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Новости Война
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США предоставляют Украине больше оружия, чем объявляют об этом публично, - Politico

зброя

Американские эксперты Майкл Вайсс и Джеймс Раштон предполагают, что Вашингтон предоставляет Украине больше различного оружия, чем объявляет об этом публично.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По мнению Вайсса и Раштона, об этом, в частности, свидетельствует поражение украинскими Вооруженными Силами российских целей в оккупированом Крыму, находящихся на далеком расстоянии от линии фронта.

Издание указывает, что о передаче Украине высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM, способных поражать системы ПВО, заявил недавно высокопоставленный представитель Пентагона. Он отметил, что ранее США анонсировали предоставление Киеву возможностей относительно противодействия радарам, однако не конкретизировали, о чем именно идет речь.

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По мнению Вайса и Раштона, США также тайно отправили в Украину оперативно тактический ракетный комплекс ATACMS.

Также известно, что США будут предоставлять Украине высокоточные боеприпасы Excalibur в рамках объявленного 19 августа пакета военной помощи стоимостью 775 млн. долларов, хотя администрация не заявляла об этом публично. Также отмечается, что последний пакет не ограничивается тем, что указано в перечне.

оружие (10288) помощь (7906) США (27336)


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Топ комментарии
+15
Навіщо публічно повідомлять? Та дуже просто - щоб кацапи більше боялися, що їм може "прилетіть" те, що не було заявлено офіційно і є більш ефективним, ніж "офіційно передане" Це як Голда Меїр казала: "Ядерної зброї Ізраїль не має Однак у разі крайньої необхідності ми її застосуємо!"
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23.08.2022 09:40 Ответить
+13
Значить так треба.
І навіщо цим експертам про це публічно розповідати?
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23.08.2022 09:26 Ответить
+8
Пи#дунів багато в світі🤷
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23.08.2022 09:28 Ответить
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Значить так треба.
І навіщо цим експертам про це публічно розповідати?
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23.08.2022 09:26 Ответить
Пи#дунів багато в світі🤷
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23.08.2022 09:28 Ответить
Щоб зрадофіли зглотнули...
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23.08.2022 09:30 Ответить
#пройоб Перекопу та Чонгару ЗЄ-ЛЬОНСКІ М ти вже зглотнув 👿
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23.08.2022 11:01 Ответить
Навіщо публічно повідомлять? Та дуже просто - щоб кацапи більше боялися, що їм може "прилетіть" те, що не було заявлено офіційно і є більш ефективним, ніж "офіційно передане" Це як Голда Меїр казала: "Ядерної зброї Ізраїль не має Однак у разі крайньої необхідності ми її застосуємо!"
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23.08.2022 09:40 Ответить
Спочатку тут була ссилка на політико,потім її погасили, бо писати таємно і кричати на весь світ про логістику, це явно фейк
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23.08.2022 09:44 Ответить
Під час війни , ІПСО , деза та інші методи психологічного впливу , інколи бувають набагато ефективнішою зброєю ніж зброя класична .
Кацапам треба промивати мізки - регулярно , розповідаючи навіть те чого нема ,, шоб їм скотам - жиснь мьодом не казалась . .
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23.08.2022 10:07 Ответить
Атаками, Атаками....

ля-ля, Керченський міст 😂
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23.08.2022 11:03 Ответить
Аби та зброя не залишалася "під ковпаком в д'єрмака"! Бо в нього повноважень наче в президента, а відповідальності -нуль!
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23.08.2022 09:30 Ответить
Ковпак не дорос.
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23.08.2022 09:31 Ответить
Давно вже можна було змиритись що він сірий кардинал...
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23.08.2022 09:32 Ответить
Патріоти з цим не змиряться. І при нагоді візьмуть за коки цього птаха!
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23.08.2022 09:43 Ответить
Все правильно, нехай москалі ссуться від несподіванок
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23.08.2022 09:31 Ответить
"враження українськими Збройними Силами в окупованому Криму російських цілей, розміщених на далекій відстані від лінії фронту" - грім та дрони. А ще нам передали протирадарні ракети які б'ють на таку відстань...

Тому це так собі аргумент. Але звичайно шанс є і хотілося б щоб це було правдою.
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23.08.2022 09:31 Ответить
Це факт, а не шанс. Більше за те - навіть про те що кажуть, кажуть пізніше, ніж воно з'являється.
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23.08.2022 09:32 Ответить
А ось це брехня і Хімарси тому доказ. Дивіться та аналізуйте. Вибухи баз почались якраз після заяви США про передачу, а до цього скільки б не було вкидів но нічого ніде не вибухало.
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23.08.2022 09:34 Ответить
Вибухи були і до, і після. Тільки називались вони то "Вільха б'є" якої нема, то "Точка У" на відстанях, де фактично неможливо встигнути звернути пускову і втікти, то просто "недопалки".
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23.08.2022 09:40 Ответить
Або просто казали "Байрактар".
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23.08.2022 09:41 Ответить
Амерам-черговий респект...
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23.08.2022 09:34 Ответить
Мабуть так воно й є . ! Дякуємо звісно . !!! Але треба ще більше . !!
До речі Бутусов говорить що - у серпні , зброї від союзників , в Україну надійшло найбільше за всі місяці . !
Хтось недавно тут нив що - про Україну в світі почали забувати і - фсьопрапало .. .
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23.08.2022 09:35 Ответить
Ой... не треба ля...ля.... ту зброю можна купити у кожному воєнторзі, а ще шахти є на неокупованій частині України й шахтарі там усе знаходити почали.... #*************.
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23.08.2022 09:42 Ответить
Видання Politico- це така собі промосковська прокладка, яка призначена для просування певних, корисних наративів, корисних кремлю.
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23.08.2022 09:42 Ответить
На політіко взагалі більшість статей немає ніякого відношення до москалів.
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23.08.2022 09:59 Ответить
Politico надо меньше *******.
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23.08.2022 10:09 Ответить
в Криму на аеродромі була наша ідеально спланована і бездоганно виконана диверсія без всяких американських ракет! якби там були ракети, то їх приліт було би видно на відео і цього ми не бачимо! два синхронних вибухи бачимо, а приліт ракет перед вибухом - НЕ БАЧИМО!
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23.08.2022 10:11 Ответить
. Якщо хтось читав наш опис того перфомансу, пам'ятають, що ми тоді залишили найвідповіднішою версією події, удари авіабомбами типу ФАБ 500. Ті руйнування не могли бути заподіяні Хаймарсами, чия бойова частина має 92 кілограми вибухівки. Там явно спрацювали потужніші **********, з напівтонною бойовою частиною. Саме тому ми схилялися до того, що це була авіабомба. Тим більше, що отримавши техніку від наших партнерів, наші ВПС тепер мають літаки, які підганялися до стандартів НАТО і як ми тепер знаємо, вони вміють працювати з протирадіолокаційними ракетами, а якщо так, то можна припустити, що будучи у складі однієї з країн НАТО , літаки отримали систему управління бомбардуванням, з використанням коректованих або плануючих авіабомб. На жодному відео не було видно прольотів літаків і тому тільки такі бомби ми припускали як засіб, яким і було заподіяно такі масивні руйнування.

https://defence-line.org/2022/08/antoshka-antoshka-davaj-kopaj-chast-1/
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23.08.2022 10:37 Ответить
Правильна тактика, наскирдовувати версій правдоподібних, неправдоподібних, брехливих і взагалі фантастичних. Мета, аби *********** ссалися будь-якого шурхоту та мяву.

Я от взагалі думаю, що це були диверсійна група козаків, які підібралися до Новофдорівки на перекинутій "Чайці" і обробили вони той аредром за допомогою реактивних вогнеметів M202A1 FLASH!
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23.08.2022 11:34 Ответить
Лучше всяких рассуждений о поставках вооружений говорит линия фронта.
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23.08.2022 10:27 Ответить
"Говорил, ломая руки, краснобай и баламут ..."
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23.08.2022 10:31 Ответить
Американські експерти Майкл Вайсс і Джеймс Раштон припускають, що Вашингтон дає Україні більше різної зброї, ніж оголошує про це публічно.


ні.. ні.. це неправда.
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23.08.2022 10:35 Ответить
есть два варианта
- это может быть ложное утверждение. иначе если бы это было так, то об этом по любому уже прознал такой крот как дєрьмак и принеприменно бы информировал об этом своих парашных шефов. те бы уже давно подняли об этом кипеж.
- да поставляют и дерьмак давно сообщил своим парашным кураторам об этом. тогда в рамках прикрытия своего суперкондома, они выдержали паузу и вкинули эту инфу в Politico пожертвовав для этого своими аж двумя агентами.
со второго варианта есть следствие - нужно пробить инфу по этих экспердах и самой Politico, на предмет их связи с парашей.
по любому - следствием нужно не пренебречь.
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23.08.2022 10:44 Ответить
а тепер дещо з порохоботської Міфології..

" Розповідь про те,як сивочолий Гетьман приховав установку "Грім" у Саудівській Аравії."

...випливла інформація про тактичну ракетну систему «Грім», яка повернулася до нас із Саудівської Аравії, а якщо це справді так, то все стає на місце. Ракета має БЧ майже півтонни маси, і якщо ми маємо ракети, які готувалися для ЗСУ, то їх дальність «понад 500 км», а за чутками, була отримана максимальна дальність 750 км. Якщо так, то такі ракети можуть дістати не тільки Новофедорівку, а й Кримський міст.

--------------------------------https://defence-line.org/2022/08/antoshka-antoshka-davaj-kopaj-chast-1/


Володимир | https://defence-line.org/2022/08/antoshka-antoshka-davaj-kopaj-chast-2/#comment-458916 23 Серпня, 2022 at 08:29 | https://defence-line.org/2022/08/antoshka-antoshka-davaj-kopaj-chast-2/?replytocom=458916#respond Відповіcти

Нажаль РК "Грім" не існує, а тому нікуди не експортувався, а відповідно і не повертався. Є окремі елементи: двигун ракети, концнпція, може ще щось. Але як комплекс - ні.
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23.08.2022 10:45 Ответить
Поставка зброї--повинна відбуватись таємно.Думаю,що хибна думка,що прозорість буде лякати ворога.Навпаки треба .щоб він не знав де його чекає знищення і чим це буде зроблено НЕпотрібно.щоб він знаходив контрдію.. Дуже ми "загрались" в відкритості поставки зброї.
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23.08.2022 11:13 Ответить
любителі таємних змов повилазили,

а супутник з лазерними променями часом не передавали таємно?
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23.08.2022 11:38 Ответить
 
 