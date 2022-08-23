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Новости Война
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На Юге оккупанты строят наплавной мост как дополнительную переправу через Днепр, - британская разведка

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

В Херсонской области оккупанты ищут пути для дополнительных переправ через Днепр.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в выходные Россия, вероятно, начала перемещать баржи на позицию для строительства значительного наплавного моста через реку Днепр, возле поврежденного Антоновского моста.

Переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и восточным берегом Днепра. В течение нескольких недель российские силы и местные гражданские полагались на паромную переправу через реку. Если Россия достроит импровизированный мост, это увеличит пропускную способность по сравнению с паромной. Однако наплавной мост, скорее всего, будет уязвим для наступательных действий украинских войск.

Читайте также: Херсонцев призывают держаться подальше от мостов: Сейчас это фактически военные цели, - облсовет

Автор: 

армия РФ (19910) Великобритания (5046) внешняя разведка (393) Херсонская область (4962)


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Топ комментарии
+11
Ну кацапи, давайте. Як кажуть в Україні "...чи надовго старий одружується".
Жаль тільки одне - знищуємо своє, на своїй землі. Але головне - перемога.
Слава ЗСУ!
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23.08.2022 09:47 Ответить
+7
Штож, нехай щастить.
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23.08.2022 09:56 Ответить
+6
А навккруги поставлять надувне лапатне пво...
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23.08.2022 09:47 Ответить
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Ойц!
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23.08.2022 09:45 Ответить
Отож. Додаткові мости - лише "дурилка", щоб перестали бити по основному мосту.
Насправді жоден понтон не замінить залізобетонний міст.
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23.08.2022 10:01 Ответить
Не знаю, я не військовий
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23.08.2022 10:10 Ответить
Нема сенсу в такої "дурілці", особливо зараз, із ICEYE... Скоріш за все, коли кажуть "м'ясом закидувати", то й інженерні бригади з понтонами йдуть на утилізацію.
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23.08.2022 10:11 Ответить
Це збільшить пропускну спроможність....ударів ЗСУ, пристріляно
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23.08.2022 09:47 Ответить
Ну кацапи, давайте. Як кажуть в Україні "...чи надовго старий одружується".
Жаль тільки одне - знищуємо своє, на своїй землі. Але головне - перемога.
Слава ЗСУ!
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23.08.2022 09:47 Ответить
А навккруги поставлять надувне лапатне пво...
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23.08.2022 09:47 Ответить
Ще одна мішень
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23.08.2022 09:49 Ответить
Штож, нехай щастить.
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23.08.2022 09:56 Ответить
От дебіли.🤦
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23.08.2022 10:03 Ответить
Схоже - їм мало Білогорівки . ? Ну що ж ,, - можем повторіть . !! .
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23.08.2022 10:14 Ответить
4. Они это сообщили по информации ГШ ВСУ.
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23.08.2022 14:07 Ответить
Хоч будуй, хоч не будуй,

Вам все рівно буде ...уй.
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23.08.2022 10:24 Ответить
НАПЛАВНИЙ МІСТ - міст на плавучих опорах, закріплених якорями.

Основні частини моста:
річкова (власне наплавний міст),
берегові (естакади на жорстких опорах),
перехідні (вони забезпечують плавне переміщення трансп. засобів з берегових частин на річкову).

Плавучими опорами Н. м. є понтони, човни, плоти або баржі.

На судноплавних (або лісосплавних) річках у Н. м. влаштовують рухому (розвідну) частину або вивідні ділянки (ланки), через які пропускають судна (або ліс).
Н. м., що належить гол. чин. до тимчасових споруд, найчастіше застосовують у військовій справі.
Мости такого типу зводили з давніх давен.
Є літописні відомості про великий Н. м., споруджений (1115 р) через Дніпро біля Києва.
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23.08.2022 10:37 Ответить
 
 