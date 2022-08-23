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Новости Война
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374 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 723 - ранены, - Офис генпрокурора

діти

По состоянию на утро 23 августа 2022 года более 1097 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 374 ребенка погибли и более 723 получили ранения разной степени тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 65, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.

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В медицинском заведении Львова от тяжелых ранений, которые получила 4 августа в результате обстрела врагом Торецка, умерла 15-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Автор: 

дети (6609) ранение (3405) смерть (9261) дети войны (91) Офис Генпрокурора (2520)


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Пишіть "Вдалось встановити"... Чи у когось є дані по Маріуполю та решті втрачених міст?

Тому що це дуже далекі від реальності цифри та робота на наративи рф яка буде казати що ось бачите як мало в якісь африці в день сотню раз більше помирає.
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23.08.2022 09:38 Ответить
Якщо не має доступу до окупованих територій, то це "фількіна" статистика...
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23.08.2022 09:58 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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23.08.2022 10:24 Ответить
Не хотите из за этого созвать ООН?! Циничное дерьмо эта ваша ООН.
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23.08.2022 10:28 Ответить
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23.08.2022 10:33 Ответить
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23.08.2022 10:30 Ответить
 
 