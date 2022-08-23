На Юге оккупанты строят наплавной мост как дополнительную переправу через Днепр, - британская разведка

В Херсонской области оккупанты ищут пути для дополнительных переправ через Днепр.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в выходные Россия, вероятно, начала перемещать баржи на позицию для строительства значительного наплавного моста через реку Днепр, возле поврежденного Антоновского моста.

Переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и восточным берегом Днепра. В течение нескольких недель российские силы и местные гражданские полагались на паромную переправу через реку. Если Россия достроит импровизированный мост, это увеличит пропускную способность по сравнению с паромной. Однако наплавной мост, скорее всего, будет уязвим для наступательных действий украинских войск.

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