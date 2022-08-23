К ядерным угрозам Кремля нужно относиться серьезно, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что к возможности использования Россией ядерного оружия следует относиться серьезно. По ее словам, Запад постоянно напоминает РФ, что это ведет к всеобщему уничтожению.

Об этом Оллонгрен заявила в комментарии Европейской правде в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы слышим ядерную риторику, звучащую из Кремля. И я считаю, что это недопустимая для нас роскошь – воспринимать эту угрозу легкомысленно. В России есть и ядерное оружие, и тактика его использования, поэтому мы должны учитывать, что в какой-то момент они могут его использовать" - сказала министр.

По ее словам, необходимо сделать все, чтобы предотвратить использование ядерного оружия, потому что это будет катастрофой для всех.

Читайте также: Россия приостановила доступ инспекторов США к своему ядерному оружию

"Но относиться к такой возможности стоит очень серьезно. Исключить этого невозможно – так же как и использование химического и бактериологического оружия", - подчеркнула министр.

"Мы постоянно напоминаем россиянам, что они согласились никогда не использовать ядерное оружие, потому что оно ведет к взаимному уничтожению. Поэтому мы им об этом напоминаем, и в то же время делаем все, чтобы предотвратить это" - заявила она.

Читайте также: Препятствиями к ликвидации ядерного оружия являются, в частности, неспровоцированное вторжение России в Украину, бряцание Китаем оружием в Тайваньском проливе, проблемы с Иранским ядерным соглашением, - Пентагон