Посольство США призвало своих граждан уехать из Украины - Россия может ударить по гражданской инфраструктуре в ближайшие дни

Посольство Соединенных Штатов призвало граждан своей страны покинуть Украину из-за того, что Россия может в ближайшие дни ударить по украинской гражданской инфраструктуре.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте посольства США, сообщает Цензор.НЕТ.

"Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

В посольстве призвали граждан США покинуть Украину, используя частный гражданский транспорт.

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С уведомлением о возможных ударах также выступил на брифинге представитель Госдепа, сообщает Reuters.

"Учитывая послужной список России в Украине, мы озабочены продолжающейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - сказал чиновник.