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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45 550 человек, 234 самолета, 198 вертолетов, 1 921 танк и 4 238 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 августа потери личного состава противника составляют около 45 550 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 45 550 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1921 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 4238 (+8) ед,

артиллерийских систем - 1033 (+1) ед,

РСЗО - 266 (+0) ед,

средства ПВО - 146 (+1) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 198 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 817 (+2),

крылатые ракеты - 196 (+2),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3150 (+1) ед,

специальная техника – 99 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45 550 человек, 234 самолета, 198 вертолетов, 1 921 танк и 4 238 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19910) Генштаб ВС (6585) ликвидация (3775) уничтожение (7400) техника (1762) потери (4466)


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Судя по танкам орки снизили темп набегов. Да и как-то все затихло по потерям. +150 уже скорее норма. Надеюсь мешки закончились.
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23.08.2022 09:45 Ответить
Щось по БПЛА не сходиться. В попередній новині писали, що знищили 3 шт.
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23.08.2022 09:57 Ответить
 
 