Польша и Украина работают над новым соглашением об укреплении взаимоотношений, - офис Дуды
Польша и Украина работают над новым договором, который еще больше укрепит взаимные отношения. Варшава помогает и будет продолжать помогать Киеву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskier Radio 24.
Об этом заявил во время визита в Киев глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч.
"У Польши в отношении Украины нет другой повестки дня; она практически говорит на одном языке с Украиной, потому что мы понимаем, что защита Украины - это и защита Польши", - заявил советник президента Дуды.
В Украине Кумоч принял участие в заседании группы "Киевская инициатива", где также присутствовали госсекретари и советники президентов Украины, Польши, Эстонии, Чехии, Латвии, Литвы, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы.
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не бачу кацапні.
срать на всіх кого бачиш тільки не треба....
в 2024му за на поржать клади знову і вінувать всіх, тільки не себе...
ти піздун брехливий ротатий, кущ... - ти поц.
під номером 0980122668
по 0980122668 меня послалі ***** на чистой англіцкой
висвічувати свій номер на всіх?
навіть не збираюсь - ти *******, олежа?
твої відповіді у мене не відображаються, як і мої в тебе... - Цензор +.
сидіти на гілці і чекати на твої викиди? - бажання ноль...
so how about just stop being idiots?
Приймайте Україну до НАТО
А то всі у НАТО , а Україна захищає Европу і не в НАТО . Негоже так !!!
Не смішіть!
Річ Посполита 2 -
конфедиративна Держава Польщі, України, Литви та Білорусі
із національними арміями під єдиним командуванням
хто і як це буде робити не має значення..
після спалювання кацапскх собак - буде шана всім,
на сьогодні задача одна - палити, колоти, різати, рвати кацапню.....
шо не клоп, то жирний і то желудок!
разом будемо сильніші