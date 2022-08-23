Посольство США призвало своих граждан уехать из Украины - Россия может ударить по гражданской инфраструктуре в ближайшие дни
Посольство Соединенных Штатов призвало граждан своей страны покинуть Украину из-за того, что Россия может в ближайшие дни ударить по украинской гражданской инфраструктуре.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте посольства США, сообщает Цензор.НЕТ.
"Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
В посольстве призвали граждан США покинуть Украину, используя частный гражданский транспорт.
С уведомлением о возможных ударах также выступил на брифинге представитель Госдепа, сообщает Reuters.
"Учитывая послужной список России в Украине, мы озабочены продолжающейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - сказал чиновник.
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Нам хрюкання бункерного ботоксного щура нах непотрібне!
https://zn.ua/ukr/WORLD/sakralna-zhertva-duhina-khto-vbiv-donku-ideoloha-ruskoho-miru.html
Вспоминаем как перед масштабным вторжением вывезли с Украины посольство США.
Оскільки більшість з них знаходяться в далекому Сибіру, то з Аляски по них стріляти ближче, ніж з України
він давно б вже нас покинув - офшори дозволяють, але наразі він дуууже популярний - хрєн нас покине((
другий пакет - розмінування перешийків в Крим
третій пакет - передислокація всх сил на Донбас при тому, що на кордоні з Київською та Чернігівською областями стояла майже 40-тисячке угрупування орків
ось так і живемо
просто ждём очередных обстрелов на День Независимости.
при тому що США попереджали ще осінню, зимою сам шеф ЦРУ приперся з детальним планом, винні звісно піндоси бо бізнес на краві...
вам зеленим добряче мізки промив каловізор
В західній Європі і Штатах при владі ліваки, які називають себе лібералами/соціал-демократами/прогресистами і т .п.
Їх в першу чергу хвилює дружба з крємльом і як утримати владу.
Чому? Куплені/на гачку у крємля.
"Майдануті будуть гинути, зникати, ємігрувати"
Це дуже коротка та зрозуміла програма ЗЕкоманди - відкриту війну та вбивства українців
якщо українці не повернуть цю війну проти жидів, що вийшли на відкриту війну та знищення українців - то що ж... терпіли дозволили жидам керувати собою, потом проголосити гасла на знищення українців, а потом знищувати (розмінували Чонгар наприклад та зайшли в тил Азовцям, після чого жиди віддали наказ Азовцям піти в полон)
Крысы мавзолейные вы дебилы...
НУ ТАКЕ - А ДОСІ КАЦАПИ НЕ БІЛИ ПО ЦИВІЛЬНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ
Сказали б одразу що ціллю слугує Київ, ВР і ОП з Міністерствами.
ХТО У ВИПАДКУ ЧОГОСЬ НА КШТАЛТ ГОТОВИЙ ВИТЯГАТИ Зе З ПІД УЛАМКІВ ? 😀