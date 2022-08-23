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Новости Война
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В Николаевской области ПВО сбила вражескую ракету Х-31. Российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов области, - ОВА

миколаїв

Рашисты направили ракету в район Коблево, ее успешно сбили силы ПВО ВСУ. Также враг продолжил обстреливать населённые пункты Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Николаевской ОВА.

"По информации ОК ""За інформацією ОК "Південь", вчора, 22 серпня, ракетою повітряного базування Х-31 атаковано Миколаївщину. Ракету, спрямовану в район Коблевого, збито силами протиповітряної оборони над морем. Втрат і руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.", вчера, 22 августа, ракетой воздушного базирования Х-31 атакована Николаевщина. Ракета, направленная в район Коблевого, сбита силами противовоздушной обороны над морем. Потерь и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Баштанском районе вчера, 22 августа, с 19:00 до полуночи обстреливались окрестности с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших нет.

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"Продолжаются обстрелы Широковской громады. Так, 22 августа, ориентировочно с 12:00 до 13:00, обстреляно с. Красная Долина. Повреждены четыре жилых дома. Пострадавших нет. Также 23 августа, ориентировочно в 01:00 и 03:00 были обстрелы возле села Широкое. Около 05:30 были обстрелы за пределами сел Поляна, Красная Долина, Широкое. Пострадавших нет", - добавили в ОВА.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, находящиеся на линии разграничения. Так, ночью, 23 августа, в 02:08 были обстрелы пгт Березнеговатое. Из-за попадания боеприпасов и их осколков произошло возгорание сена.

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Николаевская область (2157) обстрел (28254) Ким Виталий (243)


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