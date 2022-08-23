На Юге оккупанты строят наплавной мост как дополнительную переправу через Днепр, - британская разведка
В Херсонской области оккупанты ищут пути для дополнительных переправ через Днепр.
Об этом сообщается на странице Министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в выходные Россия, вероятно, начала перемещать баржи на позицию для строительства значительного наплавного моста через реку Днепр, возле поврежденного Антоновского моста.
Переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и восточным берегом Днепра. В течение нескольких недель российские силы и местные гражданские полагались на паромную переправу через реку. Если Россия достроит импровизированный мост, это увеличит пропускную способность по сравнению с паромной. Однако наплавной мост, скорее всего, будет уязвим для наступательных действий украинских войск.
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Насправді жоден понтон не замінить залізобетонний міст.
Жаль тільки одне - знищуємо своє, на своїй землі. Але головне - перемога.
Слава ЗСУ!
Вам все рівно буде ...уй.
Основні частини моста:
річкова (власне наплавний міст),
берегові (естакади на жорстких опорах),
перехідні (вони забезпечують плавне переміщення трансп. засобів з берегових частин на річкову).
Плавучими опорами Н. м. є понтони, човни, плоти або баржі.
На судноплавних (або лісосплавних) річках у Н. м. влаштовують рухому (розвідну) частину або вивідні ділянки (ланки), через які пропускають судна (або ліс).
Н. м., що належить гол. чин. до тимчасових споруд, найчастіше застосовують у військовій справі.
Мости такого типу зводили з давніх давен.
Є літописні відомості про великий Н. м., споруджений (1115 р) через Дніпро біля Києва.