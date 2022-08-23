Из Мелитополя оккупанты похитили четырех украинцев и отправили в изолятор в Москве, - Федоров

Из Мелитополя 4 человек вывезли в Россию, чтобы осудить за "диверсии".

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире национального марафона новостей, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью 23 августа российские оккупанты вывезли в следственный изолятор в Москве четырех жителей Мелитополя для приговора к пожизненному заключению за якобы диверсионную деятельность.

"Ночью пришли новости, что 4 жителей Мелитополя сегодня рашисты отправили в Лефортово в Москве, чтобы приговорить к пожизненному за псевдодиверсионную деятельность на территории России. Но мы четко понимаем, что они действовали на территории нашего украинского Мелитополя и точно диверсий не делали. Они наговорили на себя под давлением и запугиванием – это уже традиционные меры, которые делает враг на оккупированной территории", - подчеркнул Федоров.

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Кроме того, известно, что гауляйтеры оккупированного россиянами Мелитополя начали говорить о том, что будут судить украинских защитников и в этом городе.