщо західний демократичний світ хоче вижити та мати майбутнє, він просто зобов'язаний все зробити для того, щоб знищити автократії та забрати їх ядерну зброю. Торгівля з автократіями на прикладі різних шредерів та меркель лише бути посилювати диктаторів та створювати ще більшу небезпеку для демократичного світу
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23.08.2022 01:30 Ответить
а как будет в женском роде -ГЕНИЙ. а ни как. вот когда появится, вот тогда и слово придумают
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23.08.2022 01:30 Ответить
абсолютно! один раз москалі вже підірвали АЕС в Україні.
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23.08.2022 02:51 Ответить
Нарешті починаєте усвідомлювати що воно таке ху@ло і як сталося, що воно в Радбезі оон...
Схвалюємо.
Наступний?
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23.08.2022 06:00 Ответить
Що, жарений півень в задницю довбанув...
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23.08.2022 06:16 Ответить
Она всего лишь напоминает, что НЕНУЖНО НЕДООЦЕНИВАТЬ ВРАГА.
Украина 8-ь лет недооценивала врага.
Результат не столько начавшаяся полномасштабная война, сколько потери в ней - военные, гражданские, промышленность, экономика, города, территории. Все эти потери именно из-за недооценки врага.
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23.08.2022 07:25 Ответить
Вона нагадує сліпе європейське кошеня
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23.08.2022 08:04 Ответить
путін якби міг то він давно використав би ядерну зброю. Якщо постраждає хоч одна країна НАТО то Росії не буде як країни взагалі і в кремлі це знають. Навіть якщо станеться вибух на ЗАЕС постраждають країни НАТО -також можуть завдати удару по Росії.
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23.08.2022 08:10 Ответить
Я не знаю каким оружием будут сражаться в Третьей мировой войне, но в Четвертой будут сражаться палками и камнями.- Альберт Эйнштейн
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23.08.2022 10:00 Ответить
Ці погрози лунають вже мінімум кілька років і в усіх напрямках. З підключенням до реального світу вас, пані Оллонгрен...
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23.08.2022 08:34 Ответить
Кайса Клуша повторяет нарративы кремля. Лучше бы варила голандский сыр с дырочками, как в мостах.
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23.08.2022 08:37 Ответить
Ага! І швиденько йти на поступки!😡
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23.08.2022 09:39 Ответить
Она похожа на Захарову. Только меньше пьёт.
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23.08.2022 10:11 Ответить
Щоб що?

Треба бити превентивно.

І тим більше не проявляти слабкість бо для психології гоблінів якими населена рф це сигнал діяти і наносити удар.
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23.08.2022 09:40 Ответить
Так желающих в здравом уме просто нет.
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23.08.2022 10:02 Ответить
Министр обороны Нидерландов Оллонгрен - ну так покажите серьезность своих слов - объявите уже РФ государством террористом!
И ликвидируйте угрозу, пока угроза не ликвидировала Вас.
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23.08.2022 10:22 Ответить
Так якого біса ви сюсюкаєте з росіянами, мало, що вам витерли ніс з МН 17 так ще й візи їм не наважуєтеся прикрити
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23.08.2022 14:48 Ответить
 
 