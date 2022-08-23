США предоставляют Украине больше оружия, чем объявляют об этом публично, - Politico

Американские эксперты Майкл Вайсс и Джеймс Раштон предполагают, что Вашингтон предоставляет Украине больше различного оружия, чем объявляет об этом публично.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По мнению Вайсса и Раштона, об этом, в частности, свидетельствует поражение украинскими Вооруженными Силами российских целей в оккупированом Крыму, находящихся на далеком расстоянии от линии фронта.

Издание указывает, что о передаче Украине высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM, способных поражать системы ПВО, заявил недавно высокопоставленный представитель Пентагона. Он отметил, что ранее США анонсировали предоставление Киеву возможностей относительно противодействия радарам, однако не конкретизировали, о чем именно идет речь.

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По мнению Вайса и Раштона, США также тайно отправили в Украину оперативно тактический ракетный комплекс ATACMS.

Также известно, что США будут предоставлять Украине высокоточные боеприпасы Excalibur в рамках объявленного 19 августа пакета военной помощи стоимостью 775 млн. долларов, хотя администрация не заявляла об этом публично. Также отмечается, что последний пакет не ограничивается тем, что указано в перечне.