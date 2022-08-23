Польша и Украина работают над новым соглашением об укреплении взаимоотношений, - офис Дуды

Польша и Украина работают над новым договором, который еще больше укрепит взаимные отношения. Варшава помогает и будет продолжать помогать Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskier Radio 24.

Об этом заявил во время визита в Киев глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч.

"У Польши в отношении Украины нет другой повестки дня; она практически говорит на одном языке с Украиной, потому что мы понимаем, что защита Украины - это и защита Польши", - заявил советник президента Дуды.

В Украине Кумоч принял участие в заседании группы "Киевская инициатива", где также присутствовали госсекретари и советники президентов Украины, Польши, Эстонии, Чехии, Латвии, Литвы, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы.

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