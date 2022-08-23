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В течение 22 августа на южном направлении уничтожено 17 оккупантов, 1 ЗРК Бук, 1 минометный комплекс, 5 единиц техники, - ОК "Південь"

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке 22 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, не имеет изменений ни в составе сил, ни в их позициях.

Скованный на суше, противник сосредоточен на дистанционных обстрелах и авиационных ударах.

В течение дня ракетами воздушного базирования атаковали Одесскую и Николаевскую. В первом случае речь шла о Х-59 и объекте инфраструктуры региона, во втором – ракета Х-31 направленая ​​в район Коблево сбита силами противовоздушной обороны над морем. Потерь и разрушений нет.

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Вертолетами и штурмовой авиацией враг 8 раз атаковал наши позиции вдоль линии столкновения. Без наших потерь.

Наши авиационные удары по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов и по средствам противовоздушной обороны оккупантов, имели убедительный результат.

В сочетании с выполнением огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями, обеспечены потери врага в количестве 17 рашистов, 1 зенитно-ракетного комплекса "Бук", 1 буксированного минометного комплекса "Сани" 120 мм калибра, 5 единиц автомобильной и бронированной техники.

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Существенное поражение нанесено Антоновскому мосту, подтверждена весомая степень повреждения моста через Каховскую ГЭС, уничтожен состав вражеских боеприпасов в Каховке.

В Черном море среди 13 кораблей, маневрирующих вдоль крымского побережья, укрываясь в ракетно-безопасных для себя районах,4 ракетоносителя, среди которых 1 подводный, снаряженные 28 ракетами типа "Калибр".

Еще раз напоминаем о необходимости соблюдения алгоритма действий при сигнале воздушной тревоги, внимательности к вероятности артиллерийских обстрелов Николаевщины, Херсонщины, Никопольщины, Криворожья, недопустимости пренебрежения опасностью".

Николаевская область (2157) Одесская область (3701) ВСУ (6738) Херсонская область (4962)


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Вата горит!
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23.08.2022 02:07 Ответить
зелені нам ******* ротом....
то викопувати ту машин гвері, як батько казали, на крайняк, чи це ще не крайняк?
мамо, я іноді слухняний Ваш син..
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23.08.2022 04:52 Ответить
як Ви скажете - "ні", то я не послухаюсь...
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23.08.2022 04:57 Ответить
Україна мусить підняти питання зняття кримінальної відповідальності за знешкодження російських терористів цивільними та військовими людьми по всьому світу!
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!
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23.08.2022 06:24 Ответить
 
 