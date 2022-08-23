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Новости Война
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Посольство США призвало своих граждан уехать из Украины - Россия может ударить по гражданской инфраструктуре в ближайшие дни

ракета,рф,ракети

Посольство Соединенных Штатов призвало граждан своей страны покинуть Украину из-за того, что Россия может в ближайшие дни ударить по украинской гражданской инфраструктуре.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте посольства США, сообщает Цензор.НЕТ.

"Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

В посольстве призвали граждан США покинуть Украину, используя частный гражданский транспорт.

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С уведомлением о возможных ударах также выступил на брифинге представитель Госдепа, сообщает Reuters.

"Учитывая послужной список России в Украине, мы озабочены продолжающейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - сказал чиновник.

Госдепартамент США (1857) обстрел (28254) посольство (1087) россия (96455) США (27336)


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Топ комментарии
+46
З Днем Державного прапора України!

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23.08.2022 08:42 Ответить
+36
Щас вам з бункера хрюкнуть, що ви брешите, все під контролем.
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23.08.2022 08:35 Ответить
+36
да уж как показьівает история( совсем не давняя) американци просто так "рекомендовать" не будут.....
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23.08.2022 08:43 Ответить
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Щас вам з бункера хрюкнуть, що ви брешите, все під контролем.
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23.08.2022 08:35 Ответить
хто хрюкне?
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23.08.2022 08:40 Ответить
А хто хрюкає? Свиня
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23.08.2022 08:43 Ответить
В ОПі нікому хрюкати?
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23.08.2022 08:54 Ответить
Нам чи вам?
Нам хрюкання бункерного ботоксного щура нах непотрібне!
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23.08.2022 10:24 Ответить
А цапы и так бъют по мирным людям, по теплотрассам и тец! По заводам и детским садикам. Люди без морали и совести!
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23.08.2022 20:07 Ответить
готовясь к обстрелам урядових об'єктів, абдристович выхватил з-за фіранки украденный по случаю гранатомёт и побежал услужливо натягивать бронежилет на глобус дерьмака )
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23.08.2022 08:40 Ответить
У Арестовича траур - трагедия в доме его кореша Дугина, с которым они бодро выступали против Оранжевой революции.
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23.08.2022 08:44 Ответить
или "антитраур"(радость)

https://zn.ua/ukr/WORLD/sakralna-zhertva-duhina-khto-vbiv-donku-ideoloha-ruskoho-miru.html
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23.08.2022 09:36 Ответить
на єлдака, якого місяць не було в Україні.
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23.08.2022 08:46 Ответить
Дійсно, яким же ідіотом треба себе виставити, щоб придумати і написати таку ***** на всю Україну...
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23.08.2022 10:24 Ответить
З Днем Державного прапора України!

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23.08.2022 08:42 Ответить
Так может вы мляди уже признаете Разею террористической организацией? Или так и будете наблюдать
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23.08.2022 08:43 Ответить
Не для того тов. байден прийшов до влади, геть не для того.
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23.08.2022 11:32 Ответить
да уж как показьівает история( совсем не давняя) американци просто так "рекомендовать" не будут.....
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23.08.2022 08:43 Ответить
Все это фигня,американцы подыгрывают зеленым властям в стращении украинцев.Наблюдать надо именно за посольством американцев в Украине.Вот как только их эвакуируют в Польшу например-значит грядет что-то серьезное.
Вспоминаем как перед масштабным вторжением вывезли с Украины посольство США.
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23.08.2022 13:02 Ответить
Если не будет ЗЕ и ермака то для Украины будет это лучше
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23.08.2022 08:44 Ответить
А щоб громадяни Сполучених Штатів не рипались кожного місяця то з України то в Україну, треба надати ЗС України багато ******** засобів ППО.
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23.08.2022 08:44 Ответить
а що українці такі дурні, що не можуть розробити свою новітню систему ППО? Вона вже на 70% була готова при "баризі", то чому Володя "нє крадущій гарний мальчік в трусіках" не доробив її, а все клянчите в США?
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23.08.2022 08:48 Ответить
При відповідному відношенні, то українські спеціалісти розробили би такі ракети, що рашисти сцали би кип'ятком тільки при назві системи.
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23.08.2022 08:52 Ответить
а багато у нас зробили чогось складного та новітнього? Про військові вироби не говоримо, бо там багато популізму і "анаголовнетства" що у нас, що у росіян
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23.08.2022 09:00 Ответить
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23.08.2022 12:44 Ответить
Треба знищити всі рашистські заводи, що виготовляють ракети!
Оскільки більшість з них знаходяться в далекому Сибіру, то з Аляски по них стріляти ближче, ніж з України
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23.08.2022 09:18 Ответить
Еге ж, а з дивану ще краще стріляти, ніж з Аляски: два патрони ********* і та-та-та-та-та-та-та, гатиш, аж куфайка завертається.
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23.08.2022 10:42 Ответить
Дивлюсь, ви вправно з Болгарії стріляєте
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23.08.2022 12:35 Ответить
Тоесть США прямо признает что РФ- это террористы обстреливающие мирные обьекты. Но признать РФ террористами не спешат
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23.08.2022 08:46 Ответить
це так само, як ще недавно подоляцькі тролі верещали і внтернеті, щоб США закрили небо над Україною. Подумайте які будуть наслідки для союзників США в Європі, коли вони прямо зараз визнають Засрашку країною-терористом. Вся економіка Європи зав'язана на дишеву сировину Засрашки(вони ж раніше США не слухалися) і поступово потрібно звідти виходити, не підставляти своїх громадян на "холодомори" і ракети на їх голови, бо кацапи відморожені терористи і можуть зробити все, що завгодно, їм втрачати вже немає чого.
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23.08.2022 08:52 Ответить
"бо кацапи відморожені терористи і можуть зробити все, що завгодно," Поэтому их нельзя признать террористами, гениально!!!!
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23.08.2022 09:21 Ответить
Говорячи прямо, "демократи" - продажні сцикуни.
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23.08.2022 11:12 Ответить
Тут ведь главное не стрелять по скоплениям ракет в Беларуси. Верная примета Ермака и его секретаря Зеленского - если не стрелять, то Путин не нападьот. Лучше, конечно, разминировать беларуский кордон и войска отвести, но видимо второй раз этот фокус не получится.
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23.08.2022 08:46 Ответить
Не можна. Коли здихаємось клятого єлдака з його сєкрєтарьом, там ще мінськ-3 підписувати
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23.08.2022 08:50 Ответить
То була іронія
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23.08.2022 09:19 Ответить
коли здихаємося дєрмака, а зебобік сцикун - сам здрисне..

він давно б вже нас покинув - офшори дозволяють, але наразі він дуууже популярний - хрєн нас покине((
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23.08.2022 11:50 Ответить
Не варто звертати увагу.що говорить США.В Україні є "зе " Керівництво України надзвичайно серйозно поставилося до отриманих у жовтні 2021 року даних американської розвідки про підготовку Росією вторгнення і тоді ж був розроблений план дій - трирівневий пакет стримування. Так що .третій,або другий рівень Кулєби,про який він сам не знає, має пакет стримування.
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23.08.2022 08:51 Ответить
Кулеба мав на увазі розробку тришарового памперсу для бункерних з ОП, як це стосується українців поки не відомо.
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23.08.2022 10:01 Ответить
пеший пакет - зробити добротними дороги для орковської техніки, щоб не застрягли та не ламали ходову
другий пакет - розмінування перешийків в Крим
третій пакет - передислокація всх сил на Донбас при тому, що на кордоні з Київською та Чернігівською областями стояла майже 40-тисячке угрупування орків

ось так і живемо
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23.08.2022 10:34 Ответить
А до цього по чому били? Американці якісь такі непевні. Одно закликають бігать туди-сюди як зайці.
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23.08.2022 08:51 Ответить
Це не американці. Це антиамериканці. Ліваки.
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23.08.2022 11:10 Ответить
Я люблю посольство США, але хай би воно менше *******
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23.08.2022 08:52 Ответить
Ага, напугали усіх інвєсторов.
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23.08.2022 09:00 Ответить
видимо среди нашего руководства ещё осталось много предателей либо полудурочных, которые почему-то не решаются уничтожать кацапские ракеты и склады на территории оккупированной Беларуси.
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23.08.2022 08:52 Ответить
мені смішно читати коменти, в яких наші громадяни кличуть вдарити ракетами, то по Білорусі, то по Засрішці, то по Керченському містку. А чим вдарити? Ви всі у 2019 році замість ракет "Нептун", "Сапсан Грім 2", "Вільха М", САУ "Богдана" вибрали асфальтоукладчики, бітумовозки, грейдери. То Ви зможете із грейдера лупанути по скупченню кацапів іі ракет в білорусі булижником?
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23.08.2022 09:01 Ответить
не додали союзнички... - сукі не зелені.
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23.08.2022 09:17 Ответить
почему в оккупированой Крыму уничтожаются кацапские склады, а в оккупированной Беларуси нет???
просто ждём очередных обстрелов на День Независимости.
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23.08.2022 16:43 Ответить
Асфальтом
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23.08.2022 20:46 Ответить
Что за ****** етот мир. Все молча наблюдают как рашисты бомбят мирные города, при етом держат нас за руки чтобы мы не стреляли в ответ по Рашке. ато будет ескалация. Какая бладь еще ескалация твари вы.
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23.08.2022 08:54 Ответить
а...ааа... бізнес на краві...ми вже чули...
при тому що США попереджали ще осінню, зимою сам шеф ЦРУ приперся з детальним планом, винні звісно піндоси бо бізнес на краві...

вам зеленим добряче мізки промив каловізор
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23.08.2022 10:05 Ответить
Україна ще живе і бореться тільки завдяки допомозі США і заходу. Кожний хто намагається стверджувати протилежне і посіяти недовіру до наших західних друзів є російським агентом. Ти Оleh подумай на чиєму ти боці, бо я бачу у те е в голові рос пропаганда замість здорового глузду посилилася.
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23.08.2022 15:11 Ответить
Не допустити війну міг український народ, якби готувався до війни, а не галасував за шашлички на травневі свята та домовитись посередині. У американців своя країна і в них війни немає, бо вони до неї готуються. Розробляють та випускають озброєння та ще й стрекозлам з інших країн зброєю допомагають, що не бажали готуватися до війни, а зараз готові примати у будь-якій позі та з будь-якої сторони.
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23.08.2022 10:10 Ответить
уся хреновість ситуації в тому, що навіть якщо все це закінчится, чрезе деякий час знову повспливають різні Тимошенки, Коломийські Ахметови Балоги та інше лайно і буде робити те саме, що робили до війни, і український народ нічого (як наприклад з сином ФСБ-шника Єрмаком) зробити з цими подидьками не зможе
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23.08.2022 10:38 Ответить
Ну, для цього треба обирати тих, хто компетентний, а не "зелено-голубих" пройдисвітів, тупорилих та просто ворогів типу єрмакових, татарових, арахамій, безуглих, третьякових, брагарів, ковальових, бужанських тощо...
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23.08.2022 14:01 Ответить
Да и про клоуна - пианиста не надо забывать.
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23.08.2022 22:51 Ответить
Ніякого секрету немає.
В західній Європі і Штатах при владі ліваки, які називають себе лібералами/соціал-демократами/прогресистами і т .п.
Їх в першу чергу хвилює дружба з крємльом і як утримати владу.
Чому? Куплені/на гачку у крємля.
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23.08.2022 11:08 Ответить
А агрохімія і найвеличніший лідер ********** що з цього приводу думають? Мабуть,що нагнітають,не треба нікого слухати і смажити шашлик
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23.08.2022 08:55 Ответить
Всі чомусь тут звинувачують то США, то Нічеччину, то ООН, то "Спортлото", відводячи думки в бік реальних винуватців, які три роки все оце про@бали і всі гроші замість ракет закатали в дороги. Чому США чи Польща має думати за вас? Ви всі гарненько подумали і під пісні і танці і звичайно маріхуанку і іншу муйню у 2019 році вибрали собі "какая разница" - запитуфйте в них! І не цепляйтеся до нормальних людей, в них все нормально і в них немає війни, але навіть попри ваш бруд вони нам допомагають.
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23.08.2022 09:05 Ответить
Поправка: не "закатали в дороги", а банально розікрали. Будівництво та ремонт доріг - це мабуть найпростіший спосіб "ефективно" освоїти бюджетні кошти, яким користується будь-яка примітивна, клептократична влада.
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23.08.2022 09:14 Ответить
угу..самий найпростіший - тому що хрін перевіриш, скільки закопано..навіть на банальних ремонтах та реконструкціях можна красти гроші вагонами..
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23.08.2022 11:56 Ответить
Бавовна з ранку горить у Ростовскій області на на Донбасі..горять склади боеприпасів під Старобешевому...файно палає...
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23.08.2022 09:05 Ответить
Цикаво що скаже Зе : они всё врут
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23.08.2022 11:35 Ответить
Якщо Єрмакова та Татарова заберуть із собою інопланетяни, то я плакати не стану!...
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23.08.2022 13:57 Ответить
Портнова - бо саме він оголосив війну проевропейскі налаштованим українцяв від імені ЗЕкоманди
"Майдануті будуть гинути, зникати, ємігрувати"

Це дуже коротка та зрозуміла програма ЗЕкоманди - відкриту війну та вбивства українців
якщо українці не повернуть цю війну проти жидів, що вийшли на відкриту війну та знищення українців - то що ж... терпіли дозволили жидам керувати собою, потом проголосити гасла на знищення українців, а потом знищувати (розмінували Чонгар наприклад та зайшли в тил Азовцям, після чого жиди віддали наказ Азовцям піти в полон)
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23.08.2022 16:17 Ответить
А у відповідь привентивні кроки робляться? Чи може є бажання ще ще раз глянути в очі хлу?
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23.08.2022 16:48 Ответить
Путлер взорвал куклу Дашки Платоновой...в машине..это страшно...Дашка Платонова сейчас а Монако...греется на солнышке...
Крысы мавзолейные вы дебилы...
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23.08.2022 16:53 Ответить
Помните пожар в Зимней вишне на рабZee ..где сгорела куча детей...а помните главного героя..у которого сгорели дети и жена? Он живёт в США с детьми сгоревшими с и женой...
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23.08.2022 16:57 Ответить
А ми по них асфальтом.
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23.08.2022 21:17 Ответить
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23.08.2022 21:39 Ответить
Посольство Сполучених Штатів закликало громадян своєї країни покинути Україну через те, що Росія може в найближчі дні вдарити по українській цивільній інфраструктурі. Джерело:
НУ ТАКЕ - А ДОСІ КАЦАПИ НЕ БІЛИ ПО ЦИВІЛЬНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ
Сказали б одразу що ціллю слугує Київ, ВР і ОП з Міністерствами.
ХТО У ВИПАДКУ ЧОГОСЬ НА КШТАЛТ ГОТОВИЙ ВИТЯГАТИ Зе З ПІД УЛАМКІВ ? 😀
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23.08.2022 21:43 Ответить
 
 