В течение 22 августа на южном направлении уничтожено 17 оккупантов, 1 ЗРК Бук, 1 минометный комплекс, 5 единиц техники, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке 22 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.
В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, не имеет изменений ни в составе сил, ни в их позициях.
Скованный на суше, противник сосредоточен на дистанционных обстрелах и авиационных ударах.
В течение дня ракетами воздушного базирования атаковали Одесскую и Николаевскую. В первом случае речь шла о Х-59 и объекте инфраструктуры региона, во втором – ракета Х-31 направленая в район Коблево сбита силами противовоздушной обороны над морем. Потерь и разрушений нет.
Вертолетами и штурмовой авиацией враг 8 раз атаковал наши позиции вдоль линии столкновения. Без наших потерь.
Наши авиационные удары по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов и по средствам противовоздушной обороны оккупантов, имели убедительный результат.
В сочетании с выполнением огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями, обеспечены потери врага в количестве 17 рашистов, 1 зенитно-ракетного комплекса "Бук", 1 буксированного минометного комплекса "Сани" 120 мм калибра, 5 единиц автомобильной и бронированной техники.
Существенное поражение нанесено Антоновскому мосту, подтверждена весомая степень повреждения моста через Каховскую ГЭС, уничтожен состав вражеских боеприпасов в Каховке.
В Черном море среди 13 кораблей, маневрирующих вдоль крымского побережья, укрываясь в ракетно-безопасных для себя районах,4 ракетоносителя, среди которых 1 подводный, снаряженные 28 ракетами типа "Калибр".
Еще раз напоминаем о необходимости соблюдения алгоритма действий при сигнале воздушной тревоги, внимательности к вероятности артиллерийских обстрелов Николаевщины, Херсонщины, Никопольщины, Криворожья, недопустимости пренебрежения опасностью".
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то викопувати ту машин гвері, як батько казали, на крайняк, чи це ще не крайняк?
мамо, я іноді слухняний Ваш син..
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!