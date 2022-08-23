США предоставляют Украине больше оружия, чем объявляют об этом публично, - Politico
Американские эксперты Майкл Вайсс и Джеймс Раштон предполагают, что Вашингтон предоставляет Украине больше различного оружия, чем объявляет об этом публично.
Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По мнению Вайсса и Раштона, об этом, в частности, свидетельствует поражение украинскими Вооруженными Силами российских целей в оккупированом Крыму, находящихся на далеком расстоянии от линии фронта.
Издание указывает, что о передаче Украине высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM, способных поражать системы ПВО, заявил недавно высокопоставленный представитель Пентагона. Он отметил, что ранее США анонсировали предоставление Киеву возможностей относительно противодействия радарам, однако не конкретизировали, о чем именно идет речь.
По мнению Вайса и Раштона, США также тайно отправили в Украину оперативно тактический ракетный комплекс ATACMS.
Также известно, что США будут предоставлять Украине высокоточные боеприпасы Excalibur в рамках объявленного 19 августа пакета военной помощи стоимостью 775 млн. долларов, хотя администрация не заявляла об этом публично. Также отмечается, что последний пакет не ограничивается тем, что указано в перечне.
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І навіщо цим експертам про це публічно розповідати?
Кацапам треба промивати мізки - регулярно , розповідаючи навіть те чого нема ,, шоб їм скотам - жиснь мьодом не казалась . .
ля-ля, Керченський міст 😂
Тому це так собі аргумент. Але звичайно шанс є і хотілося б щоб це було правдою.
До речі Бутусов говорить що - у серпні , зброї від союзників , в Україну надійшло найбільше за всі місяці . !
Хтось недавно тут нив що - про Україну в світі почали забувати і - фсьопрапало .. .
https://defence-line.org/2022/08/antoshka-antoshka-davaj-kopaj-chast-1/
Я от взагалі думаю, що це були диверсійна група козаків, які підібралися до Новофдорівки на перекинутій "Чайці" і обробили вони той аредром за допомогою реактивних вогнеметів M202A1 FLASH!
ні.. ні.. це неправда.
- это может быть ложное утверждение. иначе если бы это было так, то об этом по любому уже прознал такой крот как дєрьмак и принеприменно бы информировал об этом своих парашных шефов. те бы уже давно подняли об этом кипеж.
- да поставляют и дерьмак давно сообщил своим парашным кураторам об этом. тогда в рамках прикрытия своего суперкондома, они выдержали паузу и вкинули эту инфу в Politico пожертвовав для этого своими аж двумя агентами.
со второго варианта есть следствие - нужно пробить инфу по этих экспердах и самой Politico, на предмет их связи с парашей.
по любому - следствием нужно не пренебречь.
" Розповідь про те,як сивочолий Гетьман приховав установку "Грім" у Саудівській Аравії."
...випливла інформація про тактичну ракетну систему «Грім», яка повернулася до нас із Саудівської Аравії, а якщо це справді так, то все стає на місце. Ракета має БЧ майже півтонни маси, і якщо ми маємо ракети, які готувалися для ЗСУ, то їх дальність «понад 500 км», а за чутками, була отримана максимальна дальність 750 км. Якщо так, то такі ракети можуть дістати не тільки Новофедорівку, а й Кримський міст.
--------------------------------https://defence-line.org/2022/08/antoshka-antoshka-davaj-kopaj-chast-1/
Володимир | https://defence-line.org/2022/08/antoshka-antoshka-davaj-kopaj-chast-2/#comment-458916 23 Серпня, 2022 at 08:29 | https://defence-line.org/2022/08/antoshka-antoshka-davaj-kopaj-chast-2/?replytocom=458916#respond Відповіcти
Нажаль РК "Грім" не існує, а тому нікуди не експортувався, а відповідно і не повертався. Є окремі елементи: двигун ракети, концнпція, може ще щось. Але як комплекс - ні.
а супутник з лазерними променями часом не передавали таємно?