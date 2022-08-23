К ядерным угрозам Кремля нужно относиться серьезно, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что к возможности использования Россией ядерного оружия следует относиться серьезно. По ее словам, Запад постоянно напоминает РФ, что это ведет к всеобщему уничтожению.
Об этом Оллонгрен заявила в комментарии Европейской правде в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Конечно, мы слышим ядерную риторику, звучащую из Кремля. И я считаю, что это недопустимая для нас роскошь – воспринимать эту угрозу легкомысленно. В России есть и ядерное оружие, и тактика его использования, поэтому мы должны учитывать, что в какой-то момент они могут его использовать" - сказала министр.
По ее словам, необходимо сделать все, чтобы предотвратить использование ядерного оружия, потому что это будет катастрофой для всех.
"Но относиться к такой возможности стоит очень серьезно. Исключить этого невозможно – так же как и использование химического и бактериологического оружия", - подчеркнула министр.
"Мы постоянно напоминаем россиянам, что они согласились никогда не использовать ядерное оружие, потому что оно ведет к взаимному уничтожению. Поэтому мы им об этом напоминаем, и в то же время делаем все, чтобы предотвратить это" - заявила она.
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ґімно з ядерною зброєю вже в вашій хаті і ґвалтуе ваших дочок - нічоґо не смущає?
Підгузники поміняйте
Погрози аля "ядєрнийпєпєл" цього обісраного гомункула варті ще меньше, ніж його "честноє слово"!
По перше - х*йло грабувало, крало й никало по всьому світі гроші, шоб шо - згоріти потім з усим цим як "Банівур" у топці паровозу?
По друге - х*йло не побіжить власноруч запускати ракети, воно віддасть команду комусь (якомусь ДЕгенералу)! А жоден ДЕгенерал, теж крав, 3,14здив не для того щоб "ваімя" х*йла покласти все це + власну шкуру, на "алтарь пабєди"...
І третє - як тільки х*йло дісно заікнеться про "червону кнопку", його власний "генштаб" розірве на шмаття й з криками "Ми предатвратілі ядерную вайну! Ми маладци! Ми харошіє! Єта фсьо он!", побіжать домовлятись про капітуляцію з умовою надання громадянства "Загнівающего запада"...
П.С. Просвітіть будь-ласка - що то за "Банівур"?
Тому якихось "історичних" підтвержень, до яких не доклали свої клешні "ідіологи" комуняк - просто не існує...
Я просто згадав його, як персонаж кінофільму (ще чорно-білого), який дивився у дитинстві - там його спалили...
Схвалюємо.
Наступний?
Украина 8-ь лет недооценивала врага.
Результат не столько начавшаяся полномасштабная война, сколько потери в ней - военные, гражданские, промышленность, экономика, города, территории. Все эти потери именно из-за недооценки врага.
Треба бити превентивно.
І тим більше не проявляти слабкість бо для психології гоблінів якими населена рф це сигнал діяти і наносити удар.
И ликвидируйте угрозу, пока угроза не ликвидировала Вас.