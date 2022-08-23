374 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 723 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 23 августа 2022 года более 1097 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 374 ребенка погибли и более 723 получили ранения разной степени тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 65, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.

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В медицинском заведении Львова от тяжелых ранений, которые получила 4 августа в результате обстрела врагом Торецка, умерла 15-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.